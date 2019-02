Emotiva carta de una empresa de VTC a sus chóferes en Cataluña: «Pronto tendrás una nueva ilusión, una nueva oportunidad» La aprobación del decreto del gobierno catalán, que exige una precontratación de 15 minutos, provoca la salida de Uber y Cabify, así como la apertura de procesos de regulación de empleo por los que peligra el futuro de 3.500 trabajadores

La entrada en vigor del decreto ley que regula los VTC (Vehículos de Alquiler con Chofer) en Cataluña ha puesto a empresas y trabajadores de este colectivo en una complicada situación: Ayer Cabify y Uber anunciaron que cesaban su actividad en Barcelona. Lo que ha venido acompañado de la apertura de expedientes de regulación de empleo (ERE) en empresas que operan con licencias VTC como Moove Cars o Vector Ronda, cuyos 1.000 empleados engrosarán pronto las colas del paro. De momento, la compañía no ha renovado el contrato a 20 personas. Todo ello, en una ciudad como Barcelona donde se estiman que las 75 empresas dedicadas a esta actividad emplean a 3.500 trabajadores. Gran parte de ellos son perfiles sénior, que han encontrado en su trabajo como chófer una segunda oportunidad.

El requisito de la precontratación con al menos 15 minutos es la piedra de toque que ha forzado la apertura de procesos de despidos. Precisamente Vector Ronda remitía una emotiva carta a sus trabajadores, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC. En la misma el presidente de Vector Ronda Teleport - Rosauro Varo- ha agradecido la actitud de sus conductores: «Te implicaste aportando tu profesionalidad, tus valores y tu compromiso no solo con Vector sino muy especialmente con nuestros usuarios y la ciudad de Barcelona».

En la misiva, Varo ha lamentado no haber podido evitar la aprobación del real decreto: «Nos duele no haber impedido la aprobación de esta regulación restrictiva e injusta que nos condena a la desaparición en Cataluña» y no ha dudado en cargar contra la Generalitat a la que acusa de haber «legislado dando al espalda a la ciudadanía» y de haber soslayado el interés general dejando a Barcelona «lejos de la ciudad vanguardista y moderna que ha de ser». En este sentido, ha apuntado en la carta dirigida a sus empleados que tras haber trabajado sin descanso para impedir la nueva legislacón ahora revisarán el decreto ley para adoptar «todas las medidas legales que sean necesarias para intentar revertir esta situación».

El último mensaje es persona, de ánimo al chófer que acaba de perder su puesto de trabajo. Un perfil mayoritariamente sénior y que ha visto en los VTC una inesperada ventana para regresar al mercado laboral: «La vida concede segundas oportunidades. Para muchos de vosotros, Vector plasmó eso mismo», afirma el máximo responsable de Vector Ronda Teleport. Varo concluye en su mensaje a sus todavía empleados con una luz de esperanza: «Aunque el horizonte se presenta ciertamente complejo, pronto tendrás una nueva ilusión, una nueva oportunidad».