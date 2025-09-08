Suscribete a
Tenis
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

ajuste de cuentas

Crecer sin prosperar

La subida del SMI ha hecho que parezca que los salarios convergen con el mínimo creando sensación de pobreza

Sánchez y la consistencia

La hostelería absorbe gran parte de la creación de empleo ABC
John Müller

John Müller

Madrid

Los datos del mercado laboral español invitan a la celebración, pero esconden una trampa. Desde 2021, el salario medio por hora ha aumentado un 15% en términos nominales. Sin embargo, en el mismo periodo la inflación acumulada ha superado el 20%. El resultado es una ... pérdida de alrededor del 4% de poder adquisitivo real. Crecemos en empleo y en PIB, pero no en renta efectiva de las familias. Conviene precisar el diagnóstico. El problema no es tanto la precariedad entendida como contratos temporales o de rotación excesiva. De hecho, muchos empleos en sectores considerados 'precarios' son sorprendentemente estables. El problema es la calidad del crecimiento: España genera sobre todo puestos en actividades de bajo valor añadido, donde la productividad apenas avanza y los márgenes para subir salarios son limitados. Por eso, los empleos los ocupan rápidamente los inmigrantes.

