Una Laver Cup sin Nadal

Fue la imagen deportiva del año: Roger Federer y Rafa Nadal abrazados en un salto para la historia. Habían jugado un partido de dobles por primera vez en su vida y juntos llevaron a conseguir los puntos definitivos para que la primera edición de la Laver Cup se la apuntara el tenis europeo.

Para este segundo año, Rafa Nadal será baja, pues la competición se disputa del 21 al 23 de septiembre en Chicago, casi a la vez que la eliminatoria de semifinales que España disputa contra Francia en la Copa Davis (del 17 al 19) y en la que el balear podría participar.

Por eso, los nombres ya confirmados que jugarán para defender la corona conquistada el año pasado son: Roger Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Kyle Edmund, Novak Djokovic y David Goffin.

Signed, sealed and ready to deliver for #TeamEurope 2018: @RogerFederer, Alexander Zverev, @GrigorDimitrov@DjokerNole@David__Goffin and @kyle8edmund. pic.twitter.com/35632y9PWU