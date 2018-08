Actualizado: 11/08/2018 20:28h

15 - 40 SET 1 4 - 4

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Kevin Anderson 0 - 30 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Kevin Anderson se va fuera

Cuatro iguales en Toronto! Siguen sin cuartel los dos tenistas. Los dos se sirven de su gran servicio para poder hacerse con los puntos. Ace de Kevin Anderson con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas 40 - 15 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Kevin Anderson y consigue el punto 40 - 0 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Kevin Anderson que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Segundo servicio liftado de Kevin Anderson, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Juego Tsitsipas! Seguimos sin que ninguno de los dos tenistas ceda al servicio y el horizonte del tie-break comienza a vislumbrarse en Toronto. 0 - 0 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera 30 - 40 SET 1 3 - 3

Revés desde el centro de la pista de Kevin Anderson que supera a Stefanos Tsitsipas 15 - 40 SET 1 3 - 3

El revés de Kevin Anderson se va fuera

15 - 30 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Kevin Anderson y consigue el punto Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Kevin Anderson se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 3

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Tres iguales! Tsitsipas estuvo algo mejor esta vez, pero no pudo el griego dar la sorpresa ante el servicio de Kevin Anderson. 0 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Kevin Anderson que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto

40 - 30 SET 1 2 - 3

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera 30 - 30 SET 1 2 - 3

Kevin Anderson estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Kevin Anderson y consigue el punto Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera

Se mantiene la igualdad en el partido. Tsitsipas vuelve a ganar su servicio en el segundo descanso del choque. El resto está desaparecido y no son capaces de lograr más de un punto cuando saca el contrario. 0 - 0 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Kevin Anderson y consigue el punto 15 - 40 SET 1 2 - 2

Kevin Anderson con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Kevin Anderson se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 2

Kevin Anderson estrella su golpe de derecha en la red

0 - 15 SET 1 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Kevin Anderson y consigue el punto Juego Anderson! Comenzó perdiendo el primer punto, pero el sudafricano se repuso a la adversidad y logró imponerse de nuevo. Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Saque cortado de Kevin Anderson en su segundo servicio, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kevin Anderson que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto 0 - 15 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Le devuelve el juego en blanco Tsitsipas y se mantiene el servicio en los dos tenistas! 2-1 para el griego en el primer descanso del choque. Superioridad en los saques y escasa habilidad al resto por parte de ambos. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Kevin Anderson y consigue el punto Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 30 SET 1 1 - 1

Kevin Anderson no consigue superar la red con su volea 0 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Empata Kevin Anderson y deja al joven griego en blanco! Gran servicio del tenista sudafricano con puntos de derecha. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Kevin Anderson que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto 40 - 0 SET 1 0 - 1

Kevin Anderson con una volea cercana a la red consigue el punto

Ace de Kevin Anderson con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas 15 - 0 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kevin Anderson que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Juego para Tsitsipas! Tremendo servicio del jugador griego para ponerse con el primer punto del partido en su saque. Veremos qué tal se desenvuelve al resto ante el sudafricano... Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Kevin Anderson 15 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera

Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Kevin Anderson se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Kevin Anderson se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Kevin Anderson se va fuera COMIENZA EL PARTIDO! Ya saltan los dos tenistas a la pista! En breves instantes realizarán el sorteo inicial del choque y empezarán el peloteo previo al comienzo del partido! Esto está a punto de comenzar!

No se vayan muy lejos! Veteranía contra juventud disputarán la primera semifinal por un puesto que le permita ganar el Masters 1000 de Toronto! Les esperamos a las 21:00! Sin embargo, la escasa experiencia corre en contra de Stefanos, puesto que esta es su segunda final en su carrera profesional. La primera fue en Barcelona, este mismo año, pero la perdió contra el que podría ser su rival en la final del Masters 1000 de Toronto: Rafa Nadal. La arcilla se torna la mejor opción del griego esta temporada, aunque en su carrera ha disputado más encuentros sobre este tipo de pista dura. Para poder plasmar su mejor año en su carrera, Kevin Anderson tendrá que vencer a Tsitsipas. El jovencísimo tenista, nacido en 1998, no tiene un buen balance sobre este tipo de superficie. Sin contar este torneo, lleva 8 victorias y 9 derrotas. Es la quinta final que disputa este año. Además de la del US Open, que ganó, perdió en Wimbledon (hierba), Acapulco y Pune (ambas en Dura). Nunca antes había disputado tantas en un mismo año.

La clave radica en que las cuatro finales que ha ganado Kevin Anderson en su carrera han sido en superficie dura... Una en 2011, 2012 y 2015 y otra en 2018 (el US Open). Además, la superficie dura es lo que mejor se le da a Kevin Anderson, puesto que ha ganado hasta 17 partidos sobre este tipo de pista, un 77,3% de triunfos. Es, además, el tipo de superficie donde más encuentros ha disputadocon diferencia. La estadística anual está de parte de Kevin Anderson, y es que el tenista sudafricano tiene un balance, sin contar las victorias de este torneo, de 29-11 a favor, un porcentaje de victorias del 72,5%. Este es el segundo enfrentamiento entre el deportista sudafricano y el tenista griego. La otra vez que se vieron las caras fue en este mismo año, en Estoril, sobre arcilla. Tsitsipas se hizo con la victoria en tres sets. Muy buenas noches y bienvenidos a la primera semifinal del Masters 1000 de Canadá, que se disputa en Toronto! Hoy viviremos el encuentro que enfrentará a Kevin Anderson contra Stefanos Tsitsipas!