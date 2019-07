Así es la actividad frenética dentro del centro logístico más metros cuadrados de Amazon en España Desde el almacén de Illescas, en Toledo, se envían los productos más voluminosos del catálogo de la plataforma de comercio electrónico como colchones o drones

Colchones, drones, robots de cocina o aspiradoras automáticas, entre otros artículos de gran tamaño. El centro logístico de Amazon en Illescas (Toledo) es el más grande en superficie en España (con más de 100.000 metros cuadrados) y está especializado en gestionar y enviar los productos de mayores dimensiones del catálogo de la plataforma de comercio electrónico. Esta infraestructura logística del gigante estadounidenses se prepara estos días para el aluvión de encargos que se esperan durante las rebajas del Prime Day 2019, que se celebrará este año los días 15 y 16 de julio, y abre sus puertas por primera vez a la prensa. «Esperamos alcanzar los 900 trabajadores de aquí a tres años, pero estos días reforzaremos el aumento de la actividad con la contratación de más empleados», señala durante una visita con periodistas el director de este centro, Nacho Ferreiro.

Aquí los operarios no se desplazan andando como en otros almacenes de la compañía, sino que se mueven en carretillas elevadoras en las que transportan, colocan y recogen los artículos en estanterías de más de nueve metros de altura. «En Illescas no tenemos los robots que tienen en el centro de Barcelona porque los productos que se tratan son de gran tamaño», explica Ferreiro. En el interior del centro la actividad es frenética y el movimiento de las carretillas y el ruido que producen durante su desplazazmiento no cesa.

El trazado que sigue un producto desde que entra y sale del almacén está totalmente digitalizado y controlado para que la entrega en casa del cliente se pueda realizar en horas a pesar de las grandes dimensiones de los artículos. Cuando un pedido se deposita en Illescas, el usuario puede comprobar en la web que su compra ya está en el centro. Tras la recepción, los empleados analizan la calidad y si cumple con las condiciones, se coloca en las estanterías situadas a la izquierda del almacén. Una vez que el artículo está listo para ser enviado, se pasa por un escáner en la zona de salida, donde a través de una avanzada herramienta de software se indica cuál es el tamaño de caja adecuada. Una vez empaquetados, los pedidos se clasifican en función de las rutas de destino para facilitar la entrega en el domicilio o punto de recogida que haya seleccionado el cliente.

«Se intenta que en los pedidos múltiples vayan en la misma caja siempre que se respete la promesa de tiempo de entrega. De esta forma, y siempre que se cumplan los plazos se mejora la experiencia de cliente», suvraya Ferreiro.

El centro de Illescas tiene una superficie de más 100.000 metros cuadrados, equivalente a 12 campos de fútbol, y cuenta con una capacidad de almacenamiento de más de dos millones de productos voluminosos como aspiradoras automáticas, barbacoas, drones o piscinas hinchables.

«Ofertas espectaculares»

En el centro de Illescas esperan un aumento exponencial de la actividad durante las 48 horas en que se lanzarán «ofertas espectaculares» con descuentos exclusivos para clientes «prime», que en algunos casos llegarán al 70%, según destaca la directora de Consumer Business de la plataforma electrónica, Ruth Díaz.

No obstante, el gigante de comercio electrónico no esperará hasta el Prime Day para ofrecer productos rebajados y desde este lunes 1 de julio ya se están publicitando ofertas exclusivas para sus clientes con cuentas «prime», así como experiencias de entretenimiento y conciertos.