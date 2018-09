Aquellas reuniones de consenso

Madrid Actualizado: 10/09/2018 19:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

he seguido la Copa del Rey durante algún día y he tenido que desconectar porque, de verdad y sin que nadie se enfade, no me enteraba de nada. Trece clases distintas entre las que había algunas con tres barcos, otras con cinco, otras con seis... No, no lo puedo entender.

En otros tiempos teníamos unas reuniones a las que acudíamos algunos armadores de peso y el Rey, en las que se hablaba de cómo se iba a plantear la Copa del Rey del siguiente año. Llegábamos a un consenso con Enrique Puig, el mejor patrocinador de la historia de la Copa, y se ponía en marcha la regata. Todo el mundo iba a regatear y no había ninguna polémica en cuanto a las reglas, las clases, los ganadores...

Ahora parece ser que estas reuniones se deben hacer sin contar con los armadores que le dan el prestigio verdadero a esta competición. Nos encontramos con que hay dos clases de 6 metros, modernos y antiguos, de 6 barcos cada una. No se entendería esta decisión si no fuera porque en esa clase navega el Rey Emérito y era muy goloso poder tener a los dos Reyes de España en una misma regata.

Trece campeones de la Copa del Rey me parecen una auténtica barbaridad. ¿Para qué participan los GC32 o los tres maxis, o los cinco Melges o los tres Swan?

La calidad es muy importante, pero claro, si nos paramos a ver como han ganado algunos patrones los Mundiales de vela de crucero, sin tan siquiera participando el mínimo de países, vemos que hoy en día se puede ser campeón del mundo sin bajarse del autobús. Mérito tenían los Mundiales de Luis Doreste, Theresa Zabell, Toño Gorostégui... En fin, una Copa muy descafeinada para mí.

No quería terminar sin analizar el «affaire» Íker Martínez. Aunque duela no deberíamos consentir lo que ha pasado en el pasado Mundial. Creo que ha sido una vergüenza a nivel universal. La Federación Española dice que acata lo que el Jurado Internacional del Campeonato del Mundo ha dictaminado, lo que quiere decir que no se fía nada de su regatista y se contradice cuando afirma que apoyará a Íker. ¿En qué quedamos?

Si acata lo que dice el Jurado Internacional debería sancionar a Íker y zanjar el asunto como buenamente se pueda. De todas las maneras es lamentable que el regatista español haya estado solo en Aarhus peleando con estos «tiburones» de la vela mientras ellos se ponían morenos en la bahía de Palma.

Cosas de la vela, que tarde o temprano se descubren para quedar totalmente ridiculizados. No aprendemos.

José Luis Suevos