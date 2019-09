Nadal - Medvedev en directo

Actualizado: 08/09/2019 21:11h

CINCO GRAND SLAMS CON MÁS DE 30 AÑOS? De ganar, Rafa Nadal podría convertirse en el primer tenista en la Era Open que logra cinco títulos de Grand Slam con más de 30 años (Roland Garros: 2017, 2018 y 2019; US Open, 2017). Lo cierto es que el año de Rafa Nadal está siendo realmente sólido. Con una selección más cuidada de los torneos en los que participa, este es su 12º campeonato y en once de ellos ha alcanzado al menos las semifinales. De momento, ha logrado tres títulos: Roland Garros, Masters 1000 de Roma y Canadá. GRAN FIABILIDAD EN EL US OPEN. El jugador de Manacor ha alcanzado las semifinales del US Open en 8 de sus 10 últimas participaciones y la final en 5 de las ocho últimas. De hecho, desde 2010, año en el que conquistó su primer título, Rafa Nadal ha sido el jugador con más títulos en este torneo (3, igual que Novak Djokovic). De ganar, Rafa Nadal igualaría a Robert Wrenn y John McEnroe (4 cada uno) como séptimo tenista de la historia con más títulos en el US Open.

4º TÍTULO EN NUEVA YORK. El US Open se ha consolidado como el segundo Grand Slam en importancia en la carrera de Rafa Nadal. Dejando a un lado Roland Garros, en el que su dominio ha sido apabullante en los últimos años, el tenista de Manacor aspira a conseguir su cuarto título en Flushing Meadows después de los alcanzados en 2010, 2013 y 2017. CITA CON LA HISTORIA. Una más para el jugador español. Rafa Nadal tiene la opción de conseguir hoy su 19º título de Grand Slam y situarse a una sola corona de poder igualar a Roger Federer, el jugador con más entorchados en los Cuatro Grandes en la Era Open (20). Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del US Open entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev. Preparados? Comenzamos