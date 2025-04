Estas son las deducciones que puedes hacer en la declaración de la Renta si vives en Cataluña

La campaña de la declaración de la Renta en España se inicia este 3 de abril para la mayoría de las comunidades autónomas, exceptuando el País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen fiscal distinto y empiezan los próximos 8 y 9 de abril, respectivamente.

Antes de preparar el borrador, es crucial estar al tanto de todas las obligaciones fiscales y la situación tributaria personal correspondiente al año 2023 (año fiscal que se reporta en 2024). Además de estos requisitos generales, cada comunidad autónoma ofrece deducciones fiscales particulares que pueden influir en el resultado final de la declaración de la renta de los contribuyentes.

Como en el resto de regiones, en Cataluña existen diversas deducciones que se pueden incluir, aunque no todos los contribuyentes sepan de su existencia. A continuación, las repasamos todas:

Deducciones en Cataluña por circunstancias personales y familiares

En el ámbito familiar, el nacimiento o adopción de un hijo permite a cada progenitor deducirse 150 euros en su declaración individual o 300 euros en una declaración conjunta. Esta misma cantidad es aplicable para familias monoparentales.

Asimismo, las personas que hayan quedado viudas durante los años 2021, 2022 o 2023 pueden beneficiarse de una deducción de 150 euros, cifra que asciende a 300 euros si el viudo o viuda tiene a su cargo uno o más descendientes que permitan la aplicación del mínimo por descendientes.

En cuanto a la educación, existe una deducción por el pago de intereses de préstamos destinados a financiar estudios de máster y doctorado, siempre y cuando estos préstamos sean otorgados por la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat.

Deducciones en Cataluña por segundo pagador

Aquellos que reciban ingresos de más de un pagador están obligados a presentar la declaración de la renta si el importe recibido del primer pagador supera los 15.000 euros y del segundo y siguientes supera los 1.500 euros.

Sin embargo, existen excepciones para los pensionistas y aquellos con más de 1.600 euros en rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales. La deducción aplicable en estos casos se determina restando la cuota íntegra autonómica de la cuota estatal, siempre que el resultado sea positivo.

Deducciones en Cataluña por vivienda

En Cataluña, la deducción por alquiler de la vivienda principal es una de las ventajas fiscales más importantes. Dependiendo de las circunstancias particulares, los contribuyentes pueden deducirse el 10% de las cantidades abonadas por este concepto, hasta un máximo de 300 euros anuales. Esta opción está disponible para individuos menores de 32 años, aquellos que hayan estado desempleados por al menos 183 días durante el año 2023, personas con discapacidad del 65% o superior, o viudos mayores de 65 años. Las familias numerosas o monoparentales también pueden beneficiarse de una deducción del 10%, aunque en este caso el límite se eleva a 600 euros.

Además, los contribuyentes catalanes tienen acceso a deducciones por rehabilitar su vivienda principal o futura principal. Se ofrece una deducción del 1,5% sobre una base máxima de 9.040 euros, aplicable a trabajos en estructuras, fachadas o cubiertas, según información detallada de la AEAT.

Por último, en el ámbito autonómico, se contempla una deducción por inversión en la vivienda principal (incluyendo compra, rehabilitación, ampliación, entre otros) del 7,5%, que puede incrementarse al 15% en el caso de obras que adapten la vivienda para personas con discapacidad. Es importante destacar que, generalmente, estas deducciones se aplican a viviendas adquiridas hasta el 1 de enero de 2013 o aquellas cuyas rehabilitaciones empezaron antes de esa fecha y concluyeron en 2017.

Deducciones en Cataluña por donaciones

Las donaciones realizadas a entidades dedicadas a la promoción de la lengua catalana o de la occitana ofrecen beneficios significativos a los contribuyentes. Instituciones como el Institut d'Estudis Catalans, el Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, además de entidades privadas sin ánimo de lucro, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales u otras corporaciones de derecho público que estén debidamente registradas, permiten a los donantes deducirse hasta un 15% de sus contribuciones. Este beneficio fiscal está sujeto a un límite máximo del 10% de la cuota íntegra autonómica indicada en la declaración de renta (casilla 0546).

En lo referente a las donaciones a entidades que promueven la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológicos, los contribuyentes en Cataluña pueden beneficiarse de una deducción del 30% por las cantidades donadas. Esta deducción se aplica a las contribuciones hechas a universidades catalanas, institutos universitarios y otros centros que forman parte o están adscritos a universidades de la comunidad, así como a centros de investigación promovidos o participados por la Generalitat con estos objetivos. El límite de esta deducción también es el 10% de la cuota íntegra autonómica en la declaración de renta.

Finalmente, las contribuciones a entidades que trabajan en beneficio del medio ambiente, la conservación del patrimonio natural y de la custodia del territorio ofrecen una deducción del 15% sobre el importe donado, con un límite del 5% de la cuota íntegra autonómica. Para acogerse a esta deducción, las entidades receptoras deben estar inscritas en el censo de entidades ambientales dedicadas a la ecología y la protección y mejora del medio ambiente.

Deducciones en Cataluña por inversiones

Una de las principales novedades de esta campaña es el incentivo fiscal para aquellos que invierten en empresas de nueva creación, conocidos como 'business angels'. Este año, se ha incrementado la deducción aplicable sobre estas inversiones, pasando del 30% anterior al 40%. Dicho porcentaje se eleva al 50% en el caso de inversiones realizadas en empresas que han sido creadas o que están participadas por universidades o centros de investigación.

Para acogerse a estas deducciones, los inversores tienen ciertos límites y condicione: La deducción máxima que se puede aplicar es de 12.000 euros. Además, la inversión no puede representar más del 35% del capital social o de los derechos de voto de la empresa. También es importante que el inversor no tenga un rol de empleado, directivo o ejecutivo dentro de la empresa invertida. Otro requisito es que estas compañías deben tener su sede en Cataluña, no estar cotizadas en ningún mercado de valores, generar una facturación inferior a un millón de euros y la inversión debe mantenerse por un periodo mínimo de tres años.