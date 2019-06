Mapfre: «Los planes de pensiones no han funcionado» El presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, avisa de que las pensiones no pueden dependen solo de la parte pública

La industria financiera española lleva años reclamando a los sucesivos gobiernos incentivos al ahorro privado para la jubilación, pero pocas veces ha hecho autocrítica en público sobre el fracaso de los planes de pensiones, producto que en España se comercializa desde hace 30 años y no ha calado entre los ahorradores. «Ni las aseguradoras ni los bancos ni la industria en general podemos estar orgullosos de los planes de pensiones, porque no han funcionado, el español no ha ahorrado con los instrumentos oficiales creados», ha admitido este martes el presidente de una de la compañía de seguros Mapfre, Antonio Huertas, durante un desayuno informativo organizado por CEOE y Cepyme.

El patrimonio acumulado por los planes de pensiones en España no ha superado el 10% del PIB y el número de partícipes se ha estancado en unos 9,5 millones de ahorradores, de los cuales, según fuentes del sector, más del 70% no hacen aportaciones desde hace cinco años. Más allá de la facta de incentivos fiscales y de la falta de concienciación desde la Administración pública de la necesidad de ahorrar para complementar las pensiones públicas, estos productos arrastran un diseño mejorable, entre otros errores propios. Huertas ha instando al sector financiero a «abrir el melón y pensar que hay cosas por hacer». Mapfre, según ha detallado, ha creado ya grupos de trabajo internos para repensar sus productos de ahorro de cara a la jubilación.

Como fuere, el primer ejecutivo de la aseguradora ha reclamado también a la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, que la pasada legislatura cerró sin tomar ninguna medida que garantice la suficiencia futura de las pensiones por falta de acuerdo político, que debata no solo la sostenibilidad del sistema público, en clara referencia a los sistema de planes de pensiones de empresa semiobligatorios que ya existen en otros países y cuya implantación en España reclama también la industria financiera. «El Pacto de Toledo no puede trabajar sólo en la sostenibilidad del sistema público. Eso es un error. Si pensamos que las pensiones sólo tienen que basarse en el primer pilar estamos viendo solo una parte del problema», ha dicho Huertas, quien ha asegurado incluso que «la capacidad de ahorro de los españoles es algo superior a la que han demostrado».