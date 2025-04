La unidad de la OTAN que tendría un papel clave ante un ataque ruso está en España

La respuesta de la OTAN ante un eventual ataque ruso a Europa está en España. Concretamente en Bétera, Valencia. Allí se encuentra el Cuartel General del Cuerpo del Ejército de Despliegue Rápido (HQ NRDC-ESP) , una unidad de vanguardia con todos los instrumentos ... para afrontar los desafíos de un conflicto híbrido, la guerra espacial y las amenazas cibernéticas. Cada doce meses, el mando del componente terrestre de la fuerza de respuesta de la OTAN le corresponde a uno de los nueve Cuarteles Generales de Alta Disponibilidad, y en este convulso 2022 es al de Bétera al que le toca estar en modo ‘stand by’ ante cualquier crisis que requiera de intervención militar.

Una responsabilidad que a lo largo de 2022 n o ejerce ninguna otra base de la OTAN en el mundo, lo que coloca a España como punta de lanza en uno de los momentos más críticos de la geopolítica del siglo XXI. El tiempo de reacción para desplegar estos primeros batallones del Cuerpo de Despliegue Rápido sería de diez días. El 1 de enero comenzó este periodo de stand-by o alerta conocido como ‘Warfighting Corps’ de la Alianza, que en términos militares se traduciría como los efectivos de combate de alta intensidad. Esto implica que la base valenciana debe estar lista para dirigir una fuerza de combate de hasta 120.000 efectivos internacionales.

Primeros pasos

Un policía militar en el Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Bétera

Estos dispositivos tiene su origen, según especifican los portavoces del cuartel general a ABC, en el año 2000 , cuando la OTAN creó «varios Cuarteles Generales de Alta Disponibilidad, con la idea de que tendrían que poder desplegarse en plazos de tiempo muy cortos, a gran distancia de sus bases, sin apoyarse en infraestructuras permanentes y en condiciones climatológicas extremas». Y apuntan que actualmente «el HQ NRDC-ESP cuenta con personal aliado de doce países miembros de la Alianza: Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía». Lo que supone nacionalidades distintas de militares, con sus familias, situados en una localidad de poco más de 20.000 habitantes. Como explican fuentes del Ayuntamiento , esta infraestructura ha supuesto un impacto económico importante para la localidad y para sus empresas.

Las operaciones de alta intensidad como las que debe realizar el cuartel de Bétera supone enfrentarse a un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo car acterizado por la aparición de tecnologías disruptivas, el incremento del alcance y letalidad de los sistemas de armas, las actividades cibernéticas, una avalancha de información... «Esto nos obliga a modificar nuestra doctrina y modo de pensar para adaptarlos a un escenario cada vez más demandante», aseguran los portavoces de la base valenciana. El Cuartel General de Bétera ha tomado el relevo del Cuartel General de Despliegue Rápido británico como unidad ‘de guardia’ ante cualquier amenaza militar. Para ello tuvo que superar una evaluación que le acreditaba como apto para liderar el doble de efectivos militares internacionales (120.000 frente a los 60.000 británicos) en el caso de que se desencadenara un problema.

Se puso a prueba la capacidad de coordinación y respuesta del Cuartel de Bétera con el ejercicio denominado ‘Steadfast Leda 21’ , en elque se ejecutaba una operación ficticia frente a un conflicto de alta intensidad. Una respuesta en la que la tecnología juega un papel clave. De ahí que previamente recibieran una exhaustiva formación en actividades desarrolladas en el ciberespacio y en el ámbito cognitivo, con la desinformación. Estos factores están cada vez más presentes en los conflictos actuales a través de las guerras híbridas, y el conflicto en Ucrania es un claro ejemplo de ello de como se desarrollan los nuevos escenarios bélicos.

Amenazas

Afrontar la guerra híbrida es uno de los grandes retos de esta unidad. Se trata del conjunto de acciones realizadas por un Estado o un actor no estatal con la finalidad de atacar o dañar un objetivo de manera encubierta con medios militares o no militares, explican las fuentes de las base de Bétera. «Estas acciones incluyen las fake news, los ciberataques, la presión económica, el despliegue de fuerzas regulares o irregulares, entre otras. Y tiene su máxima expresión en la denominada Zona Gris, momento en el que el conflicto se desarrolla sin implicar a las fuerzas armadas, pero en el que los actores, estatales o no, actúan de mala fe. De hecho el NRDC-ESP lidera un proyecto para analizar la forma de actuar de las fuerzas terrestres en este momento del conflicto», añaden las mismas fuentes.

Pero la guerra híbrida no solo se desarrolla en las fases previas a un conflicto armado, también lo hace en los momentos de mayor intensidad en las operaciones. Eso implica aplicar un enfoque integral en el que el ‘Warfighting Corps’ sea capaz de adaptarse a distintas situaciones. La flexibilidad en la toma de decisiones es clave. En la guerra híbrida, los actores hostiles tienen normalmente la iniciativa, pues actúan donde y cuando quieren, vulnerando las leyes internacionales y los principios que rigen en las sociedades democráticas. Para hacer frente a esta amenaza, el NRDC-ESP se prepara para recuperar la iniciativa en semejantes situaciones. En esta tensa espera en el que las amenazas de Putin pueden materializarse, el objetivo del Cuartel de Bétera es estar siempre lista.