Semana de El Puerto Buen viento para empezar la Semana Náutica de El Puerto de Santa María Para empezar, protagonismo de la vela ligera

La bahía gaditana ha lucido espléndida para el comienzo de la 47ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María. Una flota compuesta por 150 barcos distribuidos en cinco clases de vela ligera han sido los encargados de abrir una semana ambiciosa por intensa que se cerrará el domingo día 19 de agosto con la última jornada para los Cruceros. Las clases Optimist, Láser Radial, Láser 4.7 y 420 eran los primeros en abrirse paso en la bahía gaditana con el inicio de sus pruebas alrededor de las 13:00 horas, mientras los Patines a Vela se estrenaban a las 15:00 horas para disputar un total de cuatro pruebas, una más que el resto.

Vientos de componente Sur de 12 nudos de intensidad media han acompañado a los participantes en este primer asalto resuelto con tres pruebas frente a la playas portuenses de Valdelagrana y Levante. La flota se soleaba en una tarde luminosa con grandes dosis de esfuerzo y mucha ansia de regata como el demostrado por los regatistas de la clase Optimist que se estrenaban después de tres intentos fallidos de salida. Esta clase es la más numerosa con más de 90 regatistas en liza y salida conjunta para las flotas Sub 16 y Sub 13, categoría a la que pertenece la primera clasificada, Adriana Serra, que ganaba la tercera prueba después de un 2º y un 3º.

La regatista del RCMT Punta Umbría se hacía fuerte frente a los mayores, secundada en la general por los Sub 16 Santiago Grosso (CN Elcano), ganador de la primera prueba, y el regatista del RCR de Alicante, Miguel Campos. Completa el podio Sub 16 la regatista del CN Los Nietos del Mar Menor, Carmen Ruiz, cuarta absoluta, mientras en Sub 13 el segundo y tercer puesto es para Luis García, del RC Mediterráneo y Josete Ruiz, del RCN de El Puerto, sexto y noveno absolutos, respectivamente. El medallero del día lo completa la regatista del CN Puerto Sherry Susana Ridao, a quien no le luce la victoria en la segunda manga al ser una de las descalificadas en la primera por salida precipitada. A la espera del descarte, Ridao se sitúa en el vigésimo puesto.

El regatista del RCN de El Puerto de Santa María, Curro Pavón, es el primer líder en la clase Láser Radial tras mostrarse intratable en su flota. Con tres primeros en su casillero, Pavón manda con cinco y seis puntos sobre Adolfo Devesa, del CN Elcano, 2º, 4º y 2º, y Ángel Ruiz Soto, como el líder con bandera del club organizador, 4º, 2º y 3º, segundo y tercero, respectivamente.

En Láser 4.7, dos primeros y un tercero sitúan en cabeza al patrón del CN El Trocadero de Puerto Real, Javier Torres, seguido con tres puntos más por Jorge Martínez, del RCN de El Puerto de Santa María, 3º, 3º y 2º. El tercer puesto es para Alfie Bannister, regatista del CNM Benalmádena (5º, 4º y 6º) un punto por delante de Roger Waggott, del RCN de El Puerto de Santa María, cuarto tras mejorar un 10º inicial con un 2º y un 4º. En su caso de seguir fino y con la ayuda del descarte mejoraría, al igual que la responsable de la otra victoria parcial del día, la regatista del CN El Trocadero Natalia Torres, que se sitúa cuarta y líder entre las chicas con un 12º, un 5º y un 1º.

En la clase doble 420 la jornada comenzó con la victoria de la tripulación del RCN de El Puerto de Santa María compuesta por Felipe Sánchez y Pablo López, secundados por la de Lucía Páez y Ángela Merello, con bandera del CN Sevilla, pareja que se revolvía con dos primeros en las dos siguientes pruebas para ser las primeras líderes de la semana a falta de dos jornadas más. Con un 2º y un 3º en las otras dos pruebas, Sánchez y López ocupan la segunda plaza con dos puntos más y cuatro de renta sobre la tripulación del CN Puerto Sherry de Fernando y Carlos Flethes, terceros. A dos puntos de podio se sitúan Celia Hernández y Blanca Rodríguez, del club organizador, muy regulares con tres 4º en el estreno.

Interesante se plantea también la semana en la clase Patín a Vela donde los favoritos han dejado claras sus ganas de victoria. El primer duelo a tres entre Ramón Calero, Vicente Climent, ambos con bandera del club anfitrión, y Rafael Ruiz, del CV Bahía de Cádiz, se resuelve del lado de Calero con dos 2º y dos 1º, el último de ellos decisivo para meterle un punto a Climent, segundo con una victoria, dos 2º y un 3º que descarta. Por su parte Ruiz ocupa la tercera plaza a dos y tres puntos de ambos con tres terceros y la victoria en la tercera prueba.

Mañana jueves se celebra la segunda jornada con otras tres pruebas que comenzarán alrededor de las 13:00 horas.