La tragedia repetida del boxeo: muere ahorcado Arturo Gatti, de 17 años, igual que falleció su padre

«La WBA y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su viaje apenas había comenzado, pero su espíritu seguirá vivo, ahora junto a su legendario padre entre las estrellas». Así confirmó la Asociación Mundial de Boxeo la triste noticia ... de la muerte de un púgil de 17 años. Una tragedia que, como se apunta en el texto, llueve sobre otra tragedia familiar, la ocurrida en 2009 cuando también fue hallado sin vida el legendario boxeador Arturo 'Thunder (trueno)' Gatti.

Las circunstancias del fallecimiento del joven Gatti están bajo investigación, pero Charles 'Chuck' Zito, amigo de la familia y guardaespaldas en su época de Gatti padre, publicó un terrible mensaje en su cuenta de Instagram: «Tengo que decir con gran pesar.... QPD Arturo Gatti JR, de 17 años de edad, que fue encontrado colgado en un apartamento en México﻿. De la misma manera que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años. Mis condolencias a Arturo Gatti Seniors, Mamá, Hermanas, Hermanos, y su hija Sophia».

El entrenador de Gatti Jr, Moe Latif, también confirmó la noticia mediante otra publicación en redes sociales. «Lamentablemente no es un rumor ni una broma. Arturo se ha ido», escribió Latif en una historia de Instagram mientras pedía privacidad durante estos momentos difíciles.

Gatti Jr. fue encontrado muerto en México, donde vivía con su madre, Amanda Rodrigues. El infortunado adolescente pretendía seguir los pasos de su difunto padre como boxeador, con un primer objetico en mente: competir en unos Juegos Olímpicos antes de convertirse en profesional.

Arturo Gatti padre fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en un lujoso balneario de Porto de Galinhas (Brasil) el 11 de julio de 2009. Tenía 37 años y estaba de vacaciones con su esposa brasileña, Amanda Rodrigues (23 años) y su hijo Arturo, de 10 meses.

Inicialmente, la mujer fue arrestada como principal sospechosa de la muerte del boxeador debido a las contradicciones en su relato. Las autoridades aseguran que el púgil ítalo-canadiense aparentemente había sido estrangulado con la correa de un bolso de mano y que presentaba marcas de golpes en la cabeza.

Según los informes de la Policía Civil del estado de Pernambuco, Rodrigues relató que ella y su marido habían discutido y que Gatti estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la brasileña no pudo explicar cómo es que pasó alrededor de diez horas fuera del apartamento con su hijo antes de regresar y dar la noticia de la muerte del boxeador.

El 30 de julio, la policía brasileña dictaminó que la muerte de Gatti había sido un suicidio y puso en libertad a su viuda. La familia y amigos del púgil nunca han creído la versión oficial. De hecho, a raíz de la reciente tragedia de Gatti junior, 'Chuck' Zito escribió lo siguiente: «Arturo fue asesinado y lo organizaron para parecer un suicidio.... Ahora su hijo encontró el mismo destino... ¡Justicia para Arturo Gatti y su hijo!

El día de su muerte, Gatti nacido en Italia, criado en Montreal (Canadá) y posteriormente radicado en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, ya estaba retirado. Había sido un boxeador universalmente reconocido por su espectacular estilo sobre el ring. Fue campeón mundial de los pesos superligero (2004) y superpluma (1995).