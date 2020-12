Vendée Globe Jean Le Cam premiado por la Federacion Francesa de Vela tras rescatar a Escoffier Único galardón en 2020 que reconoce la excepcionalidad marinera de Le Cam. Para el líder Yannick Bestaven, es importante recuperarse después de este Índico tan duro

El rescate de Kevin Escoffier realizado por Jean Le Cam conmovió a la sociedad francesa por su espectacularidad entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre cuando el patrón del PRB tuvo que abandonar su barco momentos antes de que se hundiese. Le Cam se dirigió hacia la posición de Escoffier para rescatarle de la balsa salvavidas, pero el fuerte estado de la mar, con olas de 5 metros de altura, y con vientos que superaban los 30 nudos de intensidad implicó que tuviese que esperar casi 12 horas hasta el amanecer del día 1 de diciembre. Que tampoco le fue fácil a Escoffier subirse al IMOCA de Le Cam con el oleaje reinante.

Pues la gesta de “Papi Le Cam” o ahora también llamado el “Rey Le Cam” ha suscitado en el gran público la excepcional del marino con más de 40 años de experiencia oceánica. De ahí que la Federacion Francesa de Vela le otorgase un premio especial y único del año 2020 a Jean Le Cam, dentro de los que otorga desde hace más de veinte años. Y que este no le ha sido fácil al estamento deportivo francés en lo relativo a la elección del marino de la década 2010-2019, el jurado presidido por Michel Desjoyeaux tuvo que fallar ante una lista de diez finalistas, finalmente el premio se lo ha llevado Franck Cammas; al que acompañará el “Rey Le Cam”.

Yannick Bestaven se mantiene en primera posición con el «Maître CoQ IV», su ventaja sobre el segundo Apivia sigue siendo de 45 millas, y Thomas Ruyant está en tercera posición a 131 millas de él. Durante las comunicaciones de esta mañana, sábado 19 de diciembre de 2020, se mostraba cómodo: “¡Está yendo bien! Es un día hermoso, soleado y el cielo es azul celeste. Las temperaturas han vuelto a subir, lo que es bastante extraño, de hecho, son 15 grados. Estoy almorzando en la bañera, bajo un gran gennaker, ¡y es genial! He podido limpiar el barco y es genial para dormir: se duerme mucho mejor en estas condiciones. Es importante recuperarse después de este Índico que ha sido duro. Nuestros barcos son violentos, ultra-violentos, incluso para los que tienen orzas rectas. Estás contraído todo el tiempo, y se siente bien aflojar un poco. Me dolía mucho la espalda. Fue muy duro para las vértebras, y tuve ciática por un tiempo. Está mejorando, me estoy recuperando desde que podemos dormir tranquilos.

El Pacifico será una cuerda elástica, ¿pero hacia dónde? No sé si voy a quedar atrapado en el frente o si voy a ser capaz de escapar. Pero habrá muchas maniobras, trasluchadas en estos vientos, que varían entre 100° y 300°, … Vamos a tener que hacer un poco de estrategia... Creo que es una ventaja estar en el Sur”.

Los que han recortado millas sobre los IMOCA de cabeza es el grupo de cazadores, en las últimas 24 horas han reducido en más de cien millas la ventaja que le llevaba «Maître CoQ IV». Boris Hermann es ahora el que tira por los seis IMOCA que ocupan los puestos 4º al 8º con el permiso de Jean Le Cam que se ha dirigido también hacia el sureste para dejar por la banda de babor la isla australiana de Macquarie.

La predicción meteorológica indica que “la primera parte de la flota está navegando en la cresta de la alta presión que se desarrolla al sur de Australia. Tienen vientos bastante inestables que soplan entre 10 y 20 nudos, que son condiciones muy buenas cuando se navega entre 50° y 60° de latitud sur. Los últimos del grupo se benefician de un viento ligeramente más fuerte, lo que significa que no se están quedando atrás. La brecha entre el Maître CoQ IV (Yannick Bestaven) y la manada se ha reducido incluso como se esperaba en las últimas 48 horas. Es probable que estas condiciones anticiclónicas persistan durante varios días con vientos del oeste y que están forzando numerosas trasluchadas”.