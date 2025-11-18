La Airef reprocha al Gobierno que «merma» su independencia para valorar las reformas de las pensiones

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha reprochado al Gobierno sus decisiones por «mermar» su capacidad como supervisor de las cuentas de las pensiones imponiéndole criterios y normas con los que el organismo no está de acuerdo ... y que pueden exceder las funciones que le asigna la ley orgánica que lo regula desde hace una década.

Herrero, que ha comparecido ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, ha indicado que esa falta de «libertad» se ha visto agravada con la imposición de un nuevo examen de las pensiones, que deberá estar listo para el 1 de junio de 2026, «porque nos incluye un informe adicional con el argumento de incorporar más PIB y mercado laboral», cuyas estadísticas han mejorado de forma notable en los dos últimos años. «Para esto no hace falta la Airef», ha indicado Cristina Herrero. «Lo puede hacer el propio Gobierno», ha indicado, en referencia a ese examen impuesto por el Ministerio de Seguridad Social. Además, ha anticipado que por el mero hecho de valorar las últimas reformas económicas «no van a mejorar» los resultados porque se incluya «un año adicional» en esa nueva evaluación.

Cristina Herrero ha insistido en que la labor de la Airef se encuentra fijada en la ley orgánica que regula su funcionamiento y que, por tanto, «todo lo que venga por otra vía, como un decreto del Gobierno, tiene que encontrar acomodo y no puede contravenir lo que dice la ley» con respecto a lo que hay que hacer. Por ello, ha pedido la reforma de esa ley, algo en lo que «también afirma la Abogacía del Estado». Porque los informes que debe poner en marcha el organismo «son los que dice la ley». «No aprovechemos el eslabón más débil de la norma para que nos acabemos convirtiendo en una agencia del Estado», ha advertido.

La Airef ha criticado la dificultad de «acomodar» esos encargos, porque el organismo debe tener «libertad para emitir el calendario y la metodología» de esos análisis de las pensiones. La situación es de tal calado que la propia Airef han planteado una consulta a la Abogacía del Estado ante lo que consideran que es «la proliferación de normas» que distorsionan sus trabajos de análisis y evaluación de las políticas públicas del propio Gobierno.

A renglón seguido, la presidenta de Airef ha indicado que para evaluar el gasto del sistema se tienen en cuenta dos aspectos sometidos a «gran incertidumbre», como son los flujos migratorios y los supuestos de crecimiento potencial de la economía. Herrero también ha criticado que se recurra al informe de envejecimiento de la Comisión Europea porque no dejar de ser un compendio de «supuestos e hipótesis» que pactan los Estados miembro a largo plazo que «no tienen en cuenta las especificidades nacionales».