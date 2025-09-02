Suscribete a
La sangría de Correos obliga a la Sepi a inyectar otros 200 millones en la empresa

El holding del Estado se vio obligado en marzo a taponar el agujero patrimonial abierto en el operador postal del Estado

Una empleada de Correos atiende a una clienta en una oficina postal
Bruno Pérez

Correos cerró el ejercicio de 2024 con cifras de empresa en quiebra. Sin apenas fondos propios, con su capital social reducido de manera forzosa para evitar su entrada en causa de disolución, con más de 700 millones de euros de deuda bancaria a devolver ... y cerca de 600 millones de euros de pérdidas reconocidas antes de impuestos, el bicentenario operador postal propiedad del Estado solo sobrevive por la expectativa de que recibirá el apoyo público que sea necesaria para seguir adelante.

