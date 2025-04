Joao Fonseca, una mano de hierro y pies en el suelo

Se deja llevar por la inocencia y la ilusión de quien todavía no ha estado mucho por allí, delante de la prensa, centro de atención de cuatro medios españoles en su segunda incursión por el Mutua Madrid Open -en 2024 perdió en segunda ronda ... ante Cameron Norrie-. Todavía, dice, no ha notado el peso de las expectativas ni de la responsabilidad más allá del juego, así que muestra simpatía, respuestas largas, cierta timidez, en un estupendo español aunque se le escape alguna palabra en portugués. Joao Fonseca (Río de Janeiro, 18 años) ha revolucionado al mundo del tenis con la fuerza de su derecha y sus ganas de comerse el mundo. Uno de estos adolescentes que ya están haciendo mayores a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y reclama su cuota de atención tenística, aunque todavía medida la exposición. Con un título en su alforja (campeón del ATP 250 de Buenos Aires este pasado febrero, ante Francisco Cerúndolo) y un buen botín de victorias s de prestigio contra nombres como Andrey Rublev, nueve del mundo, en el Abierto de Australia, su primer Grand Slam, exhibe un físico todavía por construir, pero una cabeza que inspira confianza para que el viaje a las estrellas no sea fugaz.

Fue campeón de la Copa de Maestros júnior en 2024 y el salto a los mayores ha sido fluido, 65 del mundo, adaptado con facilidad a las exigencias de los adultos gracias a sus propios compañeros y rivales, que cada vez irrumpen antes y van creciendo juntos. «Ya hay muchos jugadores de la nueva generación que están entre los cien primeros. Creo que casi todos con los que jugué en ese torneo Next Gen. Esta generación que está conmigo están llegando lejos y jugando muy bien: Tien, Fils, Michelsen, Mensik, que ganó en Miami... Lo que sí noto es que tienen más experiencia. Así que me toca disfrutar de cada momento en la pista con ellos, para ver qué hacen diferente y qué hacen en los momentos clave. Cada torneo es una oportunidad para aprender».

Sabe bien qué se necesita para estar en la élite, pero prefiere caminar poniendo paso firme en el suelo: «Creo que por ahora necesito disfrutar de vivir la nueva experiencia de los torneos. Jugaré por primera vez en Roma, y primera vez en el cuadro de Roland Garros. Los cambios de superficie son difíciles, por eso preferí quedarme en Río, en Brasil para seguir entrenando en tierra batida y llegar bien aquí. Y también preferí no viajar a otros torneos para estar más días en casa». Casa es todavía un pilar fundamental en la vida de este chico. «Quedarme en casa también es bueno. Tener personas que te ayudan en el día a día sirve para tener una buena mentalidad». Porque a Fonseca todavía se le hace pesado eso de pasar tanto tiempo en tantos hoteles y tantos países. «Creo que una de mis debilidades es que extraño mucho mi casa. Sí. Aunque mi familia intenta venir a muchos torneos».

En la pista también tiene algunas debilidades, asegura. «Las voleas todavía las tengo que mejorar, y estoy trabajando mucho en ellas». Pero en el lado de las fortalezas sobresale esa derecha que alcanzar los 180 kilómetros por hora como si fuera fácil. «La verdad, creo que es una cosa natural. Desde pequeño me gustaba mucho ir a la pelota y y hacer 'winners'. Primero a un lado y a otro de la pista, pero cuando tenía 11 o 12 años, siempre iba a pegarle a 'full'. Muchas veces se me quedaban en la red, pero poco a poco fui teniendo más consistencia. Pero me quedé con ese pensamiento de que me gustaba ir a por la pelota a tope, y creo que esta esencia no va a cambiar nunca. En los puntos importantes, seguir golpeando fuerte. Sí, creo que es una cosa natural mía».

Subraya también una cualidad que puede marcar la diferencia cuando se aposente de verdad en la zona noble y en las grandes rondas de los mejores torneos: «Creo que una de mis fortalezas es la mentalidad. Miro a mis amigos de Brasil y yo soy el único que trabaja. Considero el tenis un trabajo porque viajo casi todo el año. Y eso me hace más maduro para saber disfrutar de estos momentos, y de aprender cosas nuevas. Este deporte es muy difícil, te hace tener muchos nervios. Así que diría que esas son mis fortalezas: mi derecha y mi mentalidad».

Su propia historia

Asentada incluso para mirar con distancia las expectativas que se han creado ya sobre él. «Gracias a Dios mi familia me ayudó mucho a tener la cabeza en su lugar, los pies en el suelo, ¿se dice 'suelo'? En Brasil es 'chau'. Y tener los pies en el suelo es seguir siendo humilde, que es algo que mi mamá y mi papá siempre me dicen. El momento en el que cambió todo fue después de la final del Next Gen; y también en Australia -donde ganó a Rublev- donde fue el 'boom'. Intenté quedarme con todo lo que tenía que mejorar todavía para ser un gran jugador. Estoy contento con la forma en que estoy encarando todo. Como digo, esto es solo el inicio, tengo muchas cosas que aprender; así que debo ser humilde y trabajar duro».

Guga Kuerten puso el listón muy alto en el tenis brasileño: tres títulos en Roland Garros; cinco Masters 1.000. Pero Fonseca quiere escapar de esa sombra. «No vi mucho jugar a Guga; yo nací en 2006 y él estaba ya casi retirado. Pero sí que hablo con él. Bueno, él habla con mi entrenador, porque dice que es mejor para mi evolución que me comunique con él. Y Thomaz Bellucci, aunque no he hablado con él, son importantes para el deporte brasileño en general».

¿Puede pesar en sus hombros, todavía en desarrollo, el nombre de Kuerten? «A veces sí, porque hablan como si yo tuviera que ser el próximo Guga o algo así. Algo que siempre digo es que no me gustan las comparaciones, cada uno tiene su propia historia, y puedes ganar y conseguir cosas diferentes. Yo no quiero ser el próximo Guga Kuerten, yo quiero ser Joao. Ojalá hiciera la mitad de lo que él hizo. Pero quiero seguir trabajando para hacer mi propia historia».