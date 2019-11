Actualizar

Lo cierto es que han dado mucha seguridad la pareja dirigida por Sergi Bruguera desde el inicio del partido. Ha costado convertir la bola de break, pero la verdad es que solo parecía cuestión de tiempo que acabara por llegar. Gran primer parcial de partido para Feliciano López y Marcel Granollers !!! Inconmensurables con el saque, cediendo solo dos puntos de servicio e incisivos desde la zona de resto, especialmente sobre los saques de Karen Khachanov. EL SET ES PARA ESPAÑA !!! 0 - 0 SET 1 6 - 4

El passing shot de Andrey Rublev se va fuera

TRES BOLAS DE SET PARA ESPAÑA !!! Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Karen Khachanov 30 - 0 SET 1 5 - 4

Remate desde el centro de la pista de Marcel Granollers que no da opciones a Andrey Rublev 15 - 0 SET 1 5 - 4

Remate desde el centro de la pista de Marcel Granollers que no da opciones a Andrey Rublev Ahora Feliciano López tendrá la oportunidad de cerrar el primer set de la contienda con su saque.

BREAK DE ESPAÑA !!! Llegó por fin !!! Después de disfrutar de diez bolas de break. Muy bien trabajados los restos del combinado nacional. 0 - 0 SET 1 5 - 4

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto ADV - 40 SET 1 4 - 4

Gran resto de Feliciano López que no consigue devolver Karen Khachanov 40 - 40 SET 1 4 - 4

Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea ADV - 40 SET 1 4 - 4

El revés de Andrey Rublev se va fuera

Levantan los rusos de nuevo las tres bolas de break. Siguen resistiendo en momentos críticos... Saque liftado de Karen Khachanov, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 4 - 4

Impresionante passing shot de Karen Khachanov desde el fondo de la pista supera a Marcel Granollers y le sirve para ganar el punto 40 - 15 SET 1 4 - 4

El revés de Marcel Granollers se va fuera TRIPLE BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! De nuevo sobre el servicio de Karen Khachanov. Puede llegar ahora el momento...

40 - 0 SET 1 4 - 4

Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red 30 - 0 SET 1 4 - 4

La volea de Andrey Rublev se va fuera 15 - 0 SET 1 4 - 4

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Otro juego en blanco. Así se han resuelto tres de los cuatro juegos con saque del equipo español. 0 - 0 SET 1 4 - 4

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto

40 - 0 SET 1 3 - 4

Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 3 - 4

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0 SET 1 3 - 4

El globo defensivo de Karen Khachanov se va fuera Parece bastante más solvente Rusia con Andrey Rublev al saque. Solo han tenido que afrontar breaks balls en contra con el turno de servicio de Karen Khachanov. 0 - 0 SET 1 3 - 4

Feliciano López no consigue superar la red con su volea

30 - 40 SET 1 3 - 3

Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Marcel Granollers y le sirve para ganar el punto 30 - 30 SET 1 3 - 3

Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 3 - 3

Marcel Granollers estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Saque liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Rusia ha sumado sus dos primeros puntos desde la zona de recepción, pero esto no ha sido suficiente para que inquietaran el saque español. Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Andrey Rublev 40 - 30 SET 1 2 - 3

La volea de Marcel Granollers se va fuera 40 - 15 SET 1 2 - 3

Gran resto de derecha de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Saque liftado de Feliciano López, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Segundo servicio liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 2 - 3

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Vuelven a salir con vida los rusos a pesar de la presión al resto que han ejercido los españoles. Hasta cinco bolas de break han salvado ya la dupla eslava, todas ellas con Karen Khachanov al servicio. Ace de Karen Khachanov con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Marcel Granollers 40 - ADV SET 1 2 - 2

Revés desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López

Saque liftado de Karen Khachanov, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Tercera bola de rotura en este juego para la dupla hispana !!! ADV - 40 SET 1 2 - 2

El remate de Andrey Rublev se estrella en la red Segundo servicio liftado de Karen Khachanov, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Karen Khachanov con un saque liftado que no puede devolver Feliciano López

DOS BOLAS DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Ya tuvo otras dos en el primer juego del partido... 40 - 15 SET 1 2 - 2

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Saque liftado de Karen Khachanov, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 1 2 - 2

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera

Otro juego en blanco para España. No han conseguido los rusos un solo punto al resto por el momento. Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Marcel Granollers, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Devuelve ahora la pareja de tenistas rusos el juego en blanco conseguido en el game anterior por parte de los españoles. Continúa el dominio del saque en estos primeros compases del encuentro. Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Andrey Rublev con un saque liftado que no puede devolver Feliciano López Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

estrella su golpe de derecha en la red

Juego en blanco para España en su primer turno de saque !!! Muy compenetrados la pareja compuesto por Lóez y Granollers en estos primeros compases del partido. Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Andrey Rublev 40 - 0 SET 1 0 - 1

Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 0 SET 1 0 - 1

Remate desde el centro de la pista de Marcel Granollers que no da opciones a Andrey Rublev 15 - 0 SET 1 0 - 1

Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red

No ha podido ser !!! Una pena porque la pareja española tuvo dos bolas de break para haber roto el saque de los rusos a las primeras de cambio. Ace de Karen Khachanov con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Marcel Granollers Ace de Karen Khachanov con un saque liftado que no puede devolver Feliciano López 40 - 40 SET 1 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Feliciano López que no da opciones a Karen Khachanov 40 - ADV SET 1 0 - 0

Gran volea desde media pista de Andrey Rublev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto

Solventa las dos bolas de break en contra Karen Khachanov al saque !!! Saque liftado de Karen Khachanov, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Karen Khachanov, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera DOBLE BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! A las primeras de cambio... 40 - 15 SET 1 0 - 0

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto

30 - 15 SET 1 0 - 0

La contradejada de Andrey Rublev se estrella en la red Karen Khachanov falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Karen Khachanov, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saltan ya los jugadores a la pista central de la Caja Mágica !!! Gran ambiente a pesar de las horas intempestivas a las que comenzará este encuentro. En apenas diez minutos se disputa el punto definitivo de esta primera eliminatoria de España en la revolucionaria final de la Copa Davis 2019. López y Granollers perdieron en su último encuentro que disputaron en el dobles de la Copa Davis. Fue en las semifinales de la pasada edición contra Francia.

Por su parte, este será el 12º encuentro de Marcel Granollers en la competición, logrando cinco triunfos y cosechando seis derrotas. En dobles, contabiliza tres victorias y cinco derrotas en sus ocho partidos. Feliciano López es uno de los jugadores con más participaciones del equipo español en la Copa Davis. Ha disputado 36 partidos entre individuales y dobles, logrando 15 victorias y 21 derrotas. En lo que a su faceta como doblista se refiere, ha logrado 9 triunfos en sus 22 encuentros. Lo cierto es que los antecedentes no son demasiado halagüeños para la dupla hispana, al menos en cuanto a lo que el dobles se refiere. Y es que España ha perdido en los dos últimos enfrentamientos de dobles ante Rusia, siendo su última victoria en 1990, a manos de Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario. Es muy llamativo que en el equipo ruso disputen el partido de dobles los mismos jugadores que han jugado los partidos individuales. Habrá que ver como aguantan físicamente porque los dos encuentros disputados en esta serie han sido de una enorme exigencia. Y lo cierto es que el partido de dobles es decisivo después de la derrota de Roberto Bautista en el primer encuentro y el triunfo de Rafa Nadal en el segundo. Llega el turno para Feliciano López y Marcel Granollers y suya será la responsabilidad de enfrentarse a Karen Khachanov y Andrey Rublev.

Buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de dobles entre España y Rusia, tercer y definitivo punto de la eliminatoria que está enfrentando a ambos países en la David Cup FInals. Preparados? Comenzamos