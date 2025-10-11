Suscribete a
La tragedia repetida del boxeo: muere ahorcado Arturo Gatti, de 17 años, igual que falleció su padre

El cadáver del joven púgil fue hallado en un apartamento de México

Arturo Gatti Jr
Arturo Gatti Jr @officialchuckzito

A. L. Menéndez

«La WBA y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su viaje apenas había comenzado, pero su espíritu seguirá vivo, ahora junto a su legendario padre entre las estrellas». Así confirmó la Asociación Mundial de Boxeo la triste noticia ... de la muerte de un púgil de 17 años. Una tragedia que, como se apunta en el texto, llueve sobre otra tragedia familiar, la ocurrida en 2009 cuando también fue hallado sin vida el legendario boxeador Arturo 'Thunder (trueno)' Gatti.

