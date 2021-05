Formula Kite Spain Series Alex Mazella y Daniela Moroz reinan en la Cutty Sark de Castellón El francés logra su quinta victoria en la historia de la FKSS mientras que la americana repite el triunfo que ya logró la semana pasada en Valencia

J. Aguadé Castellón Actualizado: 16/05/2021 19:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El francés Axel Mazella se ha proclamado ganador de la Cutty Sark FKSS 2921 Castellón. El galo, actual número uno del mundo, terminó por delante de su compatriota Theo de Ramecourt y del croata Martin Dolenc quien hizo tercero. La norteamericana Daniela Moroz fue la vencedora en féminas por delante de la francesa Lauriene Nolot y de la británica Katie Dabson. El mejor español en la general fue el valenciano Alejandro Climent en la undécima posición, mientras que Gisela Pulido ha terminado octava entre las chicas. El propio Climent es el nuevo líder de la general del circuito de la Cutty Sark FKSS 2021, tras cuatro de sus seis pruebas disputadas, por delante del polaco Jakub Jurkowski.

Hoy el viento no ha puesto de su lado en la Playa del Gurugú. Al final sobre las tres de la tarde ha comenzado a soplar un sureste que ha dado para que saliera al agua el grupo Oro con los 40 mejores regatistas de la flota en Castellón. Los mejores juntos. El Comité decidía darles dos salidas para que hubiera margen para que se disputaran mangas del grupo Plata con los que habían quedado entre el puesto 41 y 80 en la clase Open y de la clase F-One FKSS Amateur. Pero nada más terminar las dos mangas del grupo de los mejores el viento cayó y ya no se pudieron dar más salidas.

En el podio Axel Mazella y Daniela Moroz recibieron el talón de 1.000 euros como ganadores en categoría masculina y femenina de la mano de la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco. El Ayuntamiento ha sido coorganizador del evento que ha traído a la capital de la Plana a 101 deportistas de 18 países de cuatro continentes. También se ha contado con la ayuda de la Diputación Provincial de Castelló, el Hotel del Golf Playa, el CD Eolo y el Real Club Náutico de Castellón.

Mazella y Moroz con sus premios como ganadores de la Cutty Sark FKSS 2021 Castellón junto a la alcaldesa Amparo Marco y el director general de la regata, Sergio W. Smit - Toni Forqués

El mejor entre 80 regatistas

Mazella ha sido el mejor en Castelló, sin duda ha ejercido de rey de la Formula Kite. Una regata en la que se han podido hacer seis pruebas y en la que el francés ha sido el más sólido en una flota con 80 competidores en la clase Open. En la primera manga del viernes hizo un segundo, pero en las cuatro siguientes ha hecho un primero. Hoy sólo se pudieron dar dos salidas y en la primera de ellas, la quinta, entraba en juego el descarte. Mazella con su victoria se pudo borrar el segundo puesto y así aseguró ya casi definitivamente su victoria sobre su compatriota Theo de Ramecourt que era el único que hoy le podía quitar la victoria. De Ramecourt terminaba segundo en esa manga con Maeder, el fenómeno de 15 años singapurense aunque afincado en Suiza, tercero.

Mazella afrontaba ya esa segunda manga sin saber que era la última de la regata. En la salida se enredó con otro competidor y quedó en puestos retrasados de la prueba. Sin embargo, y pese a que estas mangas en Formula Kite sólo duran unos 10 minutos y hay muy poco margen para recuperar fue remontando posiciones hasta finalizar en la sexta plaza. La posibilidad de hacer un descarte en esa manga le daba ya casi todas las opciones de ser el campeón de la Cutty Sark FKSS 2021 Castellón. Un Mazella que ya es un asiduo al podio de la Cutty Sark FKSS ya que con su triunfo de esta semana ha conseguido ser ya el regatista con más pruebas ganadas con cinco, una más que el valenciano Alejandro Climent en esta prueba de carácter internacional que se disputa en España y que en 2021 ha recibido uno de los premios de Empren Esport 2021, iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso.

El podio lo completó su compatriota Theo de Ramecourt y el croata Martin Dolenc que ha sido el único regatista masculino que en las dos semanas que la Comunitat Valenciana ha sido el epicentro mundial de la Formula Kite ha subido al podio de Valencia y Castelló.

Daniela Moroz, hoy en aguas de Castellón - Toni Forqués

"La regata tiene nivel mundial"

Mazella explicaba al término de la competición: “Ha sido muy bueno venir a Castelló. El viento no ha ayudado mucho, pero el comité ha hecho un buen trabajo intentando dar el máximo de salidas posibles y al final ha sido bueno para mí el poder competir con esta gran flota. Esta competición me da mucha confianza para seguir pensando en el resto de la temporada con todo lo que hay por delante. Hoy ha sido un día complicado porque no había visto a Theo de Ramecourt al estar en otros grupos, quería ver cómo estábamos los dos de velocidad. En la primera de hoy le he ganado y el descarte me ha ayudado mucho, porque el enredo que he tenido con otro competidor en la salida de la segunda me hubiera costado muy caro. Ganar la tabla de Tarifa Foil Board y los 1.000 euros es un orgullo para mí y demuestra que esta regata está a la altura de los grandes torneos mundiales en premios y en el nivel de competición con 80 regatistas aquí en Castelló esta semana. Es increíble. Espero estar en Formentera en octubre, sí”.

Climent, nuevoi líder del circuito

Entre los españoles el mejor ha sido Alejandro Climent con su undécima plaza. El valenciano nunca falla y quedar en esta posición en Castelló es su resultado lógico. Así, lo que ha conseguido Climent es pasar a liderar el circuito Cutty Sark FKSS 2021 ya que el ruso Denis Taradin no pudo competir el viernes y ha perdido muchas de sus opciones de revalidar su título de 2020.

En mujeres Daniela Moroz fue la ganadora, aunque lo hizo con bastante menos margen del obtenido la semana pasada en Valencia donde barrió a sus rivales. En la segunda posición quedó la francesa Lauriene Nolot y tercera la británica Katie Dabson. Moroz explicaba al final de la competición: “Me siento muy bien después de dos semanas de competición en la que las cosas me han ido de maravilla. Han sido fantásticas con una gran flota y también con muchas mujeres compitiendo. Aquí ha sido más complicado que en Valencia con la separación de las flotas y que las chicas han subido el nivel. Ha sido más desafiante que la semana pasada. La regata es muy buena, con muy buenas condiciones y nos lo pasamos muy bien. Tiene mucho mérito que haya tanta gente aquí en tiempos de Covid. Me encanta ser embajadora de esta regata, el ambiente es increíble. Espero estar en Formentera en octubre. No sé que voy a hacer con los 1.000 euros, pero seguro que los disfrutaré”.

Esta es la imagen de la salida en la que Mazella (izquierda) enreda su kite con el de otro competidor - Toni Forqués Clasificaciones 1. Axel Mazella (FRA) 6 puntos. 2. Theo de Ramecourt (FRA), 7 p. 3. Martin Dolenc (CRO), 12 p. 4. Maxs Zakowski (POL), 14 p. 5. Maximilian Maeder (SIN), 16 p. (…) 11. Alejandro Climent (ESP), 34 p. 22. Simon Burner (ESP), 63 p. 23. Kiko Peiró (ESP), 65 p. 27. Carlos Puig (ESP), 77 p. Clasificación femenina 1. Daniela Moroz (USA), 61 puntos. 2. Lauriene Nolot (FRA), 72 p. 3. Katie Dabson (GBR), 81 p. 4. Julia Damasiewicz (POL), 87 p. 5. Gisela Pulido (ESP), 97 p. General masculina del Circuito Cutty Sark FKSS 1. Alejandro Climent, 28 puntos. 2. Jakub Jurkowski, 32 p. 3. Kiko Peiró, 55 p. General femenina del Circuito Cutty Sark FKSS 1. Julia Damasiewicz, 85 puntos. 2. Gisela Pulido, 99 p. 3. Valeria Garashchenko, 109 p.