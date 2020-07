Siete consejos para evitar engaños durante las rebajas de la «nueva normalidad» El consumidor puede exigir que se cumplan las promociones comunicadas en anuncios o folletos ya que la publicidad es parte del contrato y por lo tanto, resulta vinculante

En las rebajas de la «nueva normalidad», los consumidores deben estar atentos para evitar estafas y que se cumplan sus derechos. Este verano, el periodo de descuentos estará marcado por la crisis del coronavirus y mientras un 39% de los españoles aseguran que no tiene pensado comprar nada, otro 53% reconoce que este año gastará menos, según un cuestionario elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Con el objetivo de conocer bien los derechos de los consumidores en un periodo estival marcado por la pandemia y, a la vez, no caer en trampas ni engaños; recopilamos una serie de consejos que sirvan de guía para ir de compras en las rebajas de 2020 .

1. Garantizar la seguridad. Los primeros planes del Gobierno contemplaban la prohibición de las rebajas para evitar aglomeraciones en los establecimientos físicos. Sin embargo, el Gobierno rectificó y decidió permitirlas siempre que se establezcan medidas que garanticen la distancia de seguridad entre personas. Además, es obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener esta distancia y se debe facilitar el uso de gel hidroalcohólico a los clientes.

2. «Suplemento Covid». Algunos comercios añaden ahora un recargo al ticket final para sufragar parte de los gastos adicionales en desinfección del local. El consumidor debe saber que para que este coste sea legal, debe ser informado de antemano mediante cartelería o un aviso del dependiente. Asimismo, el suplemento debe aplicarse a todos los clientes por igual y ser ajustado al precio real del artículo que se va a adquirir.

3. Calidad y precio anterior. Desde la OCU recuerdan que los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos el mes anterior y su precio debe ser también el menor durante el último mes. En la etiqueta, el precio rebajado deberá estar acompañado del anterior e incluir el porcentaje de descuento. Además, los descuentos deben aplicarse al menos al 50% de los artículos a la venta y estar separados de los productos sin descuento, añaden desde reclamador.es.

4. Publicidad vinculante. El consumidor puede exigir que se cumplan las promociones comunicadas en anuncios o folletos ya que la publicidad es parte del contrato y por lo tanto, resulta vinculante. De este modo, las condiciones de venta prometidas deberán cumplirse siempre y en caso de discrepancia con el precio, el consumidor podrá exigir el que le es más favorable.

5. Abono con tarjeta. Desde reclamador.es inciden en que los comercios no tienen la obligación de aceptar siempre el pago con tarjetas de crédito o débito y pueden imponer un importe mínimo como requisito para poder realizar el abono con tarjeta bancaria. No obstante, desde la plaforma online de servicios legales explican que si el establecimiento admitía antes el pago con tarjeta y ahora no lo hace debido a las rebajas, deberá avisar antes al cliente.

6. Tiques y devoluciones. Una tienda no puede negarse a expedir el tique tampoco en época de rebajas, ya que se trata de un documento esencial para devolver un producto o reclamar el cumplimiento de la garantía. Asimismo, el servicio posventa y la aplicación de las garantías son iguales durante las rebajas que en el resto del año, indican desde reclamador.es. Los expertos de esta plataforma puntualizan que los negocios físicos no están obligados a efectuar devoluciones de compra -aunque la mayoría si las contemplan en su política comercial-, excepto en los casos en los que el artículo presente un defecto.

7. Garantías intactas. El precio rebajado de un producto no supone una menor protección para el consumidor, recuerdan los expertos de reclamador.es. Por ello, la garantía legal de un artículo comprado en rebajas debe ser igual a la de oro nuevo adquirido fuera de ese periodo, es decir, de dos años. La garantía legal de un artículo comprado en rebajas debe ser idéntico a la garantía con la que cuenta cualquier artículo nuevo comprado fuera de este mismo periodo. Es decir, dos años. El cumplimiento de la garantía se exige al establecimiento que vendió el artículo, y en caso de que fuera imposible dirigirse a él, se tendría que solicitar a la propia marca