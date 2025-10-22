Suscribete a
La inversión privada sigue por debajo del nivel prepandemia pese a los fondos europeos y la pública crece un 34%

Funcas prevé que el PIB crecerá un 2,9% este año pero advierte sobre la ralentización de la inmigración, el turismo y la inversión, los motores del crecimiento hasta ahora

El FMI eleva su previsión de crecimiento para España al 2,9% este año, pero el PIB per cápita solo aumentará un 1,6%

La fábrica Seat en Martorell ABC
Xavier Vilaltella

A cierre de 2024, la inversión privada en España seguía estando un 6,7% por debajo del nivel prepandemia, y el consenso de los analistas es que el indicador no se recuperará hasta 2026. Y mientras esto ocurría, el año pasado la inversión de las ... Administraciones Públicas superó en un 34,4% el nivel de 2019. Es decir, que el sensacional dinamismo que ha mostrado la economía española en el último trienio -con un crecimiento del PIB por encima de la media de la UE- y la cuantiosa ayuda europea recibida de la mano de los fondos NextGeneration han servido para elevar el gasto público -y para mantener el déficit a raya, por cierto- pero no para dar un empujón a la economía productiva. Esta es una de las advertencias que han lanzado esta mañana los expertos de Funcas, el 'think tank' de las cajas de ahorros, durante la presentación de su informe trimestral de previsiones económicas.

