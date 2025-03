José Miguel García (Euskatel): «Queremos dar al cliente el máximo control»

El sector de las telecomunicaciones avanza en la desescalada con un nuevo actor: Virgin Telco . Se trata de la marca con la que Euskaltel se lanza a su expansión territorial por España, tras convertirse el fondo británico Zegona Communications en su primer accionista ... hace casi un año. Lo hace con un desafío a las grandes telecos: la ruptura con los paquetes convergentes. En conversación con ABC, el consejero delegado de Euskaltel desde junio -y ex-CEO de Jazztel entre 2006 y 2015- José Miguel García asegura que «lo que queremos con nuestra oferta es darle al cliente el máximo control». Sobre este y otros temas hablamos con el responsable de la operadora:

-¿Hay sitio para un quinto operador en España que compita con Telefónica, Orange, Vodafone y MásMovil?

-En los últimos 5 años, a raíz de la introducción de contenidos «premium», los paquetes convergentes han ido siendo más estrictos, más inflexibles, más complejos, y más atadores para los clientes. Al final, vemos cómo el mercado está fragmentado entre los paquetes rígidos convergentes «premium» y un montón de ofertas orientadas al «low cost». Lo que falta en el mercado es lo que había hace cinco años: ofertas de valor, con un gran precio y portafolio de servicios, y ahí es donde vemos la oportunidad para Virgin Telco . Lo que queremos con nuestra oferta es darle al cliente el máximo control, ofrecerle el espectro completo y que se ahorre lo que no necesita.

-¿Qué tipo de mercado se van a encontrar tras meses de confinamiento? ¿Cómo podría afectar la pandemia a sus ingresos?

-Empezamos a hacer las suspensiones de servicio en marzo , y abril también fue de suspensiones. Hemos calculado todos esos impactos y los reportamos en los resultados del primer trimestre (su beneficio creció un 60% hasta los 19 millones). Este mes hemos visto, a raíz desescalada, un porcentaje muy alto de clientes que habían suspendido y que ya empiezan a reconectar y esa es la mejor medida, de que la actividad está volviendo a la normalidad. De cara al futuro, si hay una cosa positiva, es que la ciudadanía española va a estar dos pasos más por delante en la digitalización.

«Lo que falta en el mercado es lo que había hace cinco años: ofertas de valor, con un gran precio y portafolio de servicios, y ahí es donde vemos la oportunidad para Virgin Telco»

-Entonces ¿las telecomunicaciones pueden ser uno de los motores de la recuperación?

-Estoy muy orgulloso porque España, aunque a veces no le damos el suficiente crédito, es uno de los países más avanzados en telecomunicaciones y, por ejemplo, en fibra óptica es el tercero con mayor penetración tras Japón y Corea. Por tanto, es un sector muy fuerte y a la vanguardia; no solamente con el fijo, sino con el cable, y desde 2012, con la fibra. También con el Covid-19 donde seguramente somos de los que mejor han atendido las necesidades que han surgido.

-El Gobierno acaba de levantar las limitaciones a la portabilidad, ¿qué le parece?

-Esta medida es un paso vital en el avance social y económico del país dado que la flexibilidad y la calidad son absolutamente claves en todos los ámbitos empresariales para restablecer lo más rápido posible la economía española.

-¿No temen que Virgin Telco pueda «canibalizar» a otras marcas del grupo como Euskaltel, R y Tolerable?

-Para nosotros, nuestras marcas territoriales son muy importantes: con un arraigo en nuestros territorios espectacular , un conocimiento de marca - durante muchos años la marca principal en estos territorios- y los motores económicos. Por tanto, el compromiso es total. Somos un equipo, tenemos nuestras marcas y las posicionamos acorde a las necesidades de nuestros clientes. Y esa es la garantía de que no va a haber conflictos, porque conocemos perfectamente a cada cliente, sus necesidades y nos amoldamos a ellas en País Vasco, Galicia...

«Somos un equipo, tenemos nuestras marcas y las posicionamos acorde a las necesidades de nuestros clientes»

Virgin Telco permitirá también el acceso a diferentes contenidos de televisión, como los incluidos en plataformas como Netflix, ¿piensan profundizar el acuerdo que ya tienen con esta plataforma?

Llegamos a la conclusión de que teníamos que dedicarnos a lo que era puro servicio de calidad: ofrecer las parrillas, los contenidos más premiums y es lo que estamos haciendo . Luego que el cliente escoja lo que quiere: ni le forzamos a tener tv ni fútbol para tener todos los beneficios. Esa es la forma de encarecer los paquetes y meterles restricciones y donde el cliente no puede elegir. Por otra parte, con Netflix tenemos una grandísima relación, aunque todavía no le puedo adelantar algunas de las cosas que estamos preparando…

Virgin Telco se comercializará online o telefónicamente, ¿descartan totalmente apostar por la venta a través de tienda física?

Tenemos una hoja de ruta de innovación y experiencia digital , porque ese es el futuro y España tiene que liderar este tipo de tendencia. No podemos dejar que nos venga importado de Asia o Estados Unidos. Por todo ello, le dije a mi equipo «three minutes on boarding» (tres minutos para darse de alta) hace tres meses: Si no me das tres minutos de on boarding no me vale. Es nuestro primer paso.