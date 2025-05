Runet, el arma secreta de Putin para mantener un control total de internet

Imaginemos una casa en alquiler en la que el propietario de la vivienda tuviera todo el control del acceso a la información, dejando a los inquilinos a ciegas sobre el mundo que les rodea, a diferencia del resto de los vecinos, que pueden acceder libremente ... a los contenidos. De hecho es lo que pretende hacer Vladímir Putin en Rusia, desplegar su propia internet, de nombre Runet, cerrando el acceso a la red global. Un plan que lleva preparando desde 2014, y un movimiento que responde a la guerra híbrida que existe actualmente y que ya no solo se desata con violencia en las calles.

La tensión en las redes estos días es cada vez más creciente y responde a lo que llaman una verdadera guerra 'mundial', dado que la red es global, y mover ficha en ella afecta a la cibersoberanía de los países. Sacrificar la red global supone ciertos beneficios a la larga para Putin, pero se arriesga con un movimiento de gambito que los expertos coinciden en que puede tener consecuencias catastróficas .

Fernando Checa, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja , explica que «Rusia lo que está haciendo es intentar implantar un modelo autárquico de conexión a Internet. Runet podría denominarse casi una intranet. Y significa que todos los ciudadanos rusos no tendrían acceso a los diferentes servicios que podemos tener en la internet al uso. Y desde luego, que habría un control aún mayor por parte del Gobierno Ruso en el acceso a la información que salga de Runet». Unido al hecho que los que decidan unirse a la iniciativa rusa, podrían convertir a Runet en la mayor red local del mundo.

Evitar brechas

Los motivos rusos, especifica Checa, son por una parte políticos y se enmarcan en el ‘Digital Economy National Program’ , pero también responden al temor del gobierno ruso, y no es infundado, a que una situación como la que se está dando de conflicto bélico pueda generar ciberataques a sus infraestructuras, eléctricas o nucleares. El hecho de tener abierta la ventana de internet podría permitir con mayor facilidad que se cuelen cibercriminales. «Esto no es nuevo, en China la modalidad de conexión a la red es parecida. Un modelo con proveedores de servicios propios que de alguna forma trata de emular a los contenidos y servicios de la web, pero bajo las condiciones del gobierno de turno. No en vano, en Rusia desde hace años el buscador más usado es Yandex , no Google», señala Checa.

Además para que esta pretensión de Putin se pudiera desplegar se aprobó el 1 de noviembre de 2019 la ‘Ley de Internet soberana’ que permite apagar la conexión a la red mundial, y el controlador del tráfico pasaría a ser el Ministerio de Telecomunicaciones, el Roskomnadzor , que tiene la potestad de bloquear contenidos sin previo aviso u orden judicial. Los medios afines a Putin aseguraron que las pruebas habían sido un éxito durante junio y julio de 2021, y a su vez Reuters también informaba de ello. Otros sin embargo, añadieron matices como el hecho de que no consiguió desconectarse, pero sí ralentizar Twitter.

Checa aclara que esa inaccesibilidad se establece mediante una infraestructura de cierre, en el que se perimetra hacia donde puedes ir. «Cuando navegamos por internet usamos la barra de direcciones para acudir a un servidor. Y este puede estar situado en cualquier parte del mundo. Si quisiera visitar The New York Times el usuario no es consciente de cómo van rebotando las peticiones de información». Este veto tiene intentos parecidos en Irán o Corea del Norte, y Huawei ya proponía en China en 2020 otra internet, `New IP´ . Si bien se trata de emular lo que se hace en el gigante asiático, la diferencia reside en que en Rusia la utilización de internet asciende al 85%, y el detalle fundamental que una cosa es la economía rusa y otra la china.

Además, Checa matiza que desde hace años el internauta tiene un rol proactivo con capacidad para crear información. Así un Estado no solo controla el acceso a la información, al mismo tiempo tiene la capacidad de controlar donde se están publicando los contenidos que los ciudadanos generan. Para el profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, Runet rompe el concepto de red abierta que se mantenía hasta ahora.

También para reforzar esta idea de control el Kremlin le está dando vueltas a regular el hecho de que un usuario puede acceder mediante una VPN, que es una red privada virtual . Y es normalmente la forma que tenían los usuarios rusos de sortear el bloqueo del gobierno, pero un control físico de los cables de conexión haría muy difícil saltárselo.

Asimismo en Rusia funciona VK (Vkontakte) que es lo más cercano a Facebook, una red social rusa que es la más usada en el país, donde los contenidos no son libres. En el otro extremo del espectro está una herramienta tan usada como Whatsapp, como es Telegram. Su creador, Pável Dúrov , tiene un conflicto abierto con el gobierno de Putin, porque su creación tienen un nivel de seguridad muy elevado, y a un Estado que quiere controlar las comunicaciones de sus ciudadanos no le hace especialmente gracia. Mientras, matiza el profesor Checa en estos últimos días Facebook o Instagram ya han hecho movimientos para cerrar el acceso al medio ruso Sputnik o a RT , que son medios controlados por miembros cercanos al Kremlin.

Conoce a tu enemigo

En esta lucha de fuerzas para estrangular tecnológicamente a Rusia, el presidente Volodímir Zelenski le pidió a Joe Biden cortar las actualizaciones de software en Rusia. Checa apunta que basta con la experiencia propia para saber la cantidad de software que permanentemente se está actualizando, y muchas de esas actualizaciones son automáticas, y los rusos y las empresas usan los mismos software que nosotros. Aunque el Kremlin se fue adelantando a esta posibilidad ya hace una década imponiendo la obligatoriedad desde 2020 de que se instalase software desarrollado en Rusia en todo dispositivo que se mueve dentro del país. Pero una cosa es lo que pida Ucrania, y luego que las sanciones a nivel tecnológico tienen matices diferentes a los económicos.

Cuestiones internas

El problema de mantener una red como Runet en un país tan extenso como Rusia es establecer una infraestructura propia . Lo cierto es que resulta más fácil conectarse a una infraestructura global que crear toda una infraestructura de centro de datos físicos, porque a veces se nos olvida que en nuestra casa tenemos el router que nos conecta a internet, pero esa información se almacena en grandes centros de datos con servidores . Son ordenadores que lo que hacen es recibir y emitir información o almacenarla. A ello se une que las empresas también trabajan en la nube.

Cuando se cierra el internet global, no solamente se está impidiendo el acceso a la información, sino también a los servicios que ofrecen las empresas. Y eso obliga a ofrecerles alternativas. Prácticamente sería duplicar la existencia de lo que hoy denominamos internet en pequeño, y desde el punto de vista técnico el trabajo es ingente. El proceso de desconexión tiene que tener en cuenta esto, y las empresas que operan en Rusia van a estar lastradas. No obstante, según Finanz.ru, habría empresas rusas como MegaFon, Beeline o RosTelecom dispuestas a apoyar el plan de Putin.

Otro de los proyectos que tiene Putin, comenta Checa, es intentar replicar Wikipedia y eliminar los contenidos no acordes al gobierno. Y en cuanto a los siguientes pasos para censurar contenido es pensar no solo en las conexiones en nuestro domicilio, sino también en usuarios de telefonía móvil , intentando controlar las conversaciones. La lectura geoestratégica de este movimiento , al final, es que el deseo de soberanía cibernética de Putin responde a la táctica que él usaría si pudiera sus con su enemigos: sabotear su conexión a internet.