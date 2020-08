Djokovic anuncia su participación en el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, confirmó este jueves que viajará a Nueva York para competir tanto en el US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, y en el Masters 1.000 de Cincinnati.

"Estoy feliz por confirmar que participaré en el Western & Southern Open y el US Open de este año. No fue una decisión fácil de tomar con todos los obstáculos y desafíos que hay en muchos lados, pero la perspectiva de competir nuevamente me emociona mucho", señaló Djokovic en un comunicado en su página web.

El de Belgrado, triple campeón del 'grande' neoyorquino, no olvida que ha jugado algunos de sus "mejores partidos" en Flushing Meadows, y se mostró "consciente de que esta vez será muy diferente con todos los protocolos y medidas de seguridad que se implementan para proteger a los jugadores y a la gente de Nueva York".

"Sin embargo, he entrenado duro con mi equipo y he puesto en forma mi cuerpo, así que estoy preparado para adaptarme a las nuevas condiciones. He hecho todas las pruebas para asegurarme de que estoy completamente recuperado y estoy listo para volver a la pista totalmente comprometido con jugar mi mejor tenis", añadió 'Nole', que dio positivo por coronavirus tras organizar el benéfico Adria Tour, y que estuvo en el centro de la polémica por unas imágenes de una fiesta donde se respetaban las medidas sanitarias.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4pic.twitter.com/tg6rgwfFqm