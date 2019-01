Karen Ward: «Está aún más claro que antes que va a haber un Brexit blando» La estratega jefe de JP Morgan Asset Management para Europa, Oriente Medio y África y exasesora del Gobierno de Theresa May da más probabilidades a que Reino Unido se quede en la UE que a una salida abrupta

María Gómez Silva

Con tono didáctico y lenguaje claro, esta reputada economista forjada en el sector público y el privado nos ofrece sus augurios sobre una semana clave para las negociaciones del Brexit.

En otoño, usted dijo en una entrevista que estaba convencida de que no iba a producirse un Brexit duro. ¿Aún piensa así?

Ahora estoy incluso más convencida. La primera ministra británica, Theresa May, volvió de Bruselas con un acuerdo que consiste en mantener una estrecha relación con la Unión Europea, aunque menor de la que gozábamos como miembro de ella. Presentó este acuerdo ante el Parlamento y recibió un rechazo total. Pero es importante tener en cuenta la aritmética. Son 650 parlamentarios. Unos 400 rechazaron el acuerdo pero solo un centenar de ellos lo hizo porque quiere un Brexit más duro; mientras que unos 300 lo rechazaron porque desean uno más suave. Esto demuestra que no hay base en el Parlamento (y tampoco en la sociedad) para una salida sin acuerdo. Una parte pequeña del Partido Conservador es la que busca algo así. Por eso, siempre he pensado que el resultado final será un Brexit blando. Como poco, lograremos alguna especie de unión aduanera. De hecho, desde la semana pasada se ha comenzado a hablar de la posibilidad de realizar otro referéndum. Obviamente, el plazo en el que lleguemos a una solución no lo sé. La próxima semana sabremos si hay que extender el periodo de negociaciones. Pero, para mí, ahora está aún más claro que antes que va a haber un Brexit blando. Porque a nadie le interesa un Brexit duro. Estamos demasiado interconectados y la recuperación es demasiado frágil como para arriesgarnos a algo así.

¿Cuáles son los próximos pasos?

El martes 29 de enero es clave. Ese día se votará el acuerdo alcanzado por May y también las enmiendas propuestas por los diputados. Mi predicción es que la semana que viene se aprobará el acuerdo. Porque los colegas conservadores que aún no han apoyado a May verán que el riesgo de votar en contra es que, al final, Reino Unido permanezca en la UE. Así que acabarán apoyando su propuesta. Y, si no se aprueba, tampoco creo que sea especialmente negativo para los mercados porque han ido asumiendo que, de evolucionar hacia a algún lado, la situación va a tender hacia un Brexit aún más suave del que está sobre la mesa. Los mercados ya están poniendo eso en precio, como se ha podido observar con la subida de la libra. En resumen: la semana que viene veremos un paso adelante positivo, ya sea aprobando el pacto de May o evolucionando hacia un acuerdo aún más suave.

¿Hay posibilidades de que Reino Unido permanezca en el bloque comunitario?

Las hay. Si piensas que el 48% de la población no quería abandonar la UE y que algunas de las opciones que se han puesto sobre la mesa consisten en preguntar a la gente si aún quiere salir, es una posibilidad. En diciembre se hizo una encuesta bastante exhaustiva que arrojó que, si se volviera a preguntar a la gente en un segundo referéndum, volvería a ganar el Brexit. Pero solo la mitad de las personas a favor del Brexit consideraría aceptable que se salga sin pactar. Por eso, le doy muy pocas probabilidades a que no haya acuerdo. El escenario al que otorgo más opciones es al de que se apruebe el acuerdo actual. Doy muchas más posibilidades a que Reino Unido se quede finalmente en la Unión Europea a que haya una salida sin acuerdo.

¿Cree que los mercados están poniendo en precio esa posibilidad? ¿Qué podría sorprenderles negativa o positivamente?

La expectativa de los mercados es que va a haber algún tipo de Brexit blando pero que todavía podría tardarse algún tiempo en negociar. Y es que hay bastante pesimismo entre los inversores sobre la capacidad de avanzar. Así que, si Theresa May logra aprobar el acuerdo que hay sobre la mesa la semana que viene, supondría un impulso para la libra y se resolvería una importante incertidumbre que pesa sobre la economía. Probablemente, el Banco de Inglaterra subiría los tipos de interés este año y eso daría aún más soporte a la libra.