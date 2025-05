Calviño zanja la polémica sobre condonar la deuda: «Es un debate improductivo»

Rechazo rotundo del BCE y de la vicepresidenta económica. Nadia Calviño ha desacreditado la propuesta de condonar la deuda realizada por un grupo de economistas avalada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y del responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez. «No es productivo en este momento abrir debates que descentren la atención de lo que es la prioridad, el crecimiento económico», ha asegurado la responsable económica zanjando el debate y, a la vez, generando un nuevo enfrentamiento con la formación de Iglesias.

«No solo es ilegal, sino que carece de sentido económico », explicó este fin de semana el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, sobre la petición del PSOE y Podemos, declaración a la que se sumó también la presidenta del organismo, Chistine Lagarde, quien tachó de «inconcebible» la reclamación realizada desde España. Muy dura, la responsable europea recordó que una condonación de la deuda supondría «una violación del tratado europeo, que prohibe estrictamente la financiación monetaria de los Estados», una regla que constituye, insistió, «uno de los pilares fundamentales del euro».

Calviño recalcó varias veces que «la prioridad absoluta es la recuperación económica » y que hay que mantener «la coordinación» entre el BCE y los gobiernos europeos, sin abrir debates «que no contribuyen» a este objetivo. La ministra insistió en que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en coordinar estas políticas para ayudar a la recuperación: «Esa debe seguir siendo nuestra prioridad. Tenemos que seguir proporcionando ayuda eficaz y que tenga impacto sobre el tejido productivo del país», subrayó.

Según Calviño el Gobierno continúa trabajando para ampliar el marco de las ayudas directas a empresas. Sin embargo, durante su intervención en el Círculo de Economía, no dejó claro si el Ejecutivo aprobará ayudas directas para pymes y autónomos, para sectores como la hostelería, en caída libre por las restricciones y confinamientos por le Covid. Hizo hincapié en que ayudas directas ya las has habido «y en cifras muy importantes», y que «las comunidades y los ayuntamientos son los mejor situados para eso». No obstante, abrió la puerta a más medidas, pero sin dar más datos. «Tenemos que ver qué medidas adicionales pueden ser eficaces», sentenció.

Como ya informó ABC, España es el único país europeo que no ha aprobado ayudas directas a las empresas. Alemania, Francia e Italia no dejaron transcurrir una semana desde que impusieron cierres en la hostelería y decretaron las ayudas. El país germano y los Países Bajos son los que más ayudas han destinado al sector, con cantidades que ascienden a los 10.000 y 15.000 millones de euros respectivamente, seguidos por Francia, en el que se han dedicado 6.000 millones a bares y restaurantes. En el caso de Italia, las ayudas ascienden a unos 5.600 millones.

El SOS empresarial lo lanzaba la semana pasada Ana Botín. Pymes y autónomos necesitan apoyos que van más allá del crédito», aseguró la presidenta de Banco Santander. Una reclamación CEOE y organizaciones de autónomos no han paran de reclamar.