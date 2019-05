CRÓNICA DIRECTO

adal estuvo intratable y tardó 26 minutos en ganar el primer parcial con un contundente 6-0 ante un Chardy, cuarto finalista en Roma en 2014, que cometió 16 errores no forzados.

Gracias por seguir el partido con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión. Les esperamos esta tarde con más tenis y más Rafa Nadal! Que pasen buen día! Con esta victoria, pone el balance 3-0 contra Jeremy Chardy y ahora espera a Basilashvili en el encuentro de los octavos de final que tendrá lugar esta misma tarde, no antes de las 19:30. Rafa Nadal consigue, gracias a esta victoria, su pase a los octavos de final del Masters 1000 de Roma. Triunfo número 425 de Rafa en tierra batida. JUEGO, SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL!

0 - 0 SET 2 1 - 6

Jeremy Chardy estrella su golpe de derecha en la red DOS BOLAS DE PARTIDO PARA NADAL! 15 - 40 SET 2 1 - 5

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jeremy Chardy se va fuera

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Jeremy Chardy BREAK PARA RAFA! Segundo de este set y ahora le toca servir al tenista balear para ganar el partido! Lo tiene todo de cara el español para seguir con esta senda de victoria en Roma. 0 - 0 SET 2 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto 30 - 40 SET 2 1 - 4

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

15 - 30 SET 2 1 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Jeremy Chardy falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 2 1 - 4

La dejada de Jeremy Chardy se estrella en la red Juego para Nadal! Sigue con su superioridad sobre el terreno de juego el balear. Chardy no puede hacer más que rezar para tratar de derrotar a un rival que es tremendamente superior. 0 - 0 SET 2 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto

15 - 40 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto 15 - 15 SET 2 1 - 3

Gran resto de derecha de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera Primer juego del francés! Le costó mucho a Chardy, sobre todo con algún que otro golpeo de Nadal que parecía que iba fuera y terminó entrando. Le ganó Rafa 9 juegos seguidos.

Saque plano de Jeremy Chardy, el resto de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 2 0 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Jeremy Chardy, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - ADV SET 2 0 - 3

El revés de Jeremy Chardy se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 3

Jeremy Chardy estrella su golpe de revés en la red

40 - 30 SET 2 0 - 3

Remate desde el centro de la pista de Jeremy Chardy que no da opciones a Rafael Nadal 30 - 30 SET 2 0 - 3

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera 30 - 15 SET 2 0 - 3

Jeremy Chardy estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 2 0 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 0 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

3-0! Comienza el segundo set de la misma manera que el primero cuando llega el primer descanso de esta manga. Nadal ha tenido algún que otro momento leve de duda, pero Jeremy Chardy está visiblemente cansado y se le ve incapaz de poner en algún apuro al balear. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Jeremy Chardy no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 2 0 - 2

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Jeremy Chardy 40 - 40 SET 2 0 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto 40 - 30 SET 2 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

30 - 30 SET 2 0 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jeremy Chardy se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 2

El revés de Jeremy Chardy se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red BREAK PARA NADAL! Todo apunta a que Rafa va a ser el vencedor del partido! No está pasando apuros ante un Jeremy Chardy impotente sobre la arcilla.

0 - 0 SET 2 0 - 2

Jeremy Chardy estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto 40 - 40 SET 2 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera Saque plano de Jeremy Chardy, el resto de Rafael Nadal se va fuera

15 - 30 SET 2 0 - 1

Jeremy Chardy estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto Segundo servicio liftado de Jeremy Chardy, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Primer juego del segundo set para Rafa Nadal! Mantiene el saque una vez más el balear, que vuelve a verse favorecido por otro error de Jeremy Chardy. 0 - 0 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jeremy Chardy se va fuera 30 - 30 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jeremy Chardy se va fuera 30 - 0 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Muy fácil para el balear! Apenas ha tenido que esforzarse para endosarle un 6-0 al tenista francés en la primera manga del partido. Los numerosos errores de Chardy y el acierto de Rafa terminan por darle una ventaja clara en el partido. 0 - 0 SET 1 0 - 6

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Jeremy Chardy y le sirve para ganar el punto 40 - ADV SET 1 0 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 5

El revés de Jeremy Chardy se va fuera Segundo servicio liftado de Jeremy Chardy, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

30 - 30 SET 1 0 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Jeremy Chardy arriesga con un segundo saque cortado y comete la doble falta 15 - 15 SET 1 0 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 5

Jeremy Chardy estrella su golpe de revés en la red Y otro juego más para Rafa Nadal! Jeremy Chardy saca pruebas de gran nivel con algunos puntos, pero no termina de ser capaz de afrontar un peloteo largo ante el balear sin sucumbir al error o al punto ganador del tenista español.

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Jeremy Chardy no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jeremy Chardy se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Jeremy Chardy no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto

OTRO BREAK! Jeremy Chardy se sentencia a sí mismo cometiendo multitud de errores! Eso le facilita mucho la tarea a Nadal, que se ha puesto con 4-0 a favor en el primer set en 20 minutos. 0 - 0 SET 1 0 - 4

Jeremy Chardy estrella su golpe de revés en la red Jeremy Chardy falla su segundo servicio, doble falta 30 - 30 SET 1 0 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 3

El revés de Jeremy Chardy se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 3

El revés de Jeremy Chardy se va fuera Juego para Nadal! Se pone 3-0 en el primer descanso del partido y encarrila el conseguir el primer set. Jeremy Chardy sufre mucho ante el golpeo de Rafa y comete multitud de errores. 0 - 0 SET 1 0 - 3

Jeremy Chardy estrella su golpe de derecha en la red 30 - 40 SET 1 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

15 - 40 SET 1 0 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Jeremy Chardy y consigue el punto 15 - 30 SET 1 0 - 2

Jeremy Chardy estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 0 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 2

Jeremy Chardy estrella su golpe de revés en la red BREAK PARA NADAL! Comenzó con buenos golpeos de derecha Chardy, llegando hasta el 40-0, pero varios errores y el nivel de Rafa le terminan por acabar condenado a perder su primer servicio!

0 - 0 SET 1 0 - 2

La contradejada de Jeremy Chardy se estrella en la red 40 - ADV SET 1 0 - 1

La dejada de Jeremy Chardy se estrella en la red 40 - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Jeremy Chardy se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 1

Jeremy Chardy estrella su golpe de revés en la red Jeremy Chardy falla su segundo servicio, doble falta

40 - 0 SET 1 0 - 1

Jeremy Chardy con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 0 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jeremy Chardy que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Primer juego! Nadal lo gana en blanco sin apenas esfuerzos. Chardy apenas pudo ser un problema al resto en este primer punto y su revés tampoco estuvo nada acertado. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Jeremy Chardy se va fuera

0 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Jeremy Chardy se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de Jeremy Chardy se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Jeremy Chardy no puede precisar el resto y la bola se va fuera EMPIEZA EL PARTIDO! Ya saltan los dos tenistas al terreno de juego! Tanto Rafa Nadal como Jeremy Chardy comenzarán el peloteo previo de calentamiento tras el sorteo incial. En breves instantes tendrá lugar el comienzo del partido! Vamos con ello!

Terminó el encuentro entre Anasimova y Bertens! La tenista neerlandesa se hizo con el triunfo por 7-5 en el tercer set. Ahora solo queda contar los minutos hasta que Chardy y Nadal salgan a la pista. Se retrasa hasta mínimo las 12 el encuentro entre Jeremy Chardy y Rafa Nadal. El encuentro de Anisimova y Bertens parte de una emoción impresionante y han llegado al tercer set del partido. La holandesa, reciente campeona del torneo de Madrid, está sufriendo ante la estadounidense. Así que tenemos un buen partido por delante, donde Rafa Nadal tiene que hacer frente a su sombra contra un Jeremy Chardy con ganas de seguir derribando al gigante de la tierra batida. En cuanto acabe el choque entre Anasimova y Bertens, los dos tenistas disputarán su partido... Les esperamos! El francés, número 42 del mundo, arrancó la temporada llegando a semifinales de Brisbane donde cayó frente a Kei Nishikori. En Masters 1000 cayó en tercera ronda de Miami ante Coric, en su primer partido en Montecarlo ante Kukushkin y en su último torneo, Madrid, se cruzó en el camino del que fue campeón, Djokovic, en octavos. Su primer rival será Jeremy Chardy al que se ha enfrentado dos veces anteriormente, ambas con victoria. La primera fue hace ya seis años, en Viña del Mar en 2013, con victoria por doble 6-2 de Rafa en semifinales. Y la siguiente en el Masters de Cincinnati de 2015, también en dos sets.

Ahora tendrá una nueva oportunidad aquí en Roma donde su rendimiento ha sido espectacular. El balear ha ganado ocho veces este torneo y ha disputado otras dos finales, las que perdió ante Djokovic en 2011 y 2014. El año pasado Nadal se impuso en la final a Alexander Zverev, por lo que se presenta en esta edición como vigente campeón. En la misma superficie y en idéntica ronda fue eliminado en el Godó por Dominic Thiem y en el Masters de Madrid ante Stefanos Tsitsipas el pasado sábado. La maldición de las semifinales que se ha cebado con Rafa en la gira en tierra. Tras la derrota en la final australiana, el manacorense llegó a semifinales en Indian Wells, donde fue eliminado por Roger Federer. Y de ahí pasó a la tierra, pero Fabio Fognini se cruzó en su camino en semifinales de Montecarlo. Y es que las cosas no le terminan de salir a Rafa Nadal en este 2019, ni siquiera en la superficie de la que es maestro, la tierra batida, donde ha sufrido varios varapalos en las últimas semanas. No está siendo un inicio de temporada sencillo para el tenista balear que aún no ha sumado ningún título y solo ha jugado una final, la del Open de Australia que perdió ante Novak Djokovic el pasado mes de enero.

Muy buenos días a todos! Bienvenidos al primer partido de Rafa Nadal en este Masters 1000 de Roma! Tras el parón de ayer ante las condiciones climatológicas, hoy parece que el balear si podrá disputar su encuentro ante Jeremy Chardy. Si gana, tendrá que afrontar otro encuentro esta tarde ante Basilashvili.