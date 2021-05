El consejo de Indra planta cara a Moncloa y retrasa el relevo de Abril-Martorell La comisión de nombramientos de la empresa continuará mañana sus deliberaciones sobre el relevo en la presidencia después de que la empresa se haya dejado más de un 4,7% en Bolsa

María Jesús Pérez SEGUIR MADRID Actualizado: 24/05/2021 21:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rebelión en el consejo de administración de Indra. De momento, no se producirá el relevo en presidencia. Mañana, lo mismo, será otro día. Aunque la decisión no tiene todos los visos de ser acordada al 100% por parte de todos los consejeros. El Gobierno Sánchez quería materializar hoy mismo el cambio de Fernando Abril-Martorell por el ingeniero industrial Marc Murtra, para frenar la sangría bursátil de la acción, pero no ha sido posible.

Y es que según ha podido saber ABC, los accionistas están pidiendo explicaciones «por el perfil político» y por la «escasa cualificación técnica» del candidato a presidir la empresa estratégica española y no van a dar su brazo a torcer si no les convencen las razones. Las mismas fuentes aseguran a este periódico que los consejeros han efectuado durante todo el día rondas de contactos profesionales para recabar información sobre el nuevo ejecutivo y reforzar su convicción de que necesitan garantías de que Indra se gestionará de manera profesional y no «como otro satélite monclovita».

La decisión se traslada ahora a una nueva reunión del consejo mañana, martes, cuando de nuevo está previsto que la comisión de nombramientos de luz verde al nombramiento del nuevo presidente. La comisión en cualquier caso, añaden las fuentes, tendrá que elaborar un informe sobre Murtra para presidir la compañia y posteriormente elevar su propuesta al consejo de administración.

La reunión de hoy comenzó a primera hora de la mañana después de que el accionista mayoritario –la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista con el 18% de la compañía– propusiera el pasado viernes el relevo de Abril-Martorell, con el objetivo de poner al frente a una persona más afín al Gobierno socialista. No en vano, Marc Murtra ha ocupado cargos tanto en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como en el Ayuntamiento de Barcelona con el también socialista Joan Clos.

La Comisión de Nombramientos de Indra está integrada por cinco miembros, de los que tres son consejeros independientes (Alberto Terol, Ignacio Martín e Isabel Torremocha) y dos consejeros dominicales: Santos Martínez-Conde, nombrado a propuesta de Corporación Financiera Alba, y Antonio Cuevas, nombrado a propuesta de la SEPI. Una vez que esta comisión eleve su propuesta al consejo de administración y este, a su vez, dé luz verde al nombramiento, será la junta de accionistas del grupo, prevista para el 30 de junio, la que tenga que ratificar el nombramiento del presidente.