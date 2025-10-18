Suscribete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

MOTO3 - GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Rueda roza la pole en Australia quedándose a 91 milésimas de Kelso

MUNDIAL DE MOTOCICLISMO - CLASIFICACIÓN

El sevillano saldrá segundo este domingo (2.00 horas) buscando su décima victoria de la temporada y la primera como campeón del mundo

Rueda, directo a la Q2 de Phillip Island con el séptimo mejor tiempo

Rueda, en el transcurso de la Q2 del Gran Premio de Australia de Moto3
Rueda, en el transcurso de la Q2 del Gran Premio de Australia de Moto3 @RedBull_KTM_Ajo
S. A. A.

S. A. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Siempre entre los más rápidos de su categoría en cada sesión, nunca defrauda el campeón del mundo de Moto3, que en Australia está estrenando esa condición liberado ya de toda presión. José Antonio Rueda saldrá segundo este domingo (2.00, hora española), desde la ... primera fila del Gran Premio de Australia. En la Q2, a la que accedió de manera directa con el séptimo mejor tiempo de la práctica oficial, el sevillano de Los Palacios rozó la pole, que habría en su caso la sexta del año. Se quedó a 91 milésimas, el escasísimo margen que lo separó de Joel Kelso (Levelup-MTA), con el que mantuvo un bonito pulso durante los quince minutos de la cronometrada para definir las posiciones de la parrilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app