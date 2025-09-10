Suscribete a
ABC Premium
Última hora
EE.UU. muestra su «preocupación» por las medidas de Sánchez contra Israel y señala que «alientan a los terroristas» de Hamás

¿Por qué se dispara Inditex en Bolsa a pesar del frenazo en las ventas?

Los analistas apuntan al buen dato del inicio de otoño para justificar la revalorización del 7% en el Ibex35, que contrasta con los desplomes tras las últimas presentaciones de resultados

La moda 'online' dobla sus ventas en cinco años y ya factura 5.600 millones en España

Inditex sigue creciendo pero a menor ritmo que en ejercicios precedentes
Inditex sigue creciendo pero a menor ritmo que en ejercicios precedentes ABC
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta mañana Inditex ha presentado unos beneficios de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), dato que a pesar de histórico supone apenas un 0,8% más que ... en el mismo período del año anterior, lejos de los resultados a doble dígito a que los accionistas de la firma de moda estaban acostumbrados. Las ventas, por su parte, han aumentado un 1,6%, frente al +7,2% de 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app