Bruselas advierte al Gobierno de que no debe intervenir en operaciones como la de BBVA sobre el Sabadell

A falta de solo un día para que el Gobierno de Pedro Sánchez decida su intervención en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, la Comisión Europea le manda un mensaje al Ejecutivo español para que dé marcha atrás en sus intenciones. Maria ... Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros de la Comisión Europea, ha dicho que, más allá de la evaluación que hacen el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de competencia, «no hay otros poderes que deban usarse y, obviamente, ese es el marco».

Así se ha expresado en un evento organizado por Nueva Economía Forum en Bruselas. La comisaria ha sido preguntada específicamente por intervenciones como la que prepara el Gobierno español sobre la opa de BBVA. Y aunque esta ha señalado que «la Comisión no comenta casos específicos», de sus palabras sí se desprende que van dirigidas al Ejecutivo de nuestro país.

«En cuanto a las normas que se aplican a las fusiones bancarias, ya sean transfronterizas o dentro de cada Estado miembro, las normas son muy claras. Para los bancos significativos, tenemos al Banco Central Europeo, que evalúa desde una perspectiva prudencial si la fusión es adecuada o no. Y luego tenemos a las autoridades de competencia, que evaluarán si esto genera algún problema o preocupación que deba ser abordado dentro del marco de competencia, y eso es todo. Supuestamente no hay otros poderes que deban usarse y, obviamente, ese es el marco», ha comentado, para añadir de nuevo a continuación que no puede entrar a comentar situaciones particulares.

Aunque la comisaria se está refiriendo a fusiones, lo cierto es que el mensaje se entiende en el conjunto de la operación de BBVA y no solo respecto a la unión, ya que ha mencionado las evaluaciones del BCE y las autoridades de competencia, que se han pronunciado ya sobre la operación de concentración, lo cual incluye la opa y fusión. Una advertencia al Ejecutivo español para que tenga cuidado en sus decisiones.

La importancia de estas palabras en el momento actual es enorme ya que suponen un aviso claro para el Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana 24 de junio y en el que se deliberará sobre la operación de BBVA para adquirir Banco Sabadell. Se espera que el Gobierno intervenga en la opa para enmendar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aprobó la misma con compromisos pactados con el banco vasco.

La normativa habilita al Ejecutivo de Sánchez a intervenir en la llamada fase tres para modificar las condiciones fijadas en la operación. Aunque BBVA interpreta que la ley no permite al Gobierno endurecer las condiciones sino solo mantenerlas o suavizarlas, en La Moncloa sí entienden que pueden hacerlo. A falta de un día para la deliberación del Consejo de Ministros, todavía se desconoce hasta dónde llegará este en su intervención.

Así las cosas, no es la primera vez que Bruselas advierte al Gobierno español sobre la operación de BBVA. Hace escasas semanas, fuentes comunitarias señalaban que «la Comisión está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación comunitaria», lo que es su principal función. Y por si no quedaba claro, también recordaron que «no dudará en usar sus poderes como guardián de los Tratados», que es efectivamente su prerrogativa, si el Ejecutivo de Sánchez torpedea la opa. En este sentido, destacaban ya entonces que esperan que el Ejecutivo español vaya en consonancia con las aprobaciones que ya han dado la CNMC y el BCE.

La Comisión, así, amenazó con utilizar sus poderes si el Gobierno intervenía en la operación, lo que se traduciría en un procedimiento de infracción contra España. En aquel momento, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, respondió a Bruselas con que están siendo escrupulosos siguiendo la legislación vigente en su intervención y que no esperan que haya problemas con la Comisión. «Espero que no haya ningún tipo de conflicto. Estamos siendo muy respetuoso con el marco legal, con el marco doméstico, y no debería haber ningún tipo de conflicto», dijo.