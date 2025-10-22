Suscribete a
entrevista al presidente de aecoc

Ignacio González: «Aumentar la productividad es la mejor forma, si no la única, de elevar los salarios y la renta»

El presidente de Aecoc aboga por un «plan nacional» elaborado por empresarios, sindicatos y administración para luchar contra el absentismo

El Gran Consumo celebra hoy y mañana en Valencia su 40 Congreso anual

El gran consumo debate cómo atraer y fidelizar talento

Ignacio González, presidente de Aecoc
Juan Carlos Valero

BARCELONA

La asociación Aecoc que agrupa a cerca de 35.000 empresas inaugura hoy en Valencia la 40º edición de su congreso anual del gran consumo. Cuatro décadas ejerciendo como el punto de encuentro de referencia y análisis de la cadena de valor que abarca a ... fabricantes y distribuidores. El 40 congreso del Gran Consumo se celebra, entre hoy y mañana, en el pabellón Roig Arena de Valencia; una infraestructura que «es un ejemplo ilustrativo de la aportación del empresariado al tejido económico del país», subraya Ignacio González, presidente de Aecoc.

