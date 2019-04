S. D. Actualizado: 17/04/2019 10:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Novak Djokovic se rinde ante Rafael Nadal

El del Masters 1.000 de Montecarlo no fue el mejor estreno para Novak Djokovic. El tenista serbio se impuso sufriendo a Philipp Kohlschreiber, al que ganó 6-3, 4-6, 6-4. El partido no fue cómodo para el número uno del mundo, que llegó a desquiciarse en algún momento del juego. Finalmente, Djokovic logró su victoria 850 como profesional y pasó así a la siguiente ronda, no sin antes dejar una imagen que es buena prueba de lo que sufrió ante el alemán.

Se estaba jugando el segundo set cuando Djokovic perdió los papeles y destrozó su raqueta tras golpear con ella varias veces la arcilla. Pese a imponerse en el primer set, el segundo se le escapó y vio comprometido su pase a la siguiente ronda. Las cosas no le estaban saliendo como quería.

Para colmo, en ese mismo set, tres juegos más tarde, Djokovic recibió un fuerte pelotazo de su rival tras una subida a la red. En el tercero pudo desquitarse y se verá en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre Taylor Fritz y Diego Schwartzman.