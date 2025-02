Triunfo de Maya de la Joya en el Gran Premio de la Ruta de Primavera de Pineda

Reñido desempate del Gran Premio 1.45m. con 14 binomios participantes y en el que Maya de la Joya fue la protagonista indiscutible. La madrileña salía con 'Un Lord du Rozel' realizando un aparente cómodo recorrido, caracterizado por limpieza en los saltos y la velocidad. Un trazado de ocho obstáculos con la complicación concentrada en la primera parte del trazado, siendo en la salida del sexto donde la pupila de Ricardo Jurado hizo un recorte casi imposible, acompañado de un emocionante galope que le permitió arañar centésimas al crono.

Un tiempo de 39.64 segundos le arrebataba el GP a José González Pastor. El sevillano y 'Lubrican de Westfalia', caballo de su propiedad, había salido a pista con el espíritu competitivo que le caracteriza. Con un recorrido muy rápido y arriesgado, casi rozaba los palos, terminaba la pista en 41.91 segundos. Otro sevillano y jinete del club anfitrión, Borja Bidón, cerraba el podio de los triunfadores. Con 'Porsche 911M', hacía un recorrido bastante conservador pero que le sirvió para ser el tercer clasificado al terminar en 42.06 segundos.

Triunfo portugués en la prueba de 1.30m, con la victoria de Martim Nunes de Carvalho y el veterano Francisco Picâo Caldeira. El primero consiguió imponerse con 'Lolita Quinta do Mouro', repitiendo la hazaña con este mismo caballo en la jornada inaugural, y de nuevo, en la prueba más competida. 84 salidas a pista en la que sólo 36 consiguieron 0 en la segunda fase. Su tiempo de 32.69 segundos no pudo ser mejorado por el binomio formado por 'Flor Do Paço' y Francisco Picâo Caldeiro. El jinete, considerado uno de los grandes de la historia de Portugal y representante de su país en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, lleva tres años reincorporado a la hípica, casi al completo, en las pistas de Pineda. Con esta yegua de su propiedad demostró su calidad deportiva al completar la pista en un tiempo 33.61 segundos, prácticamente sin esfuerzo. La presencia nacional fue gracias a la amazona Ana Mateos, que se clasificó en tercer puesto con Providence 3, en 33.68 segundos.

La prueba de 1.20m sólo tuvo dos protagonistas con Magdalena Segovia a la cabeza. La amazona de la Costa del Sol realizó su recorrido con 'Casilia From Second Life' en un tiempo de 59.24 segundos, arrebatando el mejor resultado, por dos veces, a Marcelo del Pozo Aranda. El sevillano intentó bajar de los 60 segundos con sus dos opciones, 'Cepillo' y 'Corllander Z', con los que se adjudicó el segundo y tercer puesto de la clasificación por sus tiempos de 60.22 y 60.30 segundos.

Con el final de este CSN4* se clausura la primera parte de la Ruta de Primavera 2024 y se da paso a la gran final que será del 3 al 5 de mayo con la celebración del CSN5*, que incluirá pruebas para veteranos y servirá a la RFHE para el seguimiento de jinetes de categorías menores

