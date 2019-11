Nadal crece para llegar a semifinales en París

CRÓNICA DIRECTO

Con 34 años, Tsonga, que incluso se apuntó a torneos menores para recuperar parte del botín perdido, se resiste a transitar en el pelotón de la ATP, castigado por las lesiones y reconciliado en este 2019 con los triunfos al conquistar dos títulos (Montpellier y Metz) para reverdecer su palmarés, que no está nada mal (18 trofeos acumula). Con un saque temible, se propuso que el partido no tuviera demasiado ritmo y acorraló a Nadal llevándole al tie break en un reñido primer set (ni una sola de break para nadie), zona peligrosa pese a las notables estadísticas del español cuando hay tensión.

No hay alardes en el juego de Nadal, pero tampoco grietas como para sufrir ante viejos enemigos como Mannarino, Wawrinka o Tsonga, todos por encima de los treinta y con estilos muy diferentes. El que no varía es el del tenista balear, al que no le quedaba otra que mejorar el porcentaje de primeros saques y tener más control sobre los puntos. Cumplió ambas premisas y entendió que Tsonga, algo alejado del estupendo jugador que fue (ahora es el 35 del mundo), le obligaría a tener paciencia, pues el francés se adapta a las mil maravillas a las condiciones de París-Bercy.

El final de curso, en una tendencia poco habitual, tiene sentido para Rafael Nadal , que encuentra en el otro París un aliciente que antes no tenía. Adora Francia y Francia, sí, también le adora a él pese a algún silbido patriótico este viernes, pero por una cosa u otra jamás se le ha dado bien el último Masters 1.000 de la temporada, uno de los tres torneos de la categoría que todavía no ha mordido (los otros, Miami y Shanghái). Esta semana, impulsado por el deseo y porque tiene grandes retos para el epílogo (después vienen la Copa de Maestros, tampoco conquistada, y la Copa Davis en Madrid), se gusta en París-Bercy y ya está en semifinal, la décima consecutiva, después de despachar al local Jo-Wilfried Tsonga por 7-6 (4) y 6-1 en una hora y 35 minutos. El sábado (16.30 horas, #Vamos) se mide con Denis Shapovalov , mientras que Novak Djokovic se cruza con el búlgaro Grigor Dimitrov (14 horas).

Esperamos que hayan disfrutado del partido y la retransmisión! Un partido disputado en su primera mitad en el primer set, y una segunda parte dispar a favor de Nadal. Un afectuoso saludo y hasta la próxima! Rafa Nadal se enfrentará en las semifinales ante el canadiense Shapovalov. El español sigue buscando el número uno tras imponerse ante Tsonga por 6-7 y 1-6. Nadal sigue con paso firme en el torneo, mostrando un juego que está yendo de menos a más. Clave el factor mental para que Tsonga fuera empeorando poco a poco en el segundo set. SE LLEVA EL PARTIDO NADAL!! Victoria frente a Tsonga en un encuentro que ha tenido un gran primer set disputado entre ambos tenistas y con un gran nivel, y un segundo set en el que Nadal ha dominado de manera aplastante.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Tres puntos de partido para Nadal. Muy distinto este segundo set al primero. 0 - 40 SET 2 1 - 5

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Pone Nadal el 30-0...No pinta que se le escape esto en su saque. 0 - 30 SET 2 1 - 5

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Rompe de nuevo Nadal el saque de Tsonga y pone todo de cara para llevarse el partido con su saque. En el saque del francés se ha cantado una bola mala clave en el devenir del juego. 0 - 0 SET 2 1 - 5

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 30 - 40 SET 2 1 - 4

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 4

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto

30 - 15 SET 2 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 15 SET 2 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera El francés ha mostrado en este juego su mejor nivel en el segundo set. Ha respondido bien ante el saque de Nadal, pero ha fallado con su resto en algunos momentos claves. A ver cómo se repone el francés al marcador. Cada momento en el que un punto es disputado, es la posibilidad de una victoria moral para uno u otro tenista en el segundo set. Y para Tsonga eso puede ser un factor diferencial.

SE CRECE NADAL ANTE LA ADVERSIDAD!! Saca el español el quinto juego del partido, que se le había complicado, y sigue con paso firme hacia la victoria. 0 - 0 SET 2 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Iguala las cosas Tsonga 40-40. Primera vez que sucede en un juego con saque de Nadal en lo que va de partido. 40 - 40 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Se pone por delante por primera vez Tsonga con saque de Nadal en el segundo set. 30 - 15 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Muy fino con el revés Tsonga a lo largo del partido. Tanto en paralelo como cruzado.

15 - 15 SET 2 1 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Se lleva Tsonga su primer juego del segundo set. Ha finalizado tratando de buscar la red tras sacar en los últimos puntos. 0 - 0 SET 2 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Tremendo punto en la red entre Tsonga y Nadal. comenzó el francés con una dejada, Nadal llegó con un passing shot sutil, la devolvió el francés, el español la golpeo por debajo de las piernas, y finalmente Tsonga la mando fuera de revés.

40 - 30 SET 2 0 - 3

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Tremendo resto de revés de Nadal para llevarse el punto. 40 - 15 SET 2 0 - 3

Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Jo-Wilfried Tsonga Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera Ace con el segundo servicio de Jo-Wilfried Tsonga, un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera Esto está llevando a que el partido se instaure en una situación en la que Nadal está comenzando a dominar, y si el francés no pone remedio parece que esto acabará rápido en el segundo set. Tsonga no solo está mostrando un bajón físico, sino que mentalmente se le ve mucho más dubitativo en cada acción e intercambio. Momento del partido incómodo para él. Saque directo de Nadal para encarrilar el segundo set poniéndose 0-3. De momento no están los dos tenistas tan finos como en la primera parte del partido, pero Nadal está más entero. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga

15 - 40 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Impresionante dejada de Nadal tras corregir una subida. 0 - 40 SET 2 0 - 2

Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Jo-Wilfried Tsonga se apunta el tanto 0 - 30 SET 2 0 - 2

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera

Error no forzado de Tsonga que lleva a Nadal a romper el primer juego del partido con saque rival. No han empezado ambos al mismo nivel que el primer set, pero el español saca más partido en este segundo set. 0 - 0 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Oportunidad de break para Nadal. La primera del partido para el español. 30 - 40 SET 2 0 - 1

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de derecha en la red Lo contrarresta Tsonga con el octavo ace del partido para él!!

Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Nueva doble falta del francés que pone a Nadal por delante 15-30. El factor mental va a ser un punto importante a partir de ahora. Jo-Wilfried Tsonga falla su segundo servicio, doble falta Primera doble falta de Tsonga en el partido en su primeros saques del segundo set. Jo-Wilfried Tsonga falla su segundo servicio, doble falta

Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Se lleva Nadal el primer juego del segundo set sufriendo más de lo que parecía. Ha estado peor el español con su segundo saque, pero eso no ha impedido que se ponga por delante. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de revés en la red Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga 30 - 30 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Bola al límite de Nadal para ganar un punto importante en el primer juego del segundo set. 15 - 30 SET 2 0 - 0

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 0

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de revés en la red Para Tsonga ahora será clave todo lo que pase por su cabeza. Su primer set ha sido muy bueno, al nivel del español también. El no desconectarse ahora será clave para lo que pueda hacer en el partido.

Ambos han estado muy bien en los primeros servicios (por encima del 90% ambos con su saque), lo cual ha ido marcando el ritmo del partido. El saque ha sido el arma principal para que al final todo se haya alargado. SE LLEVA EL PRIMER SET NADAL!! Muy serio el español en el tiebreak, que ha ofrecido una gran respuesta tras el buen nivel que ha mostrado Tsonga a lo largo de todos los juegos. Partido disputado entre ambos tenistas. 0 - 0 SET 1 6 - 7

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de derecha en la red Se va fuera el resto de Tsonga en el segundo saque de Nadal y la cosa se pone 4-6 para el balear. Dos bolas de set para él. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Minimiza la diferencia de nuevo Tsonga. Tendrá Nadal dos servicios para llevarse el primer set. 4 - 5 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Se pone Nadal 3-5 tras una subida de Tsonga a la red. Puede ser clave esto. 3 - 5 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto Gran golpe paralelo de Nadal de revés para ponerse 3-4 por delante.

3 - 4 SET 1 6 - 6

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga Doble falta del español para que se pongan las cosas 3-3. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Se pone por delante de nuevo Nadal con 3-2. Gran resto del balear para llevarse el punto. 2 - 3 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera

Iguala las cosas Tsonga tras un fortísimo derechazo que provoca que Nadal mande la pelota a la red. 2 - 2 SET 1 6 - 6

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Primer punto para Tsonga tras error de Rafa Nadal. No va a ser sencillo para nignuno de los dos llevarse el tiebreak. 1 - 2 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Tremendo passing shot!! Nadal se lleva un punto buenísimo, con un gran intercambio de golpes en el que Tsonga buscó la red pero no fue efectivo.

0 - 2 SET 1 6 - 6

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Jo-Wilfried Tsonga y le sirve para ganar el punto Se lleva el primer punto del tiebreak Nadal. 0 - 1 SET 1 6 - 6

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de derecha en la red Y sexto para poner iguales las cosas!! El partido se va al tiebreak tras ponerse 6-6. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga

Quinto ace para Nadal! Está muy bien con el saque el balear. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga 0 - 30 SET 1 6 - 5

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga Las cosas están muy igualadas. De momento mucho nivel en la pista central de París. El primer set del partido se encuentra en una fina línea.

Juego en blanco para Tsonga que pone el 6-5. Ha ido decayendo un poco el resto de Nadal en el partido, y eso está potenciando más aún la confianza del francés con su saque. Segundo servicio liftado de Jo-Wilfried Tsonga, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Jo-Wilfried Tsonga, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Sexto ace de Tsonga en el partido.

Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Gran dejada de Nadal para poner el partido 5-5. De nuevo las cosas igualadas. El primer set se va a definir por muy poco. 0 - 0 SET 1 5 - 5

Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Jo-Wilfried Tsonga se apunta el tanto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Gran resto ganador de Tsonga de revés.

15 - 30 SET 1 5 - 4

Fabuloso resto de revés de Jo-Wilfried Tsonga que no consigue devolver Rafael Nadal Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga De momento el partido está muy equilibrado. Tsonga muy bien con su saque, pero Nadal también con el suyo. El resto de ambos no está siendo malo, pero no lo suficiente como para poder complicar las cosas a su rival. Muy directos ambos tenistas en sus golpeos, tratando de ser ofensivos y agresivos cada vez que tienen que buscar ganar el punto. Tsonga está buscando la red cuando tiene opción, además.

0 - 0 SET 1 5 - 4

Derechazo afortunado de Jo-Wilfried Tsonga que toca la red y consigue el punto Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 4 - 4

Jo-Wilfried Tsonga con una volea cercana a la red consigue el punto

Juego para Nadal. Muy igualadas las cosas en el partido. Incluso ofreciendo resistencia alguno de los dos restando, no están consiguiendo romper a su rival en ninguna ocasión. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 30 - 40 SET 1 4 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 15 - 30 SET 1 4 - 3

Revés afortunado de Rafael Nadal que toca la red y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 15 - 0 SET 1 4 - 3

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Si el balear está mandando unos grandes golpeos paralelos que están castigando mucho a su rival, Tsonga está cargando con algún revés esquisito que está siendo imposible de contrarrestar. Importante lo motivado y metido que está en el partido Tsonga. Ese puede ser un punto importante respecto al último partido que jugo frente a Nadal. El balear no parece estar incómodo en pista, pero no consigue imponerse. Juego para Tsonga que pone el 4-3. Está mostrando mucha confianza el francés y eso está igualando las cosas poco a poco incluso cuando hay un mayor número de golpeos en los puntos.

0 - 0 SET 1 4 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Y ahora un gran golpeo paralelo. Está jugando a un gran nivel Tsonga. Muy metido en el partido. 30 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Nuevo revés buenísimo de Tsonga para iniciar el juego con su saque.

15 - 0 SET 1 3 - 3

Revés desde el centro de la pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal Iguala Nadal!! Pone el mallorquín el 3-3 con un ace. Partido de gran nivel de momento entre ambos tenistas. Resisten con su saque y no otorgan muchas facilidades con el. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga Está con una precisión de cirujano Rafa Nadal con los paralelos. Cada vez que tiene opción de golpear de esta manera, está consiguiendo el punto. 30 - 40 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto

30 - 30 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto 30 - 15 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Tremendo el revés cruzado que acaba de hacer Tsonga. Espectacular cómo está el francés en el partido. 15 - 15 SET 1 3 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jo-Wilfried Tsonga que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera

Levanta Tsonga el 0-30 con el que comenzó Nadal y se pone 2-3 en el marcador. El francés no ha hecho sus mejores saques, pero ha dado la vuelta a las cosas. Acumula en el partido 4 aces. Dato clave. Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera ACE DE TSONGA!! Se pone el francés 40-30. Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Fortísimos golpeos de Tsonga para igualar las cosas con su saque. 30-30 y la cosa comienza de nuevo para ambos prácticamente en el juego.

30 - 30 SET 1 2 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Se pone 0-30 Nadal en el quinto juego del partido. Tsonga comienza a fallar. 0 - 30 SET 1 2 - 2

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 2

El revés de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera

Iguala las cosas Nadal, que está siendo muy positiva su respuesta cuando el set tiene cierto intercambio y con su saque, que está siendo potente. 0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto 0 - 40 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Muy bien Nadal golpeando de derecha. Está manejando muy bien los paralelos para que Tsonga no pueda responder. 0 - 30 SET 1 2 - 1

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de derecha en la red

0 - 15 SET 1 2 - 1

Jo-Wilfried Tsonga estrella su golpe de revés en la red Se podría decir que la primera toma de contacto con el partido de ambos tenistas no es mala. Eso sí, Nadal está sabiendo buscar los golpes para castigar a Tsonga si se alarga un poco el punto. De momento las cosas están equilibradas entre ambos tenistas. Tsonga ha comenzado fuerte a través de su saque, pero el balear no ha sido menos y con el suyo también ha exprimido al máximo las cosas en este inicio de partido. Saque potente de Tsonga en el que Nadal manda la pelota fuera en el resto. El francés sacando bien, pero parece que Nadal ha equilibrado las cosas ante el saque de su rival frente al primer juego. Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera

40 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Gran derecha de Nadal a contrapie para ponerse por delante ante el saque de Tsonga. 15 - 30 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 1

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera

0 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Jo-Wilfried Tsonga se va fuera Cierra el juego en blanco Rafa Nadal. El español ha comenzado con un ace y dos grandes golpeos paralelos que le pusieron en bandeja la cosa. Empate en pista. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga 0 - 40 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto 0 - 30 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jo-Wilfried Tsonga y consigue el punto

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Jo-Wilfried Tsonga Se lleva el primer juego del partido Tsonga. Inicio fuerte del francés con su saque. La única vez que Nadal pudo restar (bien), se llevó el punto. Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 1 0 - 0

Vaya suerte! Rafael Nadal has rematado desde la misma red y la bola tras tacor en ella deja sin opciones a Jo-Wilfried Tsonga Saque plano de Jo-Wilfried Tsonga, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Dos aces consecutivos para Tsonga para empezar! Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Ace de Jo-Wilfried Tsonga con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal COMIENZA EL PARTIDO!! Al saque Tsonga. ESTO COMIENZA YA!! Ambos tenistas toman el último respiro tras calentar. El partido va a comenzar ya.

Hay que recordar que si Nadal gana el campeonato, el número uno del ranking ATP será para él. El ganador del partido de ahora se verá las caras ante el canadiense Shapovalov, que ha ganado 6-2 y 6-2 ante el francés Monfils en el partido anterior. Estamos en los instantes previos a que el partido comience. Todo preparado en París para que se enfrenten Nadal y Tsonga!! El español en la búsqueda del número uno. El francés buscando una mejor suerte que la última vez ante Nadal. El cansancio acumulado puede ser uno de los grandes factores en el partido para que se alargue más o no. Nadal llega como máximo favorito, y Tsonga puede notar en sus piernas los tres sets del día anterior. Para Tsonga, esta será la cuarta ronda en el campeonato, habiendo superado las anteriores ante el ruso Rubliov (al que ganó en tres sets), el italiano Berrettini, y ayer ante el alemán Struff sufriendo (6-2 4-6 y 6-7).

Distinta situación para ambos tenistas para llegar a este partido. Para Nadal esta será su tercera ronda en el torneo, habiendo ganado en dos sets tanto al francés Mannarino como al suizo Wawrinka ayer (4-6 y 4-6). En aquel partido Nadal tuvo un dominio muy marcado sobre Tsonga. El balear se impuso en tres sets con un contundente 6-2 6-3 y 6-2. No dejó dudas sobre su victoria. Tras no tener que jugar el uno frente al otro durante cuatro años, en 2019 el español y el francés disputarán su segundo partido del año. El anterior fue en la ronda de 32 de Wimbledon. La distribución de victorias entre ambos tenistas es de 9 para Rafa Nadal y 4 para Wilfried Tsonga. Ambos tenistas ya saben lo que es ganarse en pista dura. Este será la decimocuarta ocasión en la que el número 2 del mundo y el número 35 del ranking ATP se vean frente a frente.

BUENAS NOCHES A TODOS Y TODAS!! Nadal y Tsonga se enfrentan hoy en los cuartos de final del Masters de París. Ambos tenistas jugarán su partido en la pista central.