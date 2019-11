Actualizar

15 - 0 SET 1 2 - 2

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Lo ha intentado Rafa desde la zona de resto, pero de momento resiste el jugador ruso y está encontrando en los saques directos el mejor modo de mantener al español alejado de las bolas de break. 0 - 0 SET 1 2 - 2

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal

40 - 40 SET 1 2 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 30 SET 1 2 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 2 - 1

Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Bastante más cómodo Nadal hoy que en su primer partido en esta Copa de Maestros. Cierto también que el enorme nivel que exhibió Zverev le dejó pocas opciones.

0 - 0 SET 1 2 - 1

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Daniil Medvedev 40 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Daniil Medvedev se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 1

Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

Tampoco ha tenido excesivas dificultades Daniil Medvedev para llevarse su primer juego del partido. Minutos de tanteo en un encuentro que se prevé largo y exigente. Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 30 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto

Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Bastante cómodo el primer turno de saque del jugador de Manacor. Le permite tomar la iniciativa en el marcador. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Los dos jugadores últiman el calentamiento. Esto empieza ya !!! Esta será la tercera vez en la que se midan ambos jugadores y Rafa Nadal ha conseguido la victoria en los dos anteriores, la última en la citada final del US Open. La primera fue también en otra final, en la del Masters 1000 de Cincinatti.

El tenista moscovita no ha tenido, sin embargo, un buen arranque en esta Copa de Maestros y cayó en su primer encuentro contra Stefanos Tsitsipas en un partido a dos parciales (6-7, 4-6). Además de las victorias en ST. Petersburgo y Sofia, Medvedev ha conquistado los Masters 1000 de Cincinatti y Shanghai, los primeros torneos que logra de esta categoría. En cuanto a las finales, destaca especialmente la disputada en el US Open, la primera que disputa en un Grand Slam y en la que perdió precisamente contra Rafa Nadal. Pocas presentaciones necesita Daniil Medvedev. El jugador ruso ocupa actualmente el número 4 del ranking ATP, disputando la que ha sido la mejor temporada de su trayectoria con cuatro títulos y cinco finales. De hecho, ha sido el tenista con más finales disputadas en este 2019 (9). Nadal ha levantado cuatro títulos en este 2019, pero los que ha conseguido han sido de enorme importancia: dos Grand Slams (Roland Garros y US Open) y dos Masters 1000 (Canadá y Roma). Además de poder optar a su primer entorchado en este torneo, Rafa Nadal se encuentra en plena batalla con Novak Djokovic por conocer al jugador que terminara como número 1 de la ATP al final del año.

Esta es la novena participación del balear en la Copa de Maestros y ha logrado superar el round robin en cinco de las ocho anteriores. Cayó, no obstante, en la fase previa en 2017, en su última aparición en el torneo. Nadal nunca ha logrado la victoria en este torneo, aunque ha rozado el triunfo en dos ocasiones al disputar la final 2010 y 2013. Y lo cierto es que Daniil Medvedev no parece el mejor de los rivales posibles para jugarse el todo por el todo. Todos recordamos la final del pasado US Open y como el ruso llevó al límite al número 1 del ranking ATP, al que estuvo a punto de remontarle dos sets. El jugador de Manacor necesita ganar en este encuentro para continuar con opciones en esta Copa de Maestros después de perder en su partido inaugural ante Alexander Zverev, el vigente campeón del torneo. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev, correspondiente a la segunda jornada del ATP Finals 2019. Preparados? Comenzamos