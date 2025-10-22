La inversión privada sigue por debajo del nivel prepandemia pese a los fondos europeos y la pública crece un 34%

A cierre de 2024, la inversión privada en España seguía estando un 6,7% por debajo del nivel prepandemia, y el consenso de los analistas es que el indicador no se recuperará hasta 2026. Y mientras esto ocurría, el año pasado la inversión de las ... Administraciones Públicas superó en un 34,4% el nivel de 2019. Es decir, que el sensacional dinamismo que ha mostrado la economía española en el último trienio -con un crecimiento del PIB por encima de la media de la UE- y la cuantiosa ayuda europea recibida de la mano de los fondos NextGeneration han servido para elevar el gasto público -y para mantener el déficit a raya, por cierto- pero no para dar un empujón a la economía productiva. Esta es una de las advertencias que han lanzado esta mañana los expertos de Funcas, el 'think tank' de las cajas de ahorros, durante la presentación de su informe trimestral de previsiones económicas.

Más allá de esto, y como vienen haciendo el resto de institutos económicos, Funcas se ha sumado al optimismo general al elevar la previsión de crecimiento del PIB nacional al 2,9% en 2025, seis décimas por encima de su última estimación. Para 2026, por su parte, la estimación es del 1,9%, y para 2027, del 1,7%. Los datos son buenos, pero esta mañana Funcas ha advertido de que los componentes que hasta ahora han tirado del PIB empiezan a renquear -el turismo, la inmigración y el gasto público- sin que el mal desempeño de la inversión privada se haya corregido.

«No vemos una recuperación en la inversión de las empresas que vaya en paralelo al esfuerzo de las administraciones públicas con los fondos europeos», ha sentenciado Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Así las cosas, cabe preguntarse qué ha sucedido en estos cuatro años.

Si se analizan por separado algunos de los sectores que forman el tejido productivo, los datos son dispares. En términos de formación bruta de capital fijo, que es la inversión en activos productivos que realizan las empresas, el gasto en construcción aumentó un 12,1% en el período 2021-2024; en 'otras construcciones' (no-vivienda), un 16%; en bienes de equipo, un 6,2%; y en 'productos de la propiedad intelectual' (I+D), un 28%.

Este último dato es revelador, ha explicado el experto de Funcas, pues aunque no se puede descartar que las empresas estén preocupándose cada vez más por la digitalización, «probablemente» el fuerte crecimiento de la inversión en 'software' se deba al despliegue de ayudas europeas destinadas a estos fines (kit digital, etc.). Y el problema con estas inversiones, advierte Torres, es que tienen un efecto «temporal».

En lo que refiere a la construcción, es evidente que esta se halla en un ciclo expansivo, pero que aún no tiene el suficiente dinamismo para cerrar la brecha entre oferta y demanda. Y este desajuste, ha explicado Torres, es uno de los factores que explica la desaceleración del PIB prevista de 2026 en adelante. Las causas son variadas, y pasan por una menor movilidad laboral debido al precio de la vivienda y, también, a un efecto disuasorio sobre la inmigración, que en el último trienio ha sido uno de los elementos tractores del crecimiento. En los próximos tres años la población activa extranjera aumentará en 875.000 personas, un 19% menos que en el trienio precedente.

A su vez, ha añadido Torres, el precio de los pisos y la necesidad de endeudarse para el pago de las hipotecas está directamente relacionado con el hecho de que la tasa de ahorro de los hogares esté enquistada en el 11,5%, muy por encima de los valores que hace no demasiados años se consideraban normales. Bien es cierto que el hecho de que los españoles sean previsores no es necesariamente malo, pero le resta dinamismo a la economía, advierte el experto de Funcas.

Para completar la fotografía, añádanse la ralentización del turismo y la menor contribución del sector exterior, en un contexto de inestabilidad comercial sobrevenida con la segunda administración Trump. En el primer semestre de 2025, el turismo aportó tres décimas al crecimiento interanual del PIB, frente a las siete décimas de media en el período 2023-2024. A su vez, las importaciones se han disparado, en buena medida por el aumento de ventas de China a la UE en un contexto en el que el mercado estadounidense le es hostil, sin que las ventas al exterior puedan compensarlo, debido al estancamiento económico del Viejo Continente. Con todo, en el primer semestre del año las importaciones le restaron un 1,9% al crecimiento, frente al -0,5% de los dos años anteriores.