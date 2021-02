Estas son las comisiones máximas que pueden cobrar los brókers de hipotecas En la regulación de la figura del intermediario hipotecario existen unos límites que deben ser conocidos por los usuarios

La figura del intermediario hipotecario o bróker se ha convertido en un producto cada vez más reclamado por los usuarios y las familias, que buscan conseguir las mejores condiciones hipotecarias posibles, además de ganar una persona de confianza para conocer más a fondo todo el proceso de la firma y sus detalles. Pero el auge reciente de su aparición suscita todavía algunas dudas sobre cuáles son los honorarios reales de estos intermediarios.

Así, en la Ley No. 2/2009 se recoge que estos honorarios nunca podrán superar más del 5% del precio de la hipoteca. «Las nuevas regulaciones hacen que las comisiones de intermediación sean transparentes y que los clientes conozcan como es el proceso. De esta manera, todas las gestiones están reguladas y el cliente o el banco no se llevan sorpresas. No obstante, el cliente no debería pagar comisiones por la tramitación de una hipoteca», explica Jordi Domínguez, CEO de Finteca.

Pero en el caso de que no lo sea así, ¿es posible reclamar? La ley 5/2019, que regula los contratos de crédito inmobiliario ampara el derecho del cliente para que pueda hacer las reclamaciones pertinentes en el juzgado. Además estipula que todos los informadores en crédito inmobiliario deben poner a disposición del cliente los procedimientos necesarios para hacer dicho procedimiento.

«Es importante que los clientes se hagan eco de estas situaciones para evitar que vuelvan a ocurrir. Además, en algunos casos, los consumidores podrían recuperar el dinero pagado indebidamente», destaca Domínguez».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, condena la falta de transparencia y la abusividad de algunos agentes «que deterioran la imagen del sector y dan a entender que todas las demás operan de la misma forma cuando no es así.