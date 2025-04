Garamendi (CEOE) alerta sobre la futura Ley del teletrabajo: «Una buena herramienta si no nos la comprimen»

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi , ha lanzado desde los micrófonos de COPE una advertencia sobre la futura regulación del teletrabajo, que ya última el Gobierno y sobre cuyo anteproyecto dijo no tener ni idea: «Una buena herramienta si no nos la ... comprimen y si no la destrozan». En este sentido, ha añadido que «como hagan eso, el problema es que habrá menos empleo en España».

«Si se pretenden meter rigideces desde el punto de vista de costes y accidente laboral, en vez de utilizar el teletrabajo como arma potente , porque lo es, yo creo que sería un error», ha añadido. En este sentido, el presidente de la patronal, que ha asegurado desconocer el proyecto legislativo que prepara Trabajo, ha destacado que debido al confinamiento todas las empresas han aprendido «muchísimo» acerca del teletrabajo y se ha avanzado en tres meses lo que se prevía en cinco años, pasando de un 5% de empleados teletrabajando a uno de cada tres en la actualidad. Primeros detalles Todo ello, justo cuando ya se empiezan a filtrar algunos detalles del anteproyecto de ley que prepara el Ministerio de Trabajo y que aún debe ser negociado por los agentes sociales e iniciar su tramitación parlamentaria. En concreto, como ha adelantado El País, los empresarios tendrán que h acer frente a la totalidad de los gastos directos e indirectos, en los que incurra el empleado que esté en esta modalidad y deja la concreción de la forma en que se pueda compensar a modificaciones en los convenios colectivos. Además , siempre según este medio, en el texto se aportan otras novedades como «el derecho al horario flexible» dentro de unos límites y previo acuerdo con la empresa, en el que se determine la disponibilidad. Otros detalles, que también ha adelantado este medio, son el carácter voluntario del teletrabajo, a partir de un acuerdo entre las partes por escrito, la citada posibilidad de elegir el horario siempre con los limites legales y previo pacto de las condiciones con la empresa, se establece la posibilidad de teletrabajar hasta un 60% de la jornada por cuestiones familiares o se garantiza que quienes teletrabajen no vean mermadas sus condiciones laborales y se les tenga en cuenta en los protocolos contra el acoso. Noticias relacionadas Preparados y con medios: así operan las bandas organizadas del cibercrimen

