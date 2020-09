Campeonato de España Luis Díaz: «Esta edición ha sido uno de los Nacionales con más nivel de los últimos años» El campeón de España dice que «¡atravesé una pequeña mala racha antes de esto! Estuve lesionado y cuando volví a los campeonatos no me salían como me hubiesen gustado»

Hace apenas un par de semanas el canario Luis Díaz se proclamaba nuevo Campeón de España absoluto en la playa gallega de A Frouxeira, Valdoviño. Luis, a pesar de tener en su palmarés unos resultados increíbles, venía de una mala racha como el mismo nos comentaba en el arenal de ferrolterra. Con él quisimos hablar después de quitarse la espinita de un título y colocarse en lo alto de la competición más importante a nivel nacional. El canario nos habló y nos contestó como siempre con su habitual sinceridad y resaltó el gran papel que están desempeñando los más jóvenes surfistas nacionales. Nuevo campeón de España, ¿qué supone este título para ti? Ser campeón de España es muy importante sobre todo este año que se ha visto un nivel increíble. Creo que ha sido uno de los campeonatos de España con más nivel de los últimos años ¡Ganar en esta edición me da mucha confianza y motivación para lo próximo que venga! Nos comentabas en el Campeonato de España de Surfing, que venías de una mala racha, ¿qué energía te da esto para afrontar lo que viene por delante? Como te había comentado; tuve una pequeña mala racha antes de esto. Estuve lesionado y cuando volví los campeonatos no me salían como me hubiesen gustado. La verdad es que aquí se ha puesto todo en su sitio otra vez y repito; este resultado me da ¡mucha, mucha motivación y confianza para lo que esté por venir! Además, esto me aporta las ganas de hacerlo lo mejor posible y acabar otra vez arriba. Este año se vio un nivelazo en los júnior, ¿cómo está viniendo la cantera? Están surfeando cada vez mejor y lo bueno; ¡cada vez hay muchos más y tienen una competencia muy buena entre ellos! Canarias, Galicia, País Vasco… podemos ver desde los pequeños hermanos Odriozola hasta el más joven de los Amatriaín, que aún es júnior, o chicos como Moisés Domínguez, que también es de canarias, que ganó en sub 18 y demostró un temple buenísimo compitiendo. Qué te voy a decir… ¡vienen muy fuerte! Lo que queda de temporada, ¿cómo te la planteas? Intentaré ser uno de los elegidos para ir al mundial de la ISA en El Salvador, eso significa dar todo lo mejor de mí en las concentraciones que se celebren y, en los campeonatos que haya hasta entonces, hacer los mejores resultados posibles. Por otro. lado, también estoy expectante a que empiecen los QS (Qualifying Series) e intentar hacer también un buen año en esa competición.

