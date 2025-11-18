Suscribete a
La Airef reprocha al Gobierno que «merma» su independencia para valorar las reformas de las pensiones

La presidenta del organismo, Cristina Herrero, pide «libertad» tras imponerle un nuevo examen por decreto y avisa de que puede convertir al organismo en una mera «agencia del Estado»

El Ministerio de Seguridad Social obliga a volver a examinar las pensiones a la Airef cuando tenga otro presidente

La Airef reprocha al Gobierno que «merma» su independencia para valorar las reformas de las pensiones
José María Camarero

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha reprochado al Gobierno sus decisiones por «mermar» su capacidad como supervisor de las cuentas de las pensiones imponiéndole criterios y normas con los que el organismo no está de acuerdo ... y que pueden exceder las funciones que le asigna la ley orgánica que lo regula desde hace una década.

