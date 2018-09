Calviño afirma que «antes o después volverá a haber una crisis económica» Constata una «paulatina recuperación» de los salarios y destaca el saneamiento de la banca pero pide «no bajar la guardia»

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que «antes o después volverá a haber una crisis económica, financiera», por lo que su objetivo es que sea «lo más tarde posible» y la economía sea «sólida y robusta» para evitar los ajustes de la última crisis, al tiempo que ha defendido que para reducir el déficit no basta con el crecimiento y un recorte del gasto, sino que es el momento de subir los impuestos antes de que la economía se desacelere.

«En contra de lo que algunos dijeron hace 10 o 15 años, los ciclos económicos no han desaparecido y no tenemos que engañarnos, antes o después volverá a haber una crisis económica, financiera», ha reconocido Calviño en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con empresarios alemanes y españoles en Frankfurt (Alemania), organizado por la Cámara de Comercio, coincidiendo con el décimo aniversario de la caída de Lehman Brothers.

«Paulatina recuperación» de los salarios

La titular de Economía ha asegurado que en los últimos años la economía española se ha recuperado de forma «notable» por el crecimiento de las exportaciones gracias a las importantes ganancias de competitividad y la internacionalización.

Según Calviño, la devaluación interna a través de la reducción de salarios es un elemento «positivo» para la competitividad pero ha conducido a una caída de los niveles de bienestar y precarización de las condiciones laborales, por lo que ha abogado por poner las bases para mantener la competitividad y aumentar los salarios y el nivel de bienestar de los trabajadores.

Para ello, ve necesario invertir en Educación, innovación y ciencia para aumentar la productividad en paralelo a los aumentos salariales, lo que hará que España no pierda competitividad.

De hecho, ha calificado de «muy positivas» las cifras de los últimos meses que reflejan una «paulatina recuperación» de los niveles salariales y un mantenimiento de las ganancias de competitividad respecto a los competidores, incluso en un entorno de apreciación del euro.

«Los datos que recibimos son bastante alentadores, las reformas estructurales hay que hacerlas ahora, que tenemos un buen crecimiento económico, para que se mantenga lo más largo posible y no se vuelvan a generar desequilibrios», ha agregado.

Subida de impuestos: «Es el momento»

Respecto a la subida de impuestos que ultima el Gobierno, Calviño ha defendido que es «imperativo» reducir el déficit público, si bien considera que no cabe fiar dicha reducción solo al crecimiento económico ni prever un recorte «brutal» del gasto público, por lo que «este es el momento para hacer los ajustes estructurales» que sitúan a España en una senda de «más estabilidad» en los presupuestos públicos.

«Una subida de impuestos parece que es un elemento que tiene que jugar un papel importante», ha apostillado Calviño, quien ha esgrimido como argumentos también la menor presión fiscal de España (38%) respecto a la media europea, así como el asunto de la «justicia» del sistema impositivo, ya que hace 10 años no existían actividades productivas que ahora sí y no están gravadas.

«Tenemos que asegurarnos que las grandes empresas no pagan menos que las pymes, que las personas con sueldos más altos pagan los impuestos que proporcionalmente le corresponden y que las actividades digitales no tienen ventaja comparativa porque no pagan impuestos que si pagan los actores que trabajan a pie de calle», ha enfatizado.

Por ello, opina que «se exige una reflexión y aprovechar el momento de buen crecimiento en el que hay posibilidades para actuar», ya que «cuando llegue, si llega en el futuro una situación de desaceleración económica, no se tendrá la oportunidad en ese momento de hacer ajustes estructurales, será demasiado tarde».

«No hay que bajar la guardia»

Preguntada sobre el rescate bancario, Calviño ha apuntado que «está claro» que los contribuyentes seguirán pagando «durante tiempo» el dinero invertido en el saneamiento del sistema financiero español, por el que se pidieron 41.000 millones del mecanismo europeo de estabilidad, lo que ha supuesto un «coste importante» pero esa «solidaridad europea» ayudó a España a poder «capear» la difícil situación sin caer en la inestabilidad financiera como sucede en países de fuera de la zona euro.

En paralelo a la ayuda, Calviño ha recordado que se produjo un «importante» esfuerzo para reducir el apalancamiento del sector privado y de los bancos, contar con una estructura de crédito «mucho más saneada» y reducir los créditos morosos.

Por ello, cree que, aunque siempre hay que estar «muy atento» y «no se puede bajar la guardia», para lo que se ha reactivado la cooperación entre las instituciones, la estabilidad del sector financiero en la actividad es «muy superior» a la del inicio de la crisis.

Cataluña y elecciones generales

Por último, sobre Cataluña ha reiterado que es un motor «muy importante» de crecimiento que representa un 19% del PIB, por lo que ve relevante «para todos» que la situación política en la región sea «lo más estable posible» para que continúe la inversión y siga siendo el motor de crecimiento que «debe» ser para la economía española.

El Gobierno, según Calviño, está «absolutamente determinado» a hacer «todo lo posible» sobre la base del diálogo y el respeto de la ley para que la situación «se normalice, se calme y haya un entorno político y social favorable» para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo.

Preguntada sobre un posible adelanto de las elecciones generales, ha respondido que no es algo que entre dentro de sus «cálculos diarios», sino «todo lo contrario», ya que el mensaje del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que comparte «al 100%» es que «no se trata de estar en el Gobierno por estar, sino para hacer cosas».

En este sentido, ha defendido que en 100 días de Gobierno socialista se han hecho «muchas cosas importantes», como revertir los recortes en Educación, recuperar la sanidad universal o apoyar a los colectivos más desfavorecidos. «Se trata de avanzar, de impulsar un cambio en España y seguiremos durante todo el tiempo que podamos seguir teniendo una contribución positiva», ha añadido.