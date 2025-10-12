Suscribete a
Guía de la factura electrónica para autónomos: no será obligatoria hasta dentro de dos años

Están pendientes de la norma que les fuerce a hacerlo, que no será antes de dos años

José María Camarero

El reguero de mensajes en las redes sociales, alertas informativas y hasta bulos interesados ha sumido a los tres millones de autónomos en un mar de dudas sobre una cuestión clave para sus pequeños negocios: la obligación de emitir todas sus facturas electrónicamente con ... el nuevo sistema ideado por el Ministerio de Hacienda. A pesar de que el yugo del Fisco tensiona a cualquier profesional, la realidad es que aún no existe la exigencia legal de que los trabajadores por cuenta propia tengan que usar en todas sus facturas este sistema. Y, al menos, no será así hasta dentro de dos años. Como poco.

