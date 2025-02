Busca los ayuntamientos que cobran más IBI, plusvalía local y que tienen más deuda por habitante

La situación financiera de las corporaciones locales no es homogénea, sino que refleja más de 8.000 realidades, distintas, una por cada ayuntamiento que hay en España. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó ayer su nuevo observatorio de entidades locales, que integra toda ... la información presupuestaria de los ayuntamientos, diputaciones y demás administraciones. Entre los datos disponibles se puede conocer la recaudación per cápita del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la joya de la corona de los municipios que ingresó 13.393 millones de euros en 2019 y nunca ha bajado su recaudación . De esta forma, se extrae que entre las grandes ciudades y capitales de provincia, Madrid es la ciudad española con una mayor recaudación per cápita de IBI, con 468 euros por cada habitante en 2019. Le sigue Barcelona y Castellón de la Plana , ambas con 402 euros, además de Tarragona (389 euros), Alcobendas (388), León (383), Ciudad Rea l (379) y Lérida (365).

El Gobierno da luz verde a una subida del IBI en 728 municipios en 2019 En el otro extremo, Pamplona es la capital de provincia donde menos IBI se recauda por habitante , con 148 euros, seguida de Bilbao, con 151. Esta clasificación se explica por los tipos que cada ayuntamiento decide aplicar, pero también por las valoraciones catastrales de los inmuebles. Más o menos plusvalía local Algo parecido ocurre con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la llamada plusvalía local que en 2019 ingresó 2.519 millones de euros. Madrid también encabeza los ingresos per cápita de este impuesto, con 178 euros por habitante, seguida de Toledo (124), Barcelona (121), Santander (95), Alcorcón (87), Alcobendas y Sabadell (86) y Zaragoza (79). En el otro lado del ranking, Cáceres es la que tiene una menor recaudación por habitante en este impuesto (7 euros), seguida de Palencia (8) y Badajoz (20). El Tribunal Constitucional tumbó el impuesto en aquellos casos en los que no hubiera ganancia patrimonial o la cuota a pagar fuera mayor que este incremento. Pero el observatorio también permite palpar la salud financiera y presupuestaria de cada ayuntamiento. Por ejemplo, de los en torno a 17.000 millones de euros en remanentes de tesorería que acumulan los municipios, realmente la situación es profundamente dispar: de los 63 principales ayuntamientos, once tienen déficit y no cuentan con remanente alguno. El que está en peor situación es Parla , donde cada habitante tendría que pagar 3.357,9 euros para que su ayuntamiento estuviera en equilibrio. Le sigue Jaén (-928 euros), Jerez de la Frontera (-607 euros) y Granada (306 euros). Pero la mayor parte de las grandes ciudades tienen remanentes de tesorería. ¿Cuáles son los que tienen mayores ahorros? Orense es la capital de provincia cuyo ayuntamiento tiene más ahorros , con el equivalente a 1.057 euros por cada uno de sus habitantes. Le sigue San Sebastián (743,9 euros), Las Palmas de Gran Canaria (631), Zamora (483) y Badajoz (474). Precisamente una de las derrotas políticas del Gobierno e sta legislatura fue el famoso decreto para que los ayuntamientos transfirieran sus remanentes a Hacienda durante diez años a cambio de que el Ministerio les dejara gastar 5.000 en 2020 y 2021. La Ley de Estabilidad no permite a los ayuntamientos gastar sus remanentes salvo para el pago a proveedores, la amortización de deuda o inversiones sostenibles. Los consistorios reclamaban al Ministerio poder hacer uso de sus ahorros para afrontar las necesidades sociales derivadas de la pandemia, después de que el conjunto de la administración local llevara años con superávit. Un reverso de la mala situación financiera de algunos ayuntamientos son los intereses de deuda que tienen que pagar año a año y que drenan buena parte de las cuentas locales. Entre las grandes ciudades, Jaén es la que paga año a año más intereses , 70 euros por habitante, para una deuda que alcanza lo 4.041 euros per cápita: en ambos indicadores es donde sus ciudadanos tienen una mayor factura. Solo para comparar, el gasto en intereses del ayuntamiento de Jaén equivale a más de la mitad de su gasto social (139 euros). Algo parecido ocurre con la siguiente en la lista, Jerez de la Frontera , donde los intereses se llevan 69 euros por habitante y el gasto social representa 120. La deuda municipal de la localidad es de 3.643 euros por barba. En coste de la deuda, la siguiente en pagar más es Madrid , con 31 euros al año por habitante en intereses. Por su parte, San Sebastián, con dos céntimos al año de intereses por cada donostiarra, es la capital de provincia que afronta una menor carga financiera. Le sigue Alcobendas (21 céntimos por habitante), Gijón (29 céntimos) y Pontevedra (36 céntimos). En cuanto a deuda, tras Jaén y Jerez se encuentra Parla, con un pasivo que si se repartiera entre sus habitantes alcanzaría los 3.096 euros por cabeza. Zamora y San Sebastián (sin deuda) y Vigo (con 38 céntimos por habitante) son las capitales con menor apalancamiento consitorial. Pamplona, San Sebastián y Sevilla, los ayuntamientos con mayor gasto social La herramienta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también permite observar y clasificar el destino del gasto de los ayuntamientos y comparar qué municipios dedican un mayor desembolso a asuntos sociales. Pamplona (con 239 euros por habitante), San Sebastián (235 euros) y Sevilla (231,7 euros) conforman el podio de consistorios de grandes ciudades y capitales donde más desembolso se destina a estos fines. Le sigue Bilbao (220 euros), Barcelona (217), Ávila (211,9), Soria (196,48), Cádiz (187,9) y Tenerife (174,2). Dentro de esta partida, la Autoridad Fiscal incluye los gastos en servicios sociales y promoción social, asistencia a dependientes y fomento del empleo. Entre los consistorios que menos gasto social dedican figuran Aranjuez (30.5 euros), Mérida (54.89), San Sebastián de los Reyes (56.78) y Parla (57.42). Madrid, por ejemplo, destina 169,7 euros por habitante.

