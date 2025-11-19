Suscribete a
La Airef paraliza el examen de las pensiones que le impone el Gobierno

Cristina Herrero apunta que el nuevo informe excede los límites de la ley en vigor mientras la Abogacía del Estado insta a cumplir los límites de la norma

La presidenta de la Airef, presidenta de la Airef
La repesca del examen de las pensiones que el Gobierno ha obligado a realizar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a través de un informe con los registros más recientes de crecimiento económico y empleo, anticipando un resultado más favorable para la ... sostenibilidad del sistema, tiene los días contados en lo que respecta a la fecha fijada para su publicación y bajo los criterios del Ministerio de Seguridad Social. La Airef considera que la ley que rige su funcionamiento delimita los trabajos que tiene que realizar. Y este nuevo examen, con la armadura de «informe», tal y como lo define el decreto aprobado por el departamento dirigido por la ministra Elma Saiz, no cumple con los requisitos para ponerlo en marcha. Es decir, habría que reconducirlo, según apuntan fuentes internas a ABC.

