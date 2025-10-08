El avión de Correos acaba en un enredo de demandas cruzadas por 57 millones de euros

Un puente aéreo estratégico entre Hong Kong y Madrid operado por los aviones amarillos de Correos para meter la cabeza en el pujante mercado asiático, con la mirada puesta incluso en triangular ese eje con Iberoamérica, y acortar el camino de la soñada transformación ... del bicentenario operador postal público en un gigante de la logística tipo DHL. Tal fue la visión que tuvo el ex presidente de Correos y ex director de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, que a falta de aviones decidió crear una controvertida 'joint venture' con Evelop (ahora Iberojet), la aerolínea del Grupo Ávoris (que acababa de ser rescatada por la Sepi), para disponer de las aeronaves y el conocimiento operativo que necesitaba para poner en marcha su proyecto: Correos Cargo.

La cosa no resultó como Serrano y su equipo habían planeado. Pese a que las imágenes de un avión tuneado con los colores de Correos circularon por los medios desde la puesta en marcha del contrato a principios de 2022, la realidad es que el servicio apenas estuvo operativo tres meses en todo el ejercicio, no se prestó con aviones de carga sino con aviones de pasajeros modificados para poder alojar paquetes y arrastró todo tipo de problemas, que terminaron aconsejando a Correos echar el cierre al proyecto tras acumular unas pérdidas estimadas por fuentes no oficiales de la compañía en más de 25 millones de euros.

La factura del fiasco, sin embargo, podría no terminar ahí. Se sabe que Correos ha reconocido en sus cuentas anuales de 2024 que Evelop le reclama 15,8 millones de euros a cuenta de «facturas operativas y otros costes relativos» pendientes de pago a la liquidación del contrato de Correos Cargo. Sin embargo, el operador postal del Estado ha admitido ahora, en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por los diputados del PP Celso Delgado y Jaime de Olano, que las compensaciones a las que podría tener que hacer frente podrían superar los 23 millones de euros, ya que se le reclaman cerca de 7 millones de euros más por conceptos aún sin determinar.

Como ya avanzó ABC en su día, las reclamaciones de compensación del Grupo Ávoris por la liquidación unilateral del contrato piloto por parte de Correos desencadenó una respuesta jurídica de la empresa postal que ha acabado en una sucesión de demandas cruzadas, cuya cuantía la empresa postal solo ha dado a conocer ahora ante las preguntas de los dos diputados del Grupo Popular.

La auditoría jurídica encargada por Correos para valorar el grado de cumplimiento del contrato por parte de la aerolínea del Grupo Ávoris ha detectado incumplimientos, que según la demanda planteada por el operador postal del Estado podrían dar lugar a inmdenizaciones que van desde el millón de euros a los 34 millones, «en función de los diferentes escenarios que describe el informe pericial», según se detalla en la respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso ABC. Correos exige en todo caso que dados estos incumplimientos se le reconozca una indemnización por daños «igual a la que el Juzgado reconozca a Evelop». La cuantía conjunta de las compensaciones que se reclaman en las demandas cruzadas rozan los 60 millones.

Según fuentes internas de la empresa postal esos incumplimientos detectados se refieren sobre todo a la tardanza en poner a disposición del proyecto los aviones que se habían comprometido y en última instancia a la provisión de un tipo de avión no adecuado para el desplazamiento de cargas y que obligó a la compañía a asumir costes tanto por la necesidad de hacer más trayectos de los inicialmente previstos para trasladar las cargas comprometidas como por el incumplimiento de contratos con clientes.

Juicio en diciembre

El litigio se dirime en el Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid, en el que ya se ha celebrado la audiencia previa y está señalada la celebración del juicio para los próximos días 10 y 11 de diciembre. En la memoria de sus cuentas anuales de 2024 Correos recoge en relación al procedimiento que «el riesgo global se ha calificado como posible» y se estima como probable la salida de recursos de caja si se pierde el caso.

El contrato piloto que sustentó jurídicamente la relación entre Correos y Evelop para la puesta en marcha de Correos Cargo también está en tela de juicio por la anómala forma jurídica utilizada, que no se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, algo que la compañía atribuye a que se trataba de una relación mercantil para la puesta en marcha de un negocio.