El avión de Correos acaba en un enredo de demandas cruzadas por 57 millones de euros

La aerolínea de Ávoris exige compensaciones por cerca de 23 millones a la empresa postal por la ruptura del contrato, mientras que esta aspira a que se la indemnice con hasta 34 millones de euros

Imagen de Milana Bonita, el avión con el que Correos quería ofrecer su servicio de transporte aéreo
Imagen de Milana Bonita, el avión con el que Correos quería ofrecer su servicio de transporte aéreo ABC
Bruno Pérez

Un puente aéreo estratégico entre Hong Kong y Madrid operado por los aviones amarillos de Correos para meter la cabeza en el pujante mercado asiático, con la mirada puesta incluso en triangular ese eje con Iberoamérica, y acortar el camino de la soñada transformación ... del bicentenario operador postal público en un gigante de la logística tipo DHL. Tal fue la visión que tuvo el ex presidente de Correos y ex director de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, que a falta de aviones decidió crear una controvertida 'joint venture' con Evelop (ahora Iberojet), la aerolínea del Grupo Ávoris (que acababa de ser rescatada por la Sepi), para disponer de las aeronaves y el conocimiento operativo que necesitaba para poner en marcha su proyecto: Correos Cargo.

