Actualizado: 15/03/2019 21:25h

Cinco veces se han enfrentado, por cierto, Khachanov y Rafael Nadal y los cinco partidos los ganó el español (US Open, Toronto y Montecarlo 2018 y Pekín y Wimbledon 2017). En california, el mallorquín ha llegado hasta los cuartos de final después de dejar en la cuneta a Krajinovic en cuarta ronda y a Schwartzman y Donaldson antes. Khachanov, por su parte, eliminó al sacador John Isner en cuarta ronda, a Andrey Rublev en tercera ronda y a Feliciano López en segunda ronda. Mejor le ha ido, pues, se puede decir al español. Es solo su tercer torneo, pero en uno, el Abierto de Australia, llegó a la final (perdida contra Novak Djokovic). En el otro, Acapulco, se despidió en segunda ronda tras perder contra Nick Kyrgios. El ruso cayó en primera ronda de este Masters 1.000 el año pasado y en segunda ronda hace dos. No lleva, en su caso, un buen 2019. Después de caer en tercera ronda del Abierto de Australia, ha caído en su primer partido disputado en los tres siguientes torneos (Sofía, Róterdam y Dubai).

Para Khachanov, por su parte, es solo su tercera participación. Con solo 22 años, está considero uno de los tenistas de la Next Gen, la generación llamada a suceder a Federer, Djokovic, Murray y Rafael Nadal. Seis años hace que no se corona campeón en Indian Wells, aunque bien es cierto que no ha participado todos los años. En 2018 no se presentó, mientras que en 2017 cayó en cuarta ronda ante Roger Federer. Busca el tenista manacorí alcanzar las semifinales de esta torneo por 10ª vez en 14 participaciones. Cuatro de esas veces pasó también a la final y en tres de ellas levantó finalmente el título (2005, 2009 y 2013). Muy buenas noches! Bienvenidos a la narración del partido que enfrentará a Karen Khachanov y Rafael Nadal, correspondiente a los cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells! Comenzamos!