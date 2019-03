Actualizado: 29/03/2019 17:29h

Actualizar

15 - 0 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera BREAK PARA EL CANADIENSE !!! EL 57 DEL MUNDO PONE LA PRIMERA PIEDRA PARA PLANTARSE EN LA FINAL DEL MASTERS 1000 DEL MUNDO !!! Rotura en blanco. No ha tenido problemas en restar el finalista en Río sino que además se ha visto favorecido por los errores con la derecha invertida del tenista de Carolina del Norte. 0 - 0 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de John Isner se va fuera TRIPLE PELOTA DE RUPTURA PARA FELIX AUGER ALIASSIME. Ahora no puede fallar tras dilapidar otras tres en el resto anterior.

0 - 40 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de John Isner se va fuera 0 - 30 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de John Isner se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de John Isner se va fuera Qué sencillez la de Felix Auger Aliassime !! Lo mueve de lado a lado con la derecha y sella los puntos sin necesidad de tener un segundo servicio potente. Un servicio que tiene un alto porcentaje de primeros. 0 - 0 SET 1 3 - 3

El passing shot de John Isner se estrella en la red

15 - 40 SET 1 3 - 2

John Isner estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de John Isner se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de John Isner se va fuera Dos aces más le ayudan a John Isner para seguir con ventaja al descanso y, de esta manera, solventa la primera papeleta de la tarde. Felix Auger Aliassime ya ha comprobado que, cuando le vengan mal dadas a su rival no le va a temblar la mano para continua sumando aces. Lleva ocho.

0 - 0 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime John Isner reacciona con dos saques directos (ya suma seis en tan solo tres servicios), pero Felix Auger Aliassime le estaba esperando escorado en el lado de la ventaja para ganarle el punto del deuce. Ventaja para el de Montreal. 40 - ADV SET 1 2 - 2

Gran resto de derecha de Felix Auger Aliassime que supera a John Isner y consigue el punto

Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime DOBLE PELOTA DE RUPTURA PARA FELIX AUGER ALIASSIME QUE PONE EN UN PRIMER BRETE AL VIGENTE CAMPEÓN. 15 - 40 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de John Isner se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 2

Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red

Felix Auger Aliassime sorprende al resto a John Isner, sigue jugando muy profunido y ello sorprende al de Greensboro para acercarse a una importantísima bola de break. 0-30. 0 - 30 SET 1 2 - 2

El revés de John Isner se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de John Isner se va fuera Felix Auger Aliassime no tiene problemas para conectar y conseguir puntos gratuitos de saque en un juego protagonizado por dos passing de revés, logrados de forma agónica por parte de ambos tenistas con el revés a dos manos. Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de John Isner se va fuera

Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de John Isner se va fuera 30 - 30 SET 1 2 - 1

Impresionante passing shot de John Isner desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto 15 - 30 SET 1 2 - 1

Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 2 - 1

Impresionante passing shot de Felix Auger Aliassime desde el fondo de la pista supera a John Isner y le sirve para ganar el punto Saque plano, en su segundo servicio de Felix Auger Aliassime, el resto de John Isner se va fuera

Nos vamos al primer descanso del encuentro con juego en blanco para John Isner y con el guión previsto. Un jugador norteamericano que basa todo su tenis en el saque, mientras que el tenista de Montreal se limita a esperar y a hacer lo más fácil posible el tenis con su saque. Saque plano de John Isner, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera 40 - 0 SET 1 1 - 1

Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime Ace de John Isner con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Felix Auger Aliassime

F Felix Auger Aliassime empata con una facilidad pasmosa, con dos aces y con un juego muy profundo que ha obligado a John Isner a fallar suba o no lo haga el canadiense. Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver John Isner 15 - 40 SET 1 1 - 0

El passing shot de John Isner se estrella en la red 30 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver John Isner

15 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera El partido comienza fenomenal para John Isner que ha visto como su joven rival le ha restado dos servicios. La respuesta no ha sido otra que cuatro saques directos. Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime Saque plano de John Isner, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime

15 - 30 SET 1 0 - 0

John Isner estrella su golpe de revés en la red Saque plano de John Isner, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera John Isner falla su segundo servicio, doble falta Todo preparado en el Stadium para vivir este derbi de América del Norte. Inédito en ATP. Los canadienses, con Shapovalov en la otra semifinal, se están haciendo notar. Humedad, estamos en Miami. Auger-Aliassime dispuesto a hacer historia, tratará de evitarlo el vigente campeón. Este año fracasó en la gira por Oceanía, primera ronda en el Open de Australia y en Auckland (un torneo donde es doble campeón), pero luego enlazó tres semifinales consecutivas en su territorio, Norte América: Nueva York, Delray Beach y Acapulco, para acabar cayendo en tercera ronda en Indian Wells ante Karen Khachanov.

El vigente campeón del torneo suma 14 torneos en su palmarés, 26 finales en total. De todas esas finales, 22 han sido en Estados Unidos. Busca su quinta final de Masters 1000 porque junto a la de Cayo Vizcaíno hay que sumarle la del Omnisport de París en 2016, la de Cincinnati en 2013 e Indian Wells en 2012. De Greensboro (Carolina del Norte), 33 años a punto de 34, este gigantón estadounidense lo tiene claro con sus 2 08 metros de altura. Saque, saque y más saque. Lo ha hecho toda la vida y ya no va a cambiar. Así se ha mantenido siempre en el Top 15 y así ganó el Masters 1000 de Miami de la temporada pasada, su mayor éxito como tenista. Es verdad que quitando el balcánico sus rivales no han sido de mucha enjundia, más cocos se ha encontrado por el camino John Isner el cual, de todos modos, ha ganado todos los sets. Todos ellos necesitando siete juegos y todos menos uno en el Tie Break. Lorenzo Sonego, Albert Ramos, Kyle Edmund y Roberto Bautista han sido sus víctimas. Para llegar hasta semifinales, este tenista proveniente de la Qualy sufrió para deshacerse de los desconocidos Casper Ruud (3-6, 6-1 y 6-2) y de Marton Fucsovics (6-4, 4-6 y 6-0), un hecho que le sirvió para coger confianza y ganar en dos sets a Hubert Hurkacsz, Nikoloz Basilashvilii y anteayer, su victoria de más brío, ante el croata Borna Çoric por 7-6 y 6-2. Tiene un revés cruzado durísimo, una derecha muy sencilla para dominar y la elasticidad de Gael Monfils en sus movimientos que le sirven para defenderse. Hace muy fácil lo que parece difícil y se toma los partidos con la mayor ingenuidad del mundo, como si la presión de las cotas alcanzadas no fuera con él.

Porque Félix Auger-Aliassim tan solo cuenta con 18 añitos. Nacido en Montreal pero residente en Mónaco, es diestro. En 2019 está explotando tras llegar a la final y a la tercera ronda de Indian Wells, perdiendo en ambos casos contra el serbio Laslo Djeré. Mientras, en estas dos últimas temporadas, ha ganado cuatro Challengers: dos en Lyon, en Tashkent y en Sevilla en 2017. A continuación, ofreceremos en directo el duelo entre el número 9 del mundo, el estadounidense e ídolo local John Isner, frente al 57 del planeta ATP, el joven canadiense Felix Auger-Aliassime, sin duda alguna la gran revelación del campeonato y que simboliza esa hornada tan esperada para sustituir a los monstruos del tenis mundial. Hola, muy buenas tardes a todos los amantes del tenis y sean bienvenidos a la primera semifinal masculina del Masters 1000 que se está celebrando estas dos semanas en el Miami Gardens, el nuevo escenario que, a partir de este año, acogerá el quinto grande del tenis mundial en lugar del que era habitual Crandon Park en Cayo Vizcaíno.