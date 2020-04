«Si no se actúa de forma inmediata pymes y autónomos no sobrevivirán»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Antonio Garamendi, presidente de CEOE: «Las empresas tendrán que tirar del carro y necesitan ayuda urgente» La crisis del Covid-19 se está cobrando ya demasiadas vidas y, por ello, desde CEOE insistimos más que nunca en que la prioridad es la salud de los ciudadanos. Entendemos que dentro de la necesaria reducción de la actividad, que como dijimos, está detrás de las últimas cifras de paro, se pueden discutir diferentes alternativas. Los empresarios entendemos que, junto a la necesidad de volcarse en el aprovisionamiento de bienes materiales y de todo tipo -para lo que hemos puesto en marcha el proyecto Empresas que Ayudan-, es preciso mantener un diálogo efectivo con el Gobierno para identificar aquellos sectores que no pueden parar o que necesitan más imperiosamente ayudas económicas, más aún después de la última prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Hemos ofrecido y ofrecemos el esfuerzo de CEOE para sentarnos a diagnosticar cuáles son los sectores y empresas más vulnerables, como, de entrada, son los servicios y la industria. A las empresas, que son las que tendrán que tirar del carro de la recuperación, lo que les queda es sobrevivir y para ello necesitan ayuda urgente. Las medidas económicas puestas en marcha van en la buena dirección para proveer de liquidez al tejido productivo, pero son insuficientes. Se hace necesaria la ampliación de las líneas de avales comprometidas desde los 20.000 millones iniciales, hasta 50.000 millones, con especial atención a las pymes y los autónomos. Hay que recordar que no son liquidez en vena, no son ayudas directas, sino sobre todo garantías para poder acceder a créditos bancarios, que luego se van a devolver. Además, dado que los ingresos para muchas de estas empresas son a día de hoy cero, y en tanto que la financiación tarda en llegar, es necesaria una suspensión de la obligación en el pago de tributos, como ya se ha hecho en 22 países europeos y en hasta 15 comunidades autónomas. Ahora más que nunca habrá que garantizar que las empresas cuentan con la capacidad de adaptación suficiente para poder navegar en esta tormenta económica. La rigidez en el plano laboral es uno de los principales riesgos para mantener y crear el empleo. Hace falta cintura y por eso acordamos con los sindicatos cambios en los ERTE, que han demostrado ser útiles. Pero también, ahora que la crisis se alarga, es necesario introducir más flexibilidad en estos procesos y mantener las nuevas condiciones más allá del estado de alerta.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento: «No es tanto crédito lo que necesitamos, sino dinero en efectivo» «No es tanto #crédito lo que necesitamos, sino dinero efectivo» Apoyamos a las autoridades sanitarias y confiamos en que el confinamiento ayude a controlar la pandemia, pero el parón de la actividad por más tiempo hará más grave y profunda la recesión. Desde Fomento del Trabajo insistimos en la necesidad de medidas urgentes, extraordinarias y temporales para inyectar liquidez a las empresas, y la manera más inmediata de hacerlo es suspendiendo las liquidaciones de impuestos. En cuanto al empleo, nos molestó mucho que el Gobierno acusara de fraude a los empresarios. El Ejecutivo vive una situación límite y cuenta con nuestro apoyo y lo sabe. Pero no nos está escuchando.

Lorenzo Amor, presidente de ATA: «Hay que escuchar a los autónomos» Los autónomos estamos de acuerdo con las medidas sanitarias adoptadas y hemos dado ejemplo de responsabilidad acatándolas aún a sabiendas de que eso significaba echar cierre de nuestros negocios. Pero, a cambio, necesitábamos medidas para paliar el impacto la caída de ingresos cuando siguen llegándonos facturas, cotizaciones e impuestos. Pedimos un rescate sin cicaterías. Con medidas que cubran nuestras necesidades, que no sean contradictorias, complejas e inaccesibles para muchos autónomos como las que se han aprobadas. Sería bueno que el Gobierno nos llamara para explicarle lo que necesitamos. Nos sentimos olvidados.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España: «Es deplorable sembrar dudas sobre las empresas» Proteger la salud de las personas debe ser la prioridad absoluta, no discuto el confinamiento pero sí defiendo que en paralelo hay que adoptar todas las medidas necesarias para preservar la viabilidad de las empresas y el empleo. El Gobierno adoptó medidas contundentes, pero su ejecución ha sido cicatera. Si no se actúa de manera inmediata, las pymes y los autónomos no sobrevivirán. Me parece deplorable sembrar dudas sobre la intención de las empresas. Uno de los grandes errores es no contar con agentes sociales ni con el resto de fuerzas políticas.

Miguel Garrido, presidente de CEIM: «Las ayudas a las empresas han sido ridículas» El cierre total de la actividad tendría unas consecuencias nefastas para los ciudadanos y retrasaría dramáticamente la recuperación. Nos molesta el término hibernación que da a entender que la economía se puede parar y, cuando se vuelve a apretar el botón, se recupera la situación anterior. Eso es desconocer la realidad empresarial. Las ayudas han sido ridículas, insuficientes para ayudar a las empresas. Ni se han suprimido impuestos, ni ha habido una moratoria generalizada, ni ayudas directas a los sectores más dañados por la pandemia. Y las restricciones a los despidos provocarán que desaparezcan empresas y empleo.

Alfredo Bonet, secretario general del Circulo de Empresarios: «El empleo no se conserva dificultando el despido» ¿Apoya usted el cierre total o cree que es dañino para el país? Nosotros veníamos defendiendo que el cierre no fuera total sino que pudieran seguir operando, aparte de los sectores esenciales, aquellos que pudieran hacerlo sin riesgo de contagio para sus trabajadores. Ello permitiría acelerar la recuperación en cuanto ganemos la batalla sanitaria. La hibernación de la economía decretada el pasado domingo fue excesiva, como pronto quedó demostrado, y el gobierno suavizó al día siguiente las medidas en el sector industrial al admitir operar parcialmente a las empresas del sector y excluir del cierre a las industrias vinculadas al comercio exterior. ¿Cree que las ayudas son satisfactorias para las empresas o se centran demasiado en los créditos bancarios? La concesión de garantías públicas para obtener líneas de liquidez serán positivas cuando empiecen a funcionar, y también lo es la agilización de los ERTEs. Aunque no es conveniente que estos se levanten coincidiendo con el fin del estado de alarma y debería poder hacerse de manera escalonada en función de las características de cada sector y/o empresa. Ambas medidas tienen por objeto que las empresas puedan aguantar las próximas semanas deteriorando lo menos posible sus recursos productivos y veremos en poco tiempo si es posible. De no ser así, el gobierno deberá aplicar nuevas medidas más ambiciosas con celeridad. ¿Cómo ve las restricciones al despido? Las restricciones al despido no nos parecen oportunas ya que el empleo no se conserva dificultando los despidos sino apoyando a las empresas para que no tengan que recurrir a ellos como medida extrema. La prohibición de aprobar despidos objetivos por fuerza mayor en estas condiciones de crisis aguda restringe en exceso el margen de maniobra de los empresarios para gestionar y salvar sus empresas, igual que la prohibición de despedir trabajadores hasta seis meses después de concluir los ERTEs. Los empresarios necesitan ahora medidas de apoyo, no normas que restrinjan su capacidad para tomar decisiones operativas. ¿Está contando el Gobierno con los empresarios? Las primeras medidas fueron discutidas en el marco del diálogo social, pero no así las del pasado fin de semana relativas a las restricciones a los despidos e hibernación de la economía. Tras las razonables y lógicas quejas del mundo empresarial, también por los improcedentes mensajes de desconfianza en los empresarios vertidos por la ministra de Trabajo, parece que se retoma el necesario diálogo social.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB): «Hay que preparar ya una segunda ronda de avales» En lo que al sector bancario se refiere, el Gobierno ha tomado hasta la fecha medidas adecuadas a la situación de extrema gravedad que estamos viviendo. En una situación como esta lo importante es que la financiación llegue hasta el ultimo rincón de nuestra economía y lo haga de forma rápida, eficaz y en la cantidad suficiente. Es necesario garantizar que este circuito funciona para mantener vivas nuestras empresas y poder recuperar un buen nivel de actividad cuando se levanten las medidas de aislamiento social. Nadie debe quedarse atrás por un problema de financiación. De hecho, los bancos en los primeros días de la crisis ya pusieron a disposición de sus clientes liquidez por más de 60.000 millones de euros. El programa de avales implementado por el Gobierno, por un importe de 100.000 millones de euros, va a amplificar y facilitar esta acción de los bancos, para hacer llegar a sus clientes, en particular las empresas pequeñas y los autónomos, la financiación que necesiten. Pero es preciso actuar con agilidad y en ese sentido sería necesario ir preparando ya una segunda ronda de avales porque la primera está prácticamente agotada. En cuanto al aplazamiento de las hipotecas para las familias especialmente afectadas por esta crisis, los bancos han expresado su apoyo a esta medida y su compromiso con el Gobierno y con la sociedad en general para superar esta crisis sanitaria y sus secuelas económicas. De hecho, nuestras entidades están constantemente estudiando e implementando acciones para ayudar a sus clientes a paliar esta situación como, por ejemplo, las facilidades para percibir la pensión, el adelanto del pago de la prestación de desempleo, o la disposición de efectivo en cajeros, además de otras muchas que se están preparando en estos días.

J.V. de los Mozos, presidente de Anfac (fabricantes de automóviles): «Hay que empezar a pensar en el día después» La industria de la automoción ya llevaba parada desde más de diez días antes del cierre. Fue una decisión complicada, pero responsable con la salud de nuestros trabajadores y con las exigencias del estado de alarma. Hay que empezar a trabajar en el día después. Hoy es una desgracia humana y sanitaria, pero mañana puede ser una crisis social y económica. Necesitamos un plan de choque para recuperar la producción de las fábricas de automoción, líneas de liquidez, retrasar las cargas sociales y aprobar planes de ayuda que estimulen el mercado e incentiven la compra de nuevos vehículos.

Jorge Marichal, presidente de Cehat (hoteles):«Pedimos que tengan en cuenta a las grandes empresas» Los hoteles entendimos que el cierre era lo más adecuado porque estábamos en un periodo incierto. Ahora bien, pedimos que tengan en cuenta no solo a autónomos y pequeñas empresas sino también a las medianas y grandes. Son importantes en el tejido de nuestro país. Pedimos medidas financieras, como pagar solo los intereses en un plazo de doce meses. Con respecto a las restricciones del despido, son irreales. No podemos pensar que no nos van a afectar y que podremos mantener el empleo. Todos vamos a perder algo y no pueden exigir a las empresas que cumplan con criterios que son irreales e imposibles. Faltan a la verdad y a la realidad.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España: «Las políticas de despido cero obligarán el cierre de negocios» Los hosteleros hemos asumido con responsabilidad las medidas del Gobierno. Pero consideramos que los paquetes de medidas económicas que ha puesto en marcha no son suficientes para garantizar la viabilidad del tejido empresarial hostelero español. La tramitación de los ERTE no es nada ágil y muchos de los más de 270.000 establecimientos no han podido activarlos dichos a pesar del cierre forzoso de sus negocios debido a lo tedioso de los procesos. Va a ser imposible que mantengamos los niveles de empleo de antes de la crisis sanitaria. Las políticas de despido cero van a perjudicar gravemente a pequeñas empresas que se van a ver obligadas a cerrar las persianas.

Francisco Aranda, presidente de UNO: «Forzar la rigidez laboral desde el BOE es poner trampas a las empresas» Lo primero es la salud de las personas y apoyamos las medidas, pero nos parece mal la improvisación y ausencia de diálogo previo con el tejido productivo. El desempeño de nuestras empresas y trabajadores de logística, transporte y reparto para garantizar el abastecimiento está siendo ejemplar. Pero el parón que sufre gran parte de la economía tendrá enormes consecuencias si no se adoptan ya medidas eficaces. El gran proyecto común que deberíamos de perseguir es el mantenimiento del mayor número de empresas para no perder fuerza cuando se solucione el problema sanitario. Forzar rigidez laboral desde el BOE es poner trampas a empresas y empleos.

Eduardo Zamácola, presidente de Acotex: «Es necesario condonar tasas y cuotas a la Seguridad Social» El comercio textil y complementos se encuentra en una situación muy delicada, siendo necesarias medidas urgentes y específicas para el sector. Tenemos las tiendas cerradas y los ingresos son cero, por lo que no nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la seguridad social. Es necesario la condonación de los mismos. El sector necesita liquidez y una solución para el pago de los alquileres comerciales a los que no podemos hacer frente mientras tengamos nuestras tiendas cerradas. Las restricciones al empleo son una auténtica barbaridad. No se puede coartar la libertad de las empresas para hacer lo necesario para continuar con su actividad.

Juan A. Labat, director general de Feique (Química): «La industria debe liderar la reconstrucción del país» Lo más importante es tener previsto qué modelo de reconstrucción del país queremos a partir del día 13 cuando se reinicie la actividad económica. Deben de ser los ministerios de Industria y de Economía quienes lideren esta recuperación ya que, por ejemplo, el turismo y la hostelería tardarán más tiempo. El sector químico ha sido considerado por el Gobierno como esencial, por lo que apenas ha habido ERTE entre sus 3.300 empresas, muchas de las cuales, las relacionadas con el sector farmacéutico, han incrementado considerablemente su actividad. Lo importante es que se dé confianza a la industria para que desarrolle músculo.

Julián Núñez, presidente de Seopan (grandes constructoras y concesionarias): «Las ayudas a la construcción son insuficientes e ineficaces» La construcción considera insuficientes e ineficaces las ayudas. En la contratación pública es prioritario habilitar una anticipación de los créditos autorizados en el presupuesto para después detraerlos de las certificaciones. La ausencia de flexibilidad laboral no favorece la supervivencia empresarial, inicialmente el Gobierno aprobó medidas con varias opciones, pero las últimas son un giro de 180 grados. Nos quejamos de la falta de preaviso cuando se paralizó la actividad, y se habilitaron instrucciones para resolver los problemas para atender la guardia, custodia y vigilancia de las obras. Esperemos que atiendan nuestras peticiones.

Andrés Barceló, director general de UNESID: «Conocimos el contenido del real decreto cuando se publicó» Lo primero a señalar es la falta de claridad. Mientras que los borradores del RDL, en los que Unesid estuvo colaborando, eran claros y sin lugar a dudas, el texto del RDL 10/2020 es, como mínimo, equívoco, y la mejor prueba de ello es la cantidad de notas explicativas que las diferentes autoridades se han visto impelidas a publicar. Por lo que se refiere a la consulta y conocimiento previo, la primera noticia que tuvimos del contenido del RDL fue el domingo a las 23:35 horas, cuando se publicó la edición extraordinaria del BOE. En cuanto a las medidas laborales, suscribimos al cien por cien la posición de la CEOE.