Rueda roza la pole en Australia quedándose a 91 milésimas de Kelso

Siempre entre los más rápidos de su categoría en cada sesión, nunca defrauda el campeón del mundo de Moto3, que en Australia está estrenando esa condición liberado ya de toda presión. José Antonio Rueda saldrá segundo este domingo (2.00, hora española), desde la ... primera fila del Gran Premio de Australia. En la Q2, a la que accedió de manera directa con el séptimo mejor tiempo de la práctica oficial, el sevillano de Los Palacios rozó la pole, que habría en su caso la sexta del año. Se quedó a 91 milésimas, el escasísimo margen que lo separó de Joel Kelso (Levelup-MTA), con el que mantuvo un bonito pulso durante los quince minutos de la cronometrada para definir las posiciones de la parrilla.

Rueda, que se alió con Carpe como tantas veces en las clasificatorias, logró pronto la vuelta rápida, pero en seguida encontró la respuesta de Kelso, que corre en casa, se conoce Phillip Island al dedillo y le dio la réplica. Antes del paso por boxes para el cambio de neumáticos, Rueda apretó y rebajó el tiempo hasta el 1:34.440, que lijaría aún más hasta el 1:34.147. Ni la corona ya conquistada de campeón restaba ambición a Rueda, que siempre quiere más y mostraba sus galones en el circuito australiano. Quedaba algo más de dos minutos para el cierre de la Q2 cuando Kelso paró el crono en 1:34.056, registro que ya no pudo superar el palaciego.

First Australian to take #Moto3 pole at Phillip Island! 📌@joelkelso66 storms to pole on home turf ahead of World Champion @ruedajr99 and Luca Lunetta 🏁#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/wlEHpAxmhd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Así queda la parrilla de Moto3

Parecía que Bertelle, aprovechando el rebufo del australiano, se quedaría con la tercera plaza de la parrilla, pero no fue así porque primero Lunetta y, luego, Furusato, mejoraron sus tiempos. Por tanto, Kelso, Rueda y Lunetta compondrán la primera fila; con Furusato, Bertelle y Carpe en la segunda; Esteban, Adrián Fernández y Quiles, en la tercera; Pini, Nepa y Morelli en la cuarta; Roulstone, Piqueras y Carraro en la quinta; y Yamanaka, Buchanan y Almansa, en la sexta. José Antonio Rueda saldrá por décima vez desde la primera línea.

En Moto2, Daniel Muñoz registró un 1:31.234 que lo situó en la 17ª posición de la parilla. Moreira, Agius y Manu González componen la primera fila, con Dixon, Holgado y David Alonso en la segunda. La carrera de Moto2 del Gran Premio de Australia se disputa a las 4.15 horas de la madrugada española sobre 23 vueltas.