Chuny Bermúdez defiende el Rías Baixas en el «Bosch Service Solutions» El barco patroneado por Ramón Ojea busca su tercer triunfo consecutivo

Mar Bermúdez

Nadie que se precie escapa al influjo de la Regata Rías Baixas, que agiganta su leyenda. “Chuny” Bermúdez de Castro (A Coruña, 1970), el regatista español con más presencias en la Vuelta al Mundo de vela (siete ediciones desde 1993, cuando la disputó con el mítico “Galicia 93 Pescanova”), participará en la 55ª edición de la prueba de Cruceros ORC que organiza el Real Club Náutico de Vigo (11 al 14 de agosto). Y lo hará enrolado en el defensor del título de ORC 2, el “Bosch Service Solutions” que patronea Ramón Ojea para el Marítimo de Canido.

Así lo ha confirmado el propio Ojea, cuya amistad con Chuny viene de lejos. En la tripulación también figurarán Arcadio Tizón, Charly Marla o Marcelo Tosa, miembros de aquel equipo de regatas que formó “Caixa Galicia” entre 2002 y 2007 y que fueron campeones de la Copa del Rey en tres oportunidades o subcampeones de la Audi MedCup, solo por detrás de un mito como el neozelandés Russell Coutts.

El “Bosch”, vencedor semanas atrás de la Regata Rías Altas, busca sumar su tercer verano consecutivo como campeón del Rías, que Ojea también conquistó en 2011, en la división Regata-Crucero IMS.

“El Rías combina deporte y aspecto social, lo pasamos muy bien en un entorno maravilloso, pero hay 3 o 4 horas que te pones el mono de trabajo y quieres ganar”, subraya el patrón, cuyo barco, de Sailway, tiene de base la marina del Náutico.

“Chuny se lo toma casi como un descanso, es el máximo embajador de las costas gallegas y siempre dice que como aquí, en ningún sitio”, manifiesta el patrón del “Bosch”, que afirma que “el Rías es la regata por excelencia del crucero en Galicia”.

Bermúdez de Castro ha disputado la última Volvo Ocean Race 17/18 con el Team Vestas estadounidense.

Ojea figura empatado a tres victorias con Michael Álvarez (RCN Vigo), Helmut Bande (CND Riveira), Alberto Viejo (RCN Vigo), que acaba de ganar la Copa del Rey de los 6 metros clásicos con Pedro Campos, el portugués Serra Riveiro (CVA Porto) y Gonzalo Araújo (RCN Vigo). Por encima, otros patrones legendarios: José Luis Freire (8 triunfos), Willy Alonso, Pedro Campos y Malalo Bermúdez de Castro (6), Javier de la Gándara y José Manuel Pombar (5) y los hermano Luis y Jorge Pérez Canal (4).

El “Bosch” no ha competido en Sanxenxo este fin de semana (Campeonato de Galicia de Cruceros dentro de la Regata Ruta das Islas-Trofeo Hotel Carlos I Silgar). A una semana del Rías no lo ha visto apropiado. Además, “el Gallego no puede ser una regata de menor nivel y así para mí no tiene ningún valor; como asambleísta se lo he hecho saber a la Federación estos años”.

Araújo, en la Copa del Rey en Palma, ha confirmado que se tomará unos días de vacaciones para iniciar después la temporada de J70, mientras que Willy Alonso competirá un año más, pero en esta oportunidad en la categoría Sportboats con el J70 “Enersys”.