AJUSTE DE CUENTAS

Intervencionismo energético: bumerán para la industria

El entorno regulatorio y fiscal en materia energética, lejos de converger con los mejores estándares europeos, está generando sobrecostes que lastran la competitividad de la industria española. Esta necesita estabilidad y costes competitivos y no unas autoridades que confunden sus deseos con la realidad

John Müller

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En 2021, el Gobierno español aprobó un recargo temporal sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, bajo el argumento de que debían contribuir a abaratar la factura de la luz. Desde entonces, la gestión política del mercado eléctrico ha derivado hacia una complejidad creciente, ... cuya lógica no siempre ha sido transparente para los usuarios industriales. El resultado es un sistema cada vez más costoso y fragmentado, donde no tanto el mercado mayorista como tal, sino los servicios complementarios, que ahora se han disparado por la operación reforzada de Red Eléctrica tras el apagón del 28 de abril, generan una desventaja relativa frente a otras potencias industriales europeas. De hecho, a día de hoy nadie sabe cuáles son los criterios que usa el Gobierno para gastarse el dinero que paga la industria.

