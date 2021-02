Vía libre para las pólizas flexibles e inteligentes Gocleer ofrece seguros para conductores que premian el comportamento sostenible y tienen en cuenta el pago por uso

María José Pérez-Barco SEGUIR MADRID Actualizado: 16/02/2021 01:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es broma: Gocleer es una correduría de seguros que devuelve dinero a sus clientes cuando no mueven ni conducen su coche. Así de sencillo. Y eso puede suponer cada mes un descuento de hasta el 30% en el seguro del vehículo (un 1% al día). Toda una estrategia de negocio acorde a los tiempos que corren. Se trata de pagar por lo que el consumidor usa. Con la pandemia y los confinamientos intermitentes, «la movilidad en áreas urbanas ha descendido un 30% y ha caído también la frecuencia de los viajes. Y esto no va a cambiar. Si estás en casa teletrabajando, no se usan los coches particulares para desplazarse al trabajo ni para otros muchos trayectos, por tanto el seguro que se ha pagado para un año no tiene el mismo riesgo que antes», explica Antonio Morales, CEO de Gocleer y uno de sus fundadores junto con Danae Vara y Ángel Casarrubios.

De ahí, que Gocleer ofreciara a los usuarios de coches más modernos, ecológicos o coches tradicionales de poco uso un sistema de recompensas (en forma de descuentos de hasta el 30% del valor anual del seguro), con el objetivo de premiar la movilidad sostenible y el menor impacto medioambiental. «A través de una app que se descarga el usuario en su móvil detectamos si hay movimiento del coche y si el cliente lo utiliza», explica Morales.

Y es que Gocleer, que acaba de lanzar su plataforma en internet, es una correduría de seguros digital que también desarrolla tecnología «para ofrecer pólizas inteligentes», comenta Morales, porque la movilidad está cambiando y se necesitan nuevos servicios. «Cada vez somos más los usuarios que accedemos a servicios digitales y apps para tareas como la reserva y pago del parking, el peaje, vehículos compartidos, el combustible o la carga eléctrica del coche. Es por ello que desde Gocleer queremos ofrecer seguros personalizados justo cuando hacen falta, en el lugar, momento y canal adecuado», explica Danae Vara.

Con su software, inteligencia artificial, telemática, diseño de producto digital y analítica de datos esta startup ofrece en su web un cotizador online instantáneo que en menos de cuatro minutos permite al usuario seleccionar un seguro personalizado y pagar mensualmente el servicio, de una manera simple y fácil. Y a golpe de clic. A través de la plataforma propone varios tipos de coberturas y asistencias no solo para coches, sino también para bicicletas y patinetes eléctricos a través de aseguradoras como Reale, Axa, Arag, Das y Asegrupo, entre otras.

«Queremos promover la sosteniblidad y que no se usen los coches, sino medios alternativos como bicicletas, patinetes eléctricos o transporte público. La idea es que a corto plazo podamos ofrecer una cobertura para todo este tipo de medios de transporte, porque al final del día quieres un seguro integral para toda tu movilidad. El objetivo es crear un markeplace para contratar no solo el seguro del coche, sino el de otras movilidades», cuenta Morales.

Gocleer que empezó a levantarse en plena pandemia ha contado con la ayuda de Antai Venture Builder, una incubadora de otras startups como Globo o Wallapop.