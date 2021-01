Vendée Globe Kevin Escoffier tiene claro que los foils siguen siendo el futuro de la Clase IMOCA A pesar de las condiciones meteorológicas de la Vendée Globe 2020-2021, los tres primeros llevan “hidroalas”. Los “foils” y la estructura del barco tienen que ser más resistentes

@DuryAlonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 11/01/2021 22:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con un récord Jules Verne a bordo del trimarán «Banque Populaire V» en 2012 y ganador en la Volvo Ocean Race 2017-18, Escoffier cree que los foils siguen siendo el camino para una campaña ganadora en el Campeonato IMOCA y en la Vendée Globe.

Después de ser rescatado en el Atlántico Sur por rotura y posterior hundimiento de su IMOCA «PRB» ya está pensando cómo podría ser un futuro IMOCA para la Vendée Globe de 2024. A sus 40 años, consumado ingeniero y constructor de barcos: "Creo que debemos ser cautelosos. Cuando miras la regata, tienes que ver quiénes son los tres líderes. La razón por la que estamos un poco decepcionados con el rendimiento de los foilers es que no vimos los picos de 30 nudos que esperábamos. Pero siempre son los que llevan la delantera. Cuando miras al Atlántico Norte, han tenido menos viento que los OPEN 60 con derivas. E incluso los patrones que tienen problemas, como Thomas Ruyant (LinkedOut), que tiene sólo un foil al 100%, y Charlie Dalin, que también tiene problemas con el hidroala (APIVIA), están a la cabeza”.

El patrón del «PRB» admite que aún queda camino por recorrer para que los foils - o la estructura del barco que las alberga - sean más resistentes a los golpes, de modo que los impactos puntuales no tengan un efecto negativo importante en el rendimiento del barco. Esto es algo en lo que ha estado trabajando en su viejo barco, entre otras cosas.

"Siempre he pensado en eso, incluso con el «PRB». Cuando cambié el rodamiento inferior del foil, puse un amortiguador y una pieza de titanio para que el hidroala no rompiera el casco si golpeaba contra algo. He trabajado mucho en multicascos antes que en monocascos; y en los multicascos hemos tenido este tipo de problemas durante algún tiempo, a la misma o mayores velocidades. Así que estamos trabajando en las consecuencias que puede provocar un foil roto y en la protección de la estructura del barco”.

La empresa PRB siempre ha estado vinculada a la regata Vendée Globe, compitiendo con su barco en siete ediciones (en 1996-1997, 2000-2001, 2004-2005, 2008-2009, 2012-2013, 2016-2017 y 2020-2021), gandola en las ediciones de 2000-2001 con Michel Desjoyeaux y en 2004-2005 con Vincent Riou.

De cara a la próxima edición en 2024-2025 PRB ya está trabajando en un nuevo proyecto con Kevin Escoffier que lo han denominado como “un presupuesto eficiente en relación con el rendimiento”. Escoffier comenta: "He tenido un apoyo increíble de todo el personal del PRB y lo que sigue es muy apreciado por muchos de ellos. PRB es un gran patrocinador y una gran compañía. Estoy muy orgulloso de ello y me apoyan grandes personas como Jean-Jacques. Soy muy afortunado de trabajar con gente como él. La compañía espera atraer a un compañero para compartir la aventura. Aún no se ha elegido un arquitecto naval.

Ya me imagino lo que deberíamos hacer como barco. Estoy pensando en las velas, las maniobras y la forma en que imaginamos el interior. Siempre me han apasionado los barcos, así como la navegación y el diseño, es mi vida. Así que sí, estoy de vuelta en tierra, pero no estoy de vacaciones; estoy trabajando en mi proyecto e imaginando lo que voy a hacer con el barco y el gran objetivo es la próxima Vendée Globe, eso es seguro”.

Sobre su desventura en el Atlántico Sur, cuando su barco se rompió y se hundió en cuestión de minutos, Escoffier destaca la destreza de Jean Le Cam para rescatarlo, siempre con su humor socarrón, de hecho, lo primero que le dijo a Kevin fue que se había “demorado un poco”.

“Es increíble lo que está haciendo Le Cam en esta regata con un barco tan viejo. Ha trabajado duro en el barco antes de iniciar la regata. Estoy impresionado con la forma de navegar que tiene; sabemos que en las regatas IMOCA no se trata sólo de navegar, se trata del proyecto y de cómo hacer un buen proyecto, no solo en el mar sino también en tierra”.